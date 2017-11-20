Глава ИТ в РЖД объяснил, как корпорация превращается в «цифровую железную дорогу»

Выступая на CNews Forum 2017, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин рассказал о цифровизации своей компании и о том, какого эффекта холдинг намерен от нее получить.

«Цифра» — для железной дороги

В «Российских железных дорогах» (РЖД) за счет цифровизации процессов намерены добиться того, чтобы не менее половины добавленной стоимости в бизнесе компании создавалось с помощью технологий. Об этом на CNews Forum 2017 сообщил директор по ИТ этой организации Евгений Чаркин. По его словам, достигнуть такого результата в РЖД планируют в рамках реализации комплексного научно-технического проекта «Цифровая железная дорога».

Отметим, что этот проект является одним из приоритетов в принятой в холдинге в середине 2016 г. программе инновационного развития РЖД на период до 2020 г.

«В скором времени традиционные методы повышения эффективности станут недостаточными для того, чтобы мы были впереди, а не плелись где-то сзади, — подчеркнул Чаркин. — Мы совершенно точно будем лидерами, и именно цифровые технологии станут источником этого лидерства».

За счет цифровизации в РЖД рассчитывают сократить влияния человеческого фактора на состояние железнодорожных хозяйств, уменьшить объемы бумажного документооборота, повысить надежности и безопасности движения, сократить число работников, находящихся в зоне интенсивного движения. Среди других целей проекта — снижение стоимости жизненного цикла подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, развитие транспортной логистики и расширение международных транспортных коридоров.

Евгений Чаркин: В скором времени традиционные методы повышения эффективности станут недостаточными

«Здесь мы смотрим не только на ландшафт нашего холдинга, но и на ландшафт в целом отрасли транспорта и логистики нашей страны, — отметил Чаркин. — Мы абсолютно уверены, что с использованием безбумажного документооборота, технологии электронных пломб и видеофиксации и при интеграции с такими технологиями как “Платон”, которая уже действует, мы сможем дать очень серьезный толчок отрасли с точки зрения скорости прохождения грузов через нашу страну, в первую очередь транзитных».

Действующие и перспективные технологии

Среди уже используемых технологий в рамках «Цифровой железной дороги» Чаркин перечисляет промышленный интернет вещей, интеллектуальные управляющие системы, мобильные приложения, технологии беспроводной связи и большие данные.

В отношении последних топ-менеджер отдельно обращает внимание на масштабы своей организации. «У нас миллиард человек в год осуществляют поездки по нашей инфраструктуре. Наша инфраструктура находится по всей стране. Поэтому количество данных огромное. И мы естественно будем эти данные использовать, чтобы повышать свою эффективность, — говорит он. — Мы хотим точно понимать, с кем мы работаем, и очень точно выстраивать наши продукты. Это касается как пассажиров, так и клиентов, которые занимаются отправкой грузов».

Презентация Евгения Чаркина (нажмите для пролистывания)

Переходя к теме перспективных технологий, Чаркин упомянул виртуальную и дополненную реальности, а также робототехнику и сенсорику. Однако ключевыми технологиями завтрашнего дня для РЖД топ-менеджер считает блокчейн и BIM (Building Information Modeling — информационное моделирование зданий. «Мы видим очень большой потенциал в работе с блокчейном при взаимодействии с нашими клиентами, с федеральными органами исполнительной власти, с партнерами из других стран», — пояснил он.

Импортозамещение в РЖД

Рассуждая об импортозамещении в РЖД, Евгений Чаркин сообщил, что в ИТ-ландшафте холдинга уже более 90% технологий, на которые завязаны ключевые технологические процессы, полностью российские. «Мы однозначно на этом не останавливаемся. Мы ведем очень большую работу, — заверил он. — Мы прекрасно понимаем, что за один год мы не сможем полностью импортозаместиться».

Подписание соглашения РЖД с «Галактикой» и выступление Евгения Чаркина на CNews Forum 2017

После этого утверждения топ-менеджер с трибуны CNews Forum дал совет отечественным создателям технологий. «Не надо ждать, когда к вам придет клиент на волне импортозамещения, а нужно очень серьезно работать, — сказал Чаркин. — Вы должны проделать колоссальную работу, чтобы понимать клиента, куда он идет, а также понимали наши масштабы. У нас в системе ERP, для справки, работает 250 тыс. человек. Возможно это крупнейшая инсталяция ERP в мире. И у нас уникальная функциональность. Поэтому я абсолютно уверен, что совместно мы постепенно сможем выйти на качественный уровень развития с точки зрения отечественных решений».

Соглашение с «Галактикой»

Отметим, что упомянутая Чаркиным ERP-система — это решение немецкой компании SAP. Анализ сайта госзакупок показывает, что на лицензии и поддержку ПО этого вендора в РЖД тратят сотни миллионов рублей ежегодно — не менее 800 млн руб. в 2017 г.

При этом в рамках CNews Forum 2017 РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в области информатизации, подразумевающее импортозамещение зарубежного ПО, с корпорацией «Галактика» — отечественным конкурентом SAP.

«Суть соглашения заключается в том, что мы вместе с коллегами будем работать над созданием отечественных решений, которые позволят сделать нашу отрасль более клиентоориентированной и более конкурентоспособной», — прокомментировал Евгений Чаркин.

Напомним, что в начале июня 2017 г. РЖД также подписали аналогичное соглашение о сотрудничестве в области информатизации с компанией «1С» — еще одним российским конкурентом SAP.

Что касается CNews Forum, то еще один документ на нем подписали компания Unify (бренд Atos в области ПО и коммуникационных услуг) и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ). Сотрудничество организаций будет направлено на повышение качества профессионального образования, трудоустройство выпускников университета в Unify и компании партнеров, а также на организацию дополнительного образования специалистов в области связи и ИКТ.

Как прошел CNews Forum 2017

В 2017 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 60 организаций.

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На форуме выступили замминистра экономического развития Савва Шипов, старший вице-президент и руководитель блока технологий Сбербанка Никита Волков, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, начальник управления ИТ в «Сургутнефтегазе» Ринат Гимранов, директор по ИТ в Х5 Retail Group Фабрисио Гранжа, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов, вице-президент кластера ИТ фонда «Сколково» Константин Паршин, начальник департамента управления инфраструктурой АИС Пенсионного фонда Павел Хрипунов, замруководителя информцентра Судебного департамента при Верховном суде Роман Калина, член правления корпорации «Галактика» Сергей Петров и многие другие.