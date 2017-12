«Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox

Запуск «ТехноДиска»

Российский системный интегратор «Техносерв» запустил файлообменник «ТехноДиск», который работает на базе облачной платформы Техносерв Cloud. Файлообменник предназначен для хранения и синхронизации данных. Его разработка длилась девять месяцев, команда состояла из десяти разработчиков. Вложенную в разработку сумму компания не разглашает.

«ТехноДиск» рассчитан на заказчиков из сферы крупного, среднего и малого бизнеса. При заключении соглашения клиент бесплатно получает 100 ГБ пространства, далее оплата производится по количеству пользователей. Как уточнили по просьбе CNews в «Техносерве», для компании с 2 тыс. пользователями «ТехноДиска» и общим объемом дискового пространства в 100 тыс. ГБ цена составит около 500 руб. за пользователя в месяц.

При этом бщий объем платформы Техносерв Cloud составляет более 4,5 ПБ. По словам разработчиков, надежность и доступность информации на платформе достигает 99,95%.

Безопасность данных

Сравнивая «ТехноДиск» с аналогичными решениями конкурентов, разработчики в первую очередь отмечают повышенный уровень защищенности данных. По их словам, процедура интеграции сервиса с корпоративными системами безопасности чрезвычайно проста. Это касается в первую очередь интеграции с системой предотвращения утечек информации (DLP) и системой управления информацией и событиями в безопасности (SIEM). «ТехноДиск» позволяет передать файлы на проверку в DLP-систему. В случае обнаружения несоответствия, файл блокируется. Сервис рассчитан на работу с протоколом ICAP, что делает его совместимым с такими системами как InfoWatch, Symantec, WebSense, Vontu, Fidelis, Code Green и RSA.

Схема работы файлообменника «ТехноДиск»

В «ТехноДиске» имеется встроенная антивирусная система. Кроме того, сервис использует межсетевой экран, предназначенный для защиты от постороннего доступа, а также фильтрации внутреннего и внешнего трафика. При желании заказчик может использовать мультифакторную аутентификацию пользователей (MFA), или же интегрировать файлообменник с системами Advanced Threat Protection (ATP).

«ТехноДиск» предлагает расширенный удаленный контроль передачи информации, что также способствует повышению уровня безопасности. У администратора есть возможность фиксировать все операции с файлами, управлять их видимостью, а также определять права пользователей на доступ, скачивание и обмен. Помимо этого администратору предоставляется доступ к логам всех действий. Он может закрепить уже существующую учетную запись с файлами за новым пользователем, или стереть корпоративную информацию с мобильных устройств бывших сотрудников.

Редкие возможности

«Техносерв» отмечает, что в «ТехноДиске» есть функции, которые «слабо представлены в других российских сервисах синхронизации». Например, заказчик может использовать как публичное, так и частное облако, работающее на отдельных серверах, независимо от других пользователей. Опция доступна даже для малого бизнеса, с количеством сотрудников от ста человек.

Также заказчик может получить собственный домен или поддомен, который будет иметь вид disk.companyname.ru. Помимо этого, клиенту предлагается использование собственного почтового сервера, выполнение дизайна интерфейса в корпоративном стиле и настраиваемые почтовые уведомления. С сетью заказчика возможно сообщение через виртуальную частную сеть (VPN), что открывает возможности интеграции с LDAP, DLP, SIEM, SMTP и прочими системами клиента. Также предусмотрено подключение по SFTP и интеграция с сетевыми папками заказчика.

Как поясняет Дмитрий Дородных, глава продуктовой разработки Техносерв Cloud, самыми распространенными проблемами при использовании файлообменников являются риск утечки данных, сложная централизация хранения файлов и обмена ими между сотрудниками компании, а также затрудненный поиск при обмене файлами по почте. Все эти проблемы были учтены разработчиками при создании «ТехноДиска», отмечает Дородных.

Технология Kiteworks

В качестве ядра «ТехноДиска» была использована платформа Kiteworks Accellion от американской компании Accellion, которая специализируется на облачных решениях. Платформа для обмена файлами и удаленной работы с ними Kiteworks была запущена в январе 2014 г. В ноябре 2014 г. Accellion добавила в функциональность платформы защищенный доступ к файлам через ноутбуки, смартфоны, планшеты и носимые устройства сотрудников. По словам Никиты Дергилева, руководителя Техносерв Cloud, «на сегодняшний день «Техносерв» является первым MSP-партнером Accelion в России».

«Техносерв» отмечает, что Kiteworks Accellion фигурирует в квадранте Gartner и отчете The Forrester Wave как лидер среди разработчиков ПО для корпоративного хранения и синхронизации файлов. Платформа существенно расширяет возможности интеграции «ТехноДиска». Она позволяет хранить и просматривать файлы, обмениваться ссылками на них в любом почтовом клиенте, и синхронизировать файлы между ПК и мобильными устройствами на iOS и Android.

Интеграция с MS Outlook позволяет пользоваться встроенным плагином, отправлять файлы размером до 4 ГБ, использовать защищенную отправку вложений, защищать тело письма, регулировать срок действия ссылок на файлы, создавать одноразовые ссылки и запрещать получение файла кому-либо, кроме конкретного адресата.

Также возможна интеграция с корпоративным ПО, в том числе Microsoft SharePoint, Salesforce, Documentum, OpenText Content Server (Livelink), OpenText eDOCS, Windows File Shares, SAP, Jive и Oracle Siebel CRM. Есть возможность интеграции с облачными сервисами типа Microsoft OneDrive for Business, Google Drive for Work, Dropbox for Business, Microsoft SharePoint Online и Box. Интеграция с сервисами «единого входа» (SSO) позволяет авторизоваться в нескольких онлайн-сервисах и приложениях, которые работают с SSO, используя общие логин и пароль. Благодаря поддержке Active Directory клиенты могут пользоваться учетной записью AD\LDAP для входа в «ТехноДиск».