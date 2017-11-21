Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков

Вопреки ожиданиям кураторов судебной информсистемы России ГАС «Правосудие», наши соотечественники с энтузиазмом отреагировали на появившуюся с 1 января 2018 г. возможность подавать в суды иски в электронном виде и с первых же дней работы сервиса буквально завалили судей оцифрованными заявлениями.

Нарастающая популярность электронных исков

К концу 2017 г. как минимум каждый десятый иск в федеральные суды общей юрисдикции России будет подаваться гражданами в электронном виде. Об этом в рамках CNews Forum 2017 сообщил замруководителя Информационно-аналитического центра (ИАЦ) поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента при Верховном суде России Роман Калина. «Я знаю текущие данные по четвертому кварталу; в принципе я думаю, что мы уже выходим на 10-15% от общего количества исков по стране», — сказал он.

Напомним, что возможность обращаться в суды в электронном виде появилась у наших соотечественников с 1 января 2017 г. Разрешающие это делать законодательные поправки были приняты в июне 2016 г. Принятые по таким искам решения также выносятся в электронном виде. Электронные иски можно подать на порталах федеральных судов (не арбитражных или мировых, а районных, городских, областных и т. д.) в специально созданных на них личных кабинетах. Для оформления иска гражданину необходимо использовать усиленную квалифицированную электронную подпись либо авторизоваться через ЕСИА (единую систему идентификации и аутентификации), использовав свою учетную запись от портала госуслуг.

По словам Калины, динамика подачи исков в электронном виде постоянно растет. Если в первом квартале 2017 г. эту форму задействовало порядка 43 тыс. человек, то во втором — уже 56 тыс., а в третьем — 74 тыс. Всего по состоянию на 9 ноября 2017 г. в суды было подано около 216 тыс. оцифрованных исков.

Непредвиденный ажиотаж

«Для нас оказался совершенно неожиданным тот интерес к подаче электронных исков, который возник, — отмечает Калина. — Уже за 1-2 января насыпалось около 700 исков. Я потом разбирал обращения на горячую линию. Мы кому-то испортили новогоднюю ночь: в 23:50 31 декабря у одного из пользователей что-то не получалось с подачей».

Роман Калина: Для нас оказался совершенно неожиданным тот интерес к подаче электронных исков, который возник

Рассуждая о непредвиденном характере ажиотажа у наших граждан по отношению к сервису, Роман Калина вспоминает, что примерно три года назад на сайте «Российская общественная инициатива» было зарегистрировано предложение обязать суды принимать оцифрованные заявления, однако в период голосования это предложение нашло всего 5,5 тыс. сторонников.

Процент электронного брака

Как можно было заключить со слов Калины, позитивную статистику электронных обращений в изрядной степени портит процент технических отказов, складывающийся из доли поданных заявлений, которые по тем или иным причинам (например, из-за некорректного оформления иска) суды были вынуждены отвергнуть.

В частности, за первый квартал 2017 г. доля таких отказов составила примерно 42% от общего числа исков. Дальше этот показатель стал снижаться. Во втором квартале он сократился до 23%, в третьем — до 17%, а сейчас находится на уровне 16%.

Цифровизация судей

По данным Калины, курируемая им ГАС «Правосудие», которая охватывает все федеральные суды общей юрисдикции, на сегодня включает более 120 тыс. автоматизированных рабочих мест и около 700 тыс. единиц различной другой техники.

Презентация Романа Калины (кликните для пролистывания)

Сейчас в России трудится порядка 35 тыс. федеральных судей, и по заверению Калины, почти все они уже имеют квалифицированные электронные подписи и обучены ими пользоваться, что и позволяет им выносить по искам решения в электронном виде. «Нам пришлось сделать свой удостоверяющий центр с 85 пунктами выдачи в разных регионах и аккредитовать его в Минкомсвязи», — отмечает топ-менеджер.

С учетом сотрудников аппаратов судов на данный момент электронные подписи для работы в ГАС «Правосудие» получили 44 тыс. человек. До конца 2017 г. это значение будет доведено до 60 тыс., чтобы в перспективе зафиксироваться на отметке примерно в 70 тыс.

Электронный исполнительный лист

Одним из ближайших проектов, связанных с цифровизацией судебной системы России, по словам Калины станет запуск сервиса «Электронный исполнительный лист». Реализовать его планируется в сотрудничестве со Службой судебных приставов и банками.

«Ущерб банков в стране от поддельных бумажных исполнительных листов, которые приносят в них, например, с дорисованным ноликом, составляет около 600 млн руб. в год, — утверждает Роман Калина. — После того, как мы введем электронный исполнительный лист, эта проблема исчезнет, потому что лист можно будет проверить через СМЭВ или веб-сервис». По словам топ-менеджера, банки этот сервис очень ждут, и первой организаций, начавшей принимать электронные листы, может стать Сбербанк.

Как прошел CNews Forum 2017

В 2017 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 60 организаций.

CNews TV: «Россия берет курс на цифровую экономику»

Помимо Романа Калины на форуме выступили замминистра экономического развития Савва Шипов, старший вице-президент и руководитель блока технологий Сбербанка Никита Волков, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, начальник управления ИТ в «Сургутнефтегазе» Ринат Гимранов, директор по ИТ в Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов, вице-президент кластера ИТ фонда «Сколково» Константин Паршин, начальник департамента управления инфраструктурой АИС Пенсионного фонда Павел Хрипунов, член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров и многие другие.