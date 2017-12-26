В России создадут государственную ОС для «Эльбрусов» и «Байкалов»

В рамках программы «Цифровая экономика» планируется осуществить ряд разработок для операторов связи. В частности, запланированы разработка решения для фильтрации интернет-провайдерами трафика, и обеспечение работы программно-конфигурируемых сетей на базе процессоров «Байкал» и «Эльбрус».

Решения для фильтрации интернет-трафика

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения жизни людей и условий ведения предпринимательской деятельности одобрила планы мероприятий программы «Цифровая экономика» по четырем разделам, включая «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». В том числе в этом говорится о проведении разработок по четырем разделам, включая «Беспроводная связь».

Одно из запланированных мероприятий этого раздела - создание технологического задела и разработка экспериментального образца программной технологии обеспечения информационной безопасности по методу накопления статистических данных и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому (DPI).

С этой целью будет проведен анализ существующих программно-технических решений и разработка технических требований к программным средствам обеспечения безопасности информации методом глубокого анализа сетевого трафика, построенного на принципах программно-определяемых сетей.

Программно-конфигурируемые сети для предприятий ОПК

Другое запланированное мероприятие - проведение исследования по созданию технологического задела и разработки экспериментального образца (демонстратора) технологии виртуализации сетевых функций (NVF) для построения единых информационных пространств (сред) взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Программа «Цифровая экономика» предписывает создание отечественной сетевой ОС

для российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус»

В рамках соответствующего мероприятия будут проведены исследования по применению технологий программно-конфигурируемых сетей на базе протоколов управления процессами обработки данных и виртуализации сетевых функций для построения информационно-управляющих систем предприятий ОПК. Далее будут проведены исследования и разработка научно-технических предложений по построению единых информационных пространств взаимодействия мобильных информационно-управляющих систем с использованием технологий программно-определяемых сетей (SDN).

SDN - это сеть передачи данных, в которой уровень управления сетью отделен от устройств передачи данных и реализуется программно. Ядром уровня управления SDN является сетевая операционная система — программное средство, обеспечивающее интерфейс со средствами инфраструктурного уровня и прикладной программный интерфейс для уровня сетевых приложений.

Также будут проведены исследования и разработка научно-технических предложений по унификации и стандартизации сетевых служб и сервисов, построения реестра (среды управления) моделей приложений программно-определяемых сетей. Затем планируется проведение исследования и разработки программных макетов (прототипов) виртуальных сетевых служб и сервисов абонентов взаимодействия мобильных информационно-управляемых систем.

Для предприятий ОПК также будет создан технологического задела и разработка экспериментального образца (демонстратора) технологии программно-определяемых сетей. С этой целью будут проведены исследования и разработка технических требований к аппаратным средствам поддержки протоколов управления процессами обработки данных локальных протоколов управления процессами обработки данных локальных объектовых информационно-управляемых систем, функционирующих в среде SDN.

Сетевая ОС для процессоров «Эльбрус» и «Байкал»

Затем будет разработан экспериментальный образец технологии SDN на платформах ARM, X86-64 (Intel), «Эльбрус» и «Байкал» и разработана программа и методика экспериментальной отработки программно-технических решений межобъектовой гибридной сети IP-SDN-OC PMB.

Кроме того, планируется создать технологический задел и разработать экспериментальный образец программной платформы - сетевой ОС - для контроллеров сети SDN на базе процессоров «Эльбрус» и «Байкал». Сначала будет проведен анализ существующих программно-технических решений и разработка технических требований к операционной системе управления сетевыми устройствами, построенными по технологии программно-определяемых сетей.

Затем будут проведены исследования и разработаны технические требования к программному обеспечению контролера программно-определяемой сети. Далее будут проведены исследования и разработка технических требований к экспериментальному образцу участка межобъектовой гибридной сети IP-SDN-OC PMB.

О том, что еще планируется разработать в рамках подраздела «Беспроводная связь», читайте в отдельном материале CNews.