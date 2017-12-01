Intel умышленно задерживает выпуск 10 нм чипов, чтобы больше заработать

Компания Intel готова выпустить на рынок процессоры 10 нм, однако намеренно откладывает запуск, чтобы свести к минимуму долю брака и повысить таким образом свою прибыль. Это объясняется недостаточно сильной конкуренцией со стороны других игроков рынка.

Стратегия Intel

Компания Intel намеренно задерживает выпуск процессоров, изготовленных по техпроцессу 10 нм, хотя на самом деле может приступить к их отгрузке хоть сейчас. Об этом со ссылкой на собственные «хорошо информированные» анонимные источники сообщает издание Fudzilla. По его данным, Intel откладывает запуск процессоров на рынок из соображений экономии — компания хочет свести долю брака на высокотехнологичном производстве 10 нм к минимуму, что поможет ей сэкономить на производственных затратах.

Fudzilla определяет стоимость полупроводниковой пластины диаметром 300 мм в диапазоне от $200 до $700. При использовании техпроцесса 10 нм, стоимость будет близка к $700. Это и есть причина, по которой Intel желает, чтобы 90% кристаллов, размещенных на пластине, были рабочими. При том, что у AMD и GlobalFoundries есть продукты, где брак превышает 50%, и эти продукты запущены в коммерческое производство.

Если считать, что размер грядущих 10 нм процессоров Ice Lake будет 15х10 мм, то на одной пластине должно поместиться 394 кристалла. Чем больше из них будет пригодно к использованию, тем выше будет прибыль Intel, отмечает Fudzilla. Именно поэтому отгрузка Ice Lake, как и Cannon Lake, начнется где-то в 2018 г.

Проблема конкуренции

Fudzilla полагает, что компания AMD составляет Intel недостаточно сильную конкуренцию, чтобы это заставило Intel поторопиться с выпуском 10 нм. С другой стороны, Intel недовольна тем, что Samsung и Qualcomm продвинулись в освоении техпроцесса 10 нм дольше, чем она. Однако этих конкурентов она не опасается, так как в случае Intel речь идёт о процессорах с теплоотводом от 5 до 120W, а в случае Qualcomm и Samsung — 2,5W, то есть они используются в разных типах устройств.

Intel намеренно задерживает выпуск процессоров 10 нм

Однако конкуренция может обостриться — AMD недавно выпустила процессоры Ryzen, которые многим в отрасли кажутся первыми жизнеспособными конкурентами Core за многие годы. Кроме того, в Ryzen есть передовая линейка Threadripper, где присутствует модель с 18 ядрами и 32 потоками, с которой Core i9 Extreme, новинке Intel, придется конкурировать на равных условиях.

Брак в техпроцессе 10 нм

Напомним, что в октябре 2016 г. Samsung Electronics приступила к массовому производству 10 нм чипов с использованием технологии FinFET. Согласно сообщению компании, это первые в мире микросхемы, созданные в топологии 10 нм. Они получились на 27% более производительными, чем 14 нм. При этом потребление энергии в них снижено на 40%. Также на одной полупроводниковой плате можно разместить на 30% больше чипов. Samsung сообщила, что в производстве 10 нм чипов применяется метод тройного структурирования, то есть контур схемы трижды рисуется на плате перед нарезкой. Это помогает преодолеть масштабное ограничение при создании небольших по размеру схем.

Однако в марте 2017 г. стало известно, что выдача качественной продукции при производстве 10 нм процессоров остается небольшой, что заставляет производителей задерживать поставки этих чипов. В свою очередь, производители смартфонов, в которых используются 10 нм чипы, откладывают выпуск своих флагманов.

В частности, речь шла о низком выходе 10 нм процессора Helio X30 от компании MediaTek, который производится на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). На выставке MWC 2017 в Барселоне, Испания, MediaTek официально объявила о старте продаж Helio X30. Это первый 10-ядерный процессор с тремя кластерами, который производится по техпроцессу 10 нм. Его производительность выше на 35%, а энергоэффективность – на 50%, чем у предыдущего чипа Helio.

В похожей ситуации оказалась и Samsung, которая производит собственный 10 нм процессор Exynos 8895, а также делает чип Snapdragon 835 для компании Qualcomm. Из-за низкой выдачи качественных 10 нм чипов на производстве вендору пришлось отложить выпуск флагмана Galaxy S8, в котором, в зависимости от рынка, были использованы оба эти процессора.