Сбербанк заморозит свои ИТ-расходы

Старший вице-президент и руководитель блока технологий Сбербанка Никита Волков рассказал на CNews Forum 2017 о структуре ИТ-расходов своей организации и цифровой трансформации, которая сейчас происходит в банке.

Стабилизация ИТ-расходов в Сбербанке

Сбербанк не планирует до 2020 г. увеличивать операционные и капитальные затраты на информационные технологии. Об этом в разговоре с CNews рассказал старший вице-президент, руководитель блока технологий банка Никита Волков. «В целом если говорить по ИТ-бюджету, он примерно остается стабильным — плюс-минус несколько процентов — на протяжении последних трех лет, — сообщил он. — И на будущие три года мы примерно также планируем инвестировать в ИТ.»

Данное заявление топ-менеджер сделал в рамках прошедшего в начале ноября CNews Forum 2017. Позже пресс-служба Сбербанка пояснила, что Волков говорил об ИТ-бюджете на сопровождение текущей деятельности и продуктов банка. «Эта сумма расходов действительно постоянна в 2016-2018 годах, но имела рост на горизонте 2014-2016 годов», — уточнили собеседники редакции.

Данные пояснения были даны в контексте того, что по открытой отчетности банка формальные расходы организации на ИТ в целом в последние три года выросли очень заметно: на 32% в 2015 г., на 3,5% в 2016 г., и на 16% по итогам трех кварталов 2017 г. в сравнении с аналогичным показателем предыдущего периода.

«Рост в отчетности связан двумя основными факторами: с ростом расходов на разработку и внедрение новых продуктов и технологий в банке, с увеличение амортизации осуществленных ранее капитальных вложений в инфраструктуру и разработку (рост происходил в 2013-2014 годах)», — рассказали в Сбербанке.

Смещение акцентов

По словам Никиты Волкова, в Сбербанке по линии ИТ сейчас происходит масштабная трансформация. «Мы ее называем agile-трансформация, — говорит Волков. — Мы уходим от традиционно построенной компании, где есть ИТ как выделенное подразделение. Мы все больше смещаемся в зону команд совместных с бизнесом, которые работают в agile-режиме. И это напрямую касается и бюджетов».

Как заверяет Волков, в контексте этой трансформации банку пришлось перестроить свои технологические процессы — разработку ПО, его сопровождение, развитие, приемку и т. д. В целом, по словам топ-менеджера, ИТ в банке сейчас сливаются с бизнесом. «Раньше было понятно, кто такие ИТ-шники, — говорит он. — Они все делают и внедряют, а бизнес им только мешает. На деле чтобы эффективно работала команда в составе бизнеса и тех же самых ИТ-людей, пришлось менять и культуру этих ИТ-людей».

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«Мы уходим сейчас от того, что в командах есть тестировщики, — продолжает Никита Волков. — Мы пилотируем модель, в рамках которой в команде работают инженеры, которые пишут софт и его сопровождают. При этом в большей степени разработчикам приходится писать автотесты. Они в не меньшей степени по отношению к разработке кода должны заботиться о том, чтобы это потом было автоматически протестировано и выдано в промышленную эксплуатацию».

В целом Волков оценивает данные перемены как очень позитивные и отчасти «неизбежные». «У нас сейчас идет много разговоров о том, где этот режим agile эффективен, где нет, — рассуждает он. — Но у нас остаются команды, которые работают в традиционной проектной модели».

Общая цифровизация Сбербанка

Рассуждая о цифровизации, Никита Волков склонен считать, что ее на данный момент сложно измерять каким-то одним-двумя критериями, но стремиться к этому стоит. «Мы ставим достаточно четкие цели в этой области, не пытаясь оценить это несколькими показателями, — говорит он. — Я считаю, что любая компания должна об этом думать и стимулировать это. Иначе мы никогда не построим цифровое общество».

Из выступления Волкова можно было заключить, что применительно к Сбербанку он большую ставку делает на разработку всевозможных мобильных приложений. «Поэтому с моей точки зрения наша с вами забота как ИТ-директоров заключается в том, чтобы об этом помнить, — рассуждает он. — И в не меньшей степени, чем думать о клиентах, думать о том, как выдать это приложение, которое позволит эффективно работать сотрудникам».

Как прошел CNews Forum 2017

В 2017 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 60 организаций.

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Помимо Рината Гимранова на форуме выступили замминистра экономического развития Савва Шипов, старший вице-президент и руководитель блока технологий Сбербанка Никита Волков, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор по ИТ в Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа, замруководителя Информационно-аналитического центра (ИАЦ) поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента при Верховном суде России Роман Калина, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов, вице-президент кластера ИТ фонда «Сколково» Константин Паршин, начальник департамента управления инфраструктурой АИС Пенсионного фонда Павел Хрипунов, член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров и многие другие.