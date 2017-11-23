В Москве запустили ЦОД на магнитных лентах для хранения архивов

Компания 3data запустила в Москве сервис хранения данных на магнитных лентах ArcTape. В отличие от жестких дисков, магнитные ленты обеспечивают более надежное и экономичное хранения данных, но они подходят, в основном, для архивной информации.

3data запустила сервис ArcTape на магнитных лентах

Компания 3data, владеющая сетью ЦОДов в Москве, запустила новый «иерархический» сервис архивного хранения данных ArcTape. Ключевая особенность сервиса состоит в том, что данные хранятся не на традиционных жестких дисках (винчестерах), а на базе гибридного кластера из винчестеров и магнитных лент.

Чем магнитные ленты лучше винчестеров

В отличие от жестких дисков, магнитные ленты обеспечивают более надежное и экономическое хранение данных. Однако исторически они проигрывали по скорости доступа к информации, так как для чтения какого-либо фрагмента необходимо осуществлять перемотку пленки.

В связи с этим магнитные ленты подходят для чтения архивной информации, к которой не требуется постоянный доступ. Примерами могут быть архивы ТВ-передач и видео-изображений с камер, а также резервные копии данных (backup). Магнитные ленты используются во многих российских ЦОДах, но, как утверждают в 3data, они первыми предложили услугу хранения на таком типе носителей для массовых клиентов.

Особенности лент

Сервис ArcTape базируется на библиотеке магнитных лент IBM Tape Library и ПО IBM Spectrum Storage. Дополнительно 3Data написала собственный интерфейс для удобства управления сервисом, пояснил CNews гендиректор компании Илья Хала.

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Поставщиком картриджей выступила компания Fujifilm. Емкость используемых картриджей составляет от 1,5 до 6 ТБ.

3data имеет восемь действующих ЦОДов в Москве и еще три находящихся в стадии строительства. Пока сервис ArcTape развернут в одном из ЦОД на базе пяти стоек. В дальнейшем планируется открытие новых стоек в других ЦОДах.

У каждого клиента ArcTape будет собственный набор картриджей. Для чтения информации система IBM находит в библиотеки соответствующий картридж, после чего робот достает его из стойки и передает для чтения в одно из соответствующих устройств (ридеров). Затем информация передается в кеш, созданный на базе традиционных жестких дисков, откуда она уже считывается пользователем.

Решение, развернутое 3data, обеспечивает работу с картриджами пятого, шестого и седьмого поколения магнитных лент (LTO5, LTO6 и LTO7). В будущем будет обеспечена поддержка и восьмого поколения.

Согласно презентации Fujifilm, стандартный жесткий диск обеспечивает скорость чтения 170 Мбайт/с, жесткие диски последнего поколения — 210 Мбайт/с. В то же время LTO5 обеспечивает скорость чтения 140 Мбайт/с, LTO6 — 160 Мбайт/с, LTO7 — 300 Мбайт/с.

Проблемы винчестеров

Современные магнитные ленты уже не проигрывают жестким дискам в скорости доступа. Но остается проблема первичного доступа к информации: для вышеупомянутой операции с выбором роботом нужного картриджа может потребоваться до 1 минуты, говорит Хала.

Кроме того, магнитные ленты обеспечивают большую надежность хранения информацию в сравнении с жесткими дисками. Они более устойчивы к физическим повреждениям — фактически удаление данных с магнитной ленты возможно только с использованием редкого оборудования для размагничивания.

Это связано с отсутствием у магнитных лент электронных компонентов и постоянно вращающихся частей, а также тем, что данные ленты не греются. В результате средний срок хранения информации на магнитных лентах составляет 30 лет, тогда как на винчестерах — 3-4 года.

Также на магнитных лентах гораздо реже встречаются ошибки хранения. На 200 тыс. картриджей LTO-7 встречается только одна ошибка. В то же время на 20 корпоративных жестких дисков SATA объемом по 6 ТБ будет по одной ошибке.

Наконец, на презентации проекта ArcTape было заявлено, что магнитные ленты могут позиционироваться и в качества средства «защиты от хакерских атак». Информацию можно перенести в библиотеку магнитных лент, не имеющую подключения к интернету и защищенную от проникновения извне.

Эксперты сомневается в массовом спросе на услуге ЦОД на магнитной ленте

Инвестиции 3data в проект ArcTape составили десятки миллионов рублей, говорит Илья Хала. Помимо библиотеки и дорогостоящего ПО от IBM, компании пришлось решать проблемы со специалистами, так как на рынке мало технарей, готовых работать с системами хранения данных на магнитных лентах.

Со своей стороны, автор Telegram-каналасомневается, что магнитные ленты могут быть более эффективны, чем жесткие диски. «Ранее система ЦОДов Open Compute Project отказалась от использования магнитных лент, — говорит Климарев. — У жестких дисков больше плотность записи данных, в то время как энергозатраты на чтение данных с магнитных лент выше, чем у винчестеров. В любом случае, ЦОД на магнитных лентах— это нишевое решение для ограниченного круга клиентов»