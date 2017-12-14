«Ростелеком» будет раздавать из своих ЦОДов ERP «Галактика»

«Ростелеком-ЦОД» намерен объединиться с российским разработчиком ERP-систем «Галактика», чтобы начать предоставлять его сервисы из своих дата-центров. Целевые заказчики — промышленные предприятия, внедряющие цифровые технологии в производство.

Союз «Ростелекома» и «Галактики»

«Ростелеком-ЦОД» и корпорация «Галактика» намерены совместно разрабатывать облачные сервисы, базирующиеся на решениях «Галактики». Стороны уже заключили соответствующий договор о партнерском сотрудничестве. Совместно предоставляемые услуги будут ориентированы на рынок развития цифрового производства. «Ростелеком-ЦОД» — это подразделение «Ростелекома», которое занимается сервисами и инфраструктурой ЦОДов, облачных платформ, не привязанных к зарубежным решениям, а также услугами по обмену трафиком и CDN.

По словам Сергея Петрова, члена правления корпорации «Галактика», сотрудничество корпорации с «Ростелекомом» в сфере ЦОДов имеет стратегическое значение. В настоящий момент «Галактика» проводит расширение партнерства с государственными институтами в сфере сервиса. Например, корпорация совместно с Минпромторгом России работает над сервисом субконтрактации для Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Выгоды сотрудничества

Галактика разрабатывает системы управления деятельностью предприятия (ERP), которые лягут в основу предоставляемых совместно с «Ростелекомом» услуг. Появление этих облачных решений на предприятиях должно положительно сказаться на развитие промышленного интернета вещей и цифрового производства, утверждает Петров, что в свою очередь поспособствует формированию цифровой экономики.

Сеть дата-центров «Ростелекома» рассчитана на 5 тыс. стойко-мест

Как поясняют партнеры, продукты «Галактики» отличаются высокой производительностью, кроме того, их можно масштабировать. Предоставляемые из облака, они должны помочь заказчикам сэкономить на ИТ-системах. SaaS-сервисы могут оказаться особенно полезны в процессе автоматизации управления кооперацией между предприятиями. При этом в процессе кооперации могут быть задействованы несколько десятков и даже сотен компаний. В облаке они будут включены в общую сеть, организация работ между ними упростится. VPN-сети «Ростелекома» позволят предприятию сформировать доверенную среду для хранения корпоративных данных.

По данным «Ростелекома», его сеть ЦОДов — самая крупная в России. В общей сложности она насчитывает более 5 тыс. стойко-мест. Как поясняет Михаил Марголин, директор по развитию бизнеса «Ростелеком-ЦОД», масштаб сети способствует укреплению информационной и физической безопасности дата-центров, «в том числе в рамках программы импортозамещения». Для этого «Ростелеком» развивает собственную сервисную платформу в состав которой помимо дата-центров входит interconnection и облачные сервисы.

Чем занимается «Галактика»

Корпорация «Галактика» была основана в 1987 г. Николаем Красиловым, Геннадием Гацко и Олегом Осекиным. Изначально компания занималась автоматизацией управления на машиностроительных предприятиях. В 1995 г. ею была выпущена на рынок первая версия системы «Галактика ERP», которой по состоянию на 1997 г. пользовалось более 2 тыс. заказчиков. В 1999 г. был создан поисково-аналитический комплекс «Галактика ZOOM», в 2009 г. появился комплекс Business Intelligence.

По данным самой корпорации, «Галактика» входит в пятерку лидирующих разработчиков ERP. Портфель компании насчитывает более 6,5 тыс. проектов для 1,2 тыс. клиентов. В списке заказчиков компании присутствуют Транснефть, Роснефть, Газпром, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, Росэлектроника, КБП им. академика А.Г. Шипунова (Ростех), Тольяттиазот, Башкирская химия, Первая грузовая компания, Сибирский деловой союз и другие.