Autodesk объяснила, почему открывать офис в Минске лучше, чем в Москве

Autodesk открыла региональный центр в Минске, где европейское и американское руководство компании может находиться без виз. Белорусские специалисты устраивают Autodesk своей квалификацией и знанием английского. Открыть офис в Минске оказалось дешевле чем в Москве.

Новый центр Autodesk

Компания Autodesk открыла в Минске региональный офис, в который наняла местных белорусских сотрудников. Сейчас там работает десять человек, но штат будет расширяться.

В задачи нового центра входит работа с клиентами компании во всех странах СНГ, однако продажи будут осуществляться не напрямую, а через местных партнеров Autodesk, как это было и ранее.

Как поясняет Autodesk, это не первый ее региональный центр — аналогичные офисы были открыты в Барселоне и Иордании. Белорусский центр возглавил Дмитрий Калитеин, до этого в течение полутора лет занимавший пост главы отдела по работе со средним и малым бизнесом в московском офисе Autodesk. Офис компании в Москве был открыт в 2004 г.

Преимущества Минска

По словам Анастасии Морозовой, гендиректора Autodesk CIS, открытие белорусского центра вызвано увеличением количества клиентов, что в свою очередь стало следствием перехода на продажи по подписке. Поскольку спрос растет, а уже существующие подписки нужно обновлять, Autodesk нуждается в дополнительных кадрах.

«С точки зрения квалификации кадровых ресурсов, их стоимости, а также местного законодательства, Минск оказался наиболее выгодным для нас местом расположения этого центра», — отметила Морозова.

Вице-президент Autodesk по региону EMEA Ролланд Зеллес (слева) и медиа-директор по EMEA, СНГ и России Маркус Швайгер открывают центр Autodesk в Минске

По просьбе CNews, в компании пояснили, что минские сотрудники подошли Autodesk с точки зрения квалификации — навыков, образования и опыта работы. В частности, компания требует от сотрудников владения английским языком.

Кроме того, Autodesk привлекло в Белоруссии «удобное расположение и нейтральность ко всем странам СНГ», что должно помочь в работе с Россией, Украиной, Грузией и другими странами. Из Минска удобно добираться и в Москву, и в Европу, считает Autodesk. Если же возникает необходимость пригласить иностранных коллег, то законодательство Белоруссии упрощает процедуру: с января 2017 г. граждане 80 государств, включая весь Евросоюз и США, могут пребывать на территории страны без визы в течение пяти дней. В настоящий момент Минск как раз принимает группу руководителей Autodesk из стран Европы и США, все они обходятся без визы.

Кроме того, открытие подобного центра в Минске оказалось более выгодным, чем, допустим, в Москве, сообщает компания. Конкретные цифры по организации офиса Autodesk не раскрывает.

Autodesk на российском рынке

Autodesk — это американский разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР), который базируется в Сан-Рафеле, штат Калифорния. Компания была основана в 1982 г. Джоном Уолкером (John Walker) и Дэном Дрейком (Dan Drake). Является одним из крупнейших в мире производителей ПО для промышленного и гражданского строительства, машиностроения и медиа-рынка.

В ноябре 2016 г. компания, которая уже имела офис в России, открыла здесь свой интернет-магазин, рассчитанный на физических лиц. До этого в сентябре 2016 г. Autodesk снизила цены на все свои программные продукты в России на 21-45%. Кроме того, с 1 февраля 2016 г. компания отказалась от продаж пожизненных лицензий на 22 своих основных продукта. В России и других странах СНГ покупатели теперь могут оплачивать пользование продуктами Autodesk на 3 или 12 месяцев.

В августе 2014 г. Autodesk проинформировала своих российских партнеров о запрете на продажу продуктов и услуг отечественным компаниям, попавшим в санкционный список Минфина США. В письме Autodesk были указаны 14 компаний, в том числе из оборонной и нефтегазовой отраслей.

Вскоре после этого глава российского офиса Autodesk Алексей Рыжов выразил сожаление о санкциях, под действие которых попали российские клиенты его компании.