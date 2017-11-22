Amazon и Microsoft запускают секретные облака для американской разведки

Amazon объявил о запуске «секретных» серверов специально для американской разведки и ее подрядчиков. Месяц назад аналогичный сервис анонсировала корпорация Microsoft.

Секретные облака

Компания Amazon запускает специализированный набор сервисов AWS Secret Region для разведывательных ведомств США и их партнеров.

«С запуском Secret Region, AWS становится первым и единственным коммерческим облачным провайдером, предлагающим регионы для обслуживания правительственных приложений по всему диапазону уровней доступа к данным, от открытых до совершенно секретных. Используя облака, правительство США сможет наилучшим образом обеспечивать необходимыми сведениями и данными вовлеченные стороны», - говорится в пресс-релизе компании.

В запуске этого сервиса ничего неожиданного нет. Amazon, как и некоторые другие облачные сервисы, довольно давно предлагает правительственным и разведывательным структурам США закрытые облачные ресурсы. AWS Secret Region - это закономерный следующий шаг.

Но главное, что это коммерческое предложение для подрядчиков, позволяющее им арендовать заранее проверенные на безопасность и защищенность, и строить под них приложения для обработки конфиденциальных данных, избавляясь от большого количество бюрократии.

Степени конфиденциальности

Помимо AWS Secret Region, Amazon предлагает сервис GovCloud, ориентированный на работу с правительственными данными. Ключевая разница между им и Secret Region состоит в степени конфиденциальности. Secret Region, в полном соответствии со своим названием, более секретен.

Основатель и глава Amazon Джефф Безос

Работать с AWS Secret Region и GovCloud будет разрешено только американским гражданам, проживающим на территории США, и имеющим допуск к конфиденциальным данным.

«Правительства и разведывательные службы всего мира работают с огромными массивами данных, так что их интерес к коммерческим мощностям вполне объясним, как объяснима и заинтересованность крупных корпораций в правительственных деньгах, - отмечает Олег Галушкин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Ключевой вопрос, который тут следует задавать, - это насколько эффективно будет обеспечена сохранность и конфиденциальность данных всех, а не только «государственных» клиентов Amazon».

Что касается заинтересованности крупных облачных вендоров в государственных деньгах, то это правда: всего месяц назад Microsoft анонсировала запуск проекта Azure Government Secret - аналогичный GovCloud «облачный» сервис для правительственных организаций США.