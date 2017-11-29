В «Пятерочках» и «Перекрестках» установят электронную замену товароведов и мерчендайзеров
В магазинах розничной сети X5 Retail Group планируется внедрение технологии распознавания заполненности полок, благодаря которой персонал будет получать уведомления о возникшей нехватке тех или иных товаров в конкретных местах.
ИТ-надсмотрщик над продуктами
В крупнейшем в России холдинге в области продовольственного ритейла — X5 Retail Group (объединяет магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — вскоре будет внедрена отечественная технология оптимизации заполнения полок товарами. Умные камеры станут распознавать «пустоты» на месте купленного товара и подавать сигналы персоналу, указывая, чего именно и в каком количестве не хватает.
Об этом в рамках CNews Forum 2017 рассказал директор по ИТ в Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа. Как можно было заключить с его слов, эта вроде бы простая технология сможет дать весьма ощутимый экономический эффект с учетом масштаба бизнеса организации — 11,5 тыс. магазинов по всей стране с динамикой расширения на уровне восьми магазинов в день.
По словам Гранжи, эта технология была отобрана для внедрения в компании по итогам совместного проекта Х5 с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) и фондом «Сколково», а также посольствами Франции и Израиля. В начале 2017 г. партнеры собрали заявки от 300 с лишним стартапов, предложивших идеи по цифровизации ритейла, а потом в несколько этапов отсеяли большую их часть, оставив только десяток для реальных внедрений.
По заверению Гранжи, несмотря на большое число заявок, многие идеи были похожи друг на друга. Имя стартапа, создавшего технологию распознавания заполненности полок, он в ходе своего выступления не назвал.
Некоторые детали взаимодействия X5 с ИТ-фондами
Напомним, что о сотрудничестве X5 и ФРИИ по части отбора ИТ-проектов стало известно в начале февраля 2017 г. В рамках партнерства ФРИИ должен был запустить в своем акселераторе специальный тематический набор стартапов «ритейл-трэк». Проект был направлен на поиск идей, помогающих сделать традиционные покупки более быстрыми и комфортными, максимально персонализировать процесс обслуживания клиентов, оптимизировать логистику или пространство торгового зала, увеличить конверсию за счет сочетания онлайн- и офлайн-каналов продаж. Прошедшим отбор командам было обещаны инвестиции ФРИИ в размере от 2 млн руб. до 25 млн руб., а также консультации X5.
Что касается «Сколково», то по информации на сайте X5, компания и фонд в некоем виде работают над проектами в области технологий для ритейла с 2016 г. При этом 16 октября 2017 г. партнеры объявили о расширении сотрудничества.
Выступление Фабрисио Гранжи на CNews Forum 2017
По условиям соглашения на базе Центра технологий для Retail/FMCG «Сколково» было обещано создать площадку для совместной работы компаний-участников фонда, представителей ритейла и производителей FMCG-товаров (массового спроса). Организации решили совместно консультировать стартапы, развивать технологии из пула «Сколково» и разрабатывать новые решения.
Проект подразумевает грантовое финансирование лучших идей и их тестирование на инфраструктуре X5. «Стороны также рассматривают возможность создания R&D-центра на базе иннограда “Сколково” для технологий, применимых в розничной торговле», — говорилось в официальном сообщении ритейлера.
Какие технологии уже использует X5
По словам Фабрисио Гранжи, в Х5 Retail Group информационным технологиям уделяют очень серьезное внимание. «За предыдущий квартал мы инвестировали 17% от наших капитальных затрат в ИТ, — отмечает он. — Потому что единственный путь к лидерству — это цифровизация».
«На данный момент у нас в России 36 складов, все они автоматизированы, все контролируются нашей системой, — говорит топ-менеджер. — Это позволяет нам ежедневно в интервале пяти часов обеспечить товарами все наши 11,5 тыс. магазинов».
Х5 на данный момент в том или ином виде использует все технологии, которые сейчас на слуху, — блокчейн, большие данные, машинное обучение и т. д., хотя в компании и считают, что в России в них пока мало кто хорошо разбирается.
С точки зрения мобильности, во всех магазинах ритейлера у директора и администратора имеются смартфоны с мобильными приложениями, подключенными к ИТ-системе организации.
Одной из перспективных технологий в компании считают перевод магазинов на полностью самостоятельное обслуживание клиентов. «Когда я позволяю человеку самому себя обслуживать, я знаю о его привычках, как он себя ведет, что он выбирает, с какой скоростью, — рассуждает топ-менеджер. — Технологии помогут проследить за этим и узнать, что и как он делает».
Презентация Фабрисио Гранжи (кликните для пролистывания)
О других технологиях, задействованных в Х5 Retail Group, вы можете узнать из презентации Фабрисио Гранжи, а также посмотрев полную видеозапись его выступления.
Как прошел CNews Forum 2017
В 2017 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 60 организаций.
CNews TV: «Россия берет курс на цифровую экономику»
Помимо Романа Калины на форуме выступили замминистра экономического развития Савва Шипов, старший вице-президент и руководитель блока технологий Сбербанка Никита Волков, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, начальник управления ИТ в «Сургутнефтегазе» Ринат Гимранов, замруководителя Информационно-аналитического центра (ИАЦ) поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента при Верховном суде России Роман Калина, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов, вице-президент кластера ИТ фонда «Сколково» Константин Паршин, начальник департамента управления инфраструктурой АИС Пенсионного фонда Павел Хрипунов, член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров и многие другие.