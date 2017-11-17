Опубликован рейтинг CNews крупнейших ЦОД-провайдеров. На рынке сменился лидер

Количество доступных стойко-мест на российском рынке продолжает расти, несмотря на то, что даже сейчас есть определенные проблемы с заполняемостью дата-центров. Наибольший рост площадей продемонстрировала компания DataLine, которая за счет запуска 504 стойко-мест вернула себе лидерство по итогам 9 месяцев 2017 г. В целом двадцатка крупнейших провайдеров увеличила емкость стоек на 3%, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Analytics « Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2017 », опубликованного CNews.

Предложение стойко-мест продолжает расти

Количество коммерческих стоек в российских дата-центрах продолжает увеличиваться. Согласно результатам нового исследования CNews, количество запущенных в эксплуатацию стойко-мест у 20 крупнейших провайдеров услуг ЦОД увеличилось на 3% и достигло 22,4 тыс. (данные на 1 октября 2017 г.). Наибольшее расширение коммерческих площадей зафиксировала компания DataLine, которая запустила в коммерческую эксплуатацию третью очередь дата-центра Nord-4 емкостью 504 стойки. Кроме того, по сравнению с прошлогодним рейтингом расширили свои ресурсы «Ростелеком» (200 стоек) и Selectel (100 стоек).

По сравнению с прошлогодним исследованием на рынке сменился лидер – первое место вернула себе компания DataLine, которая опередила «Ростелеком». Напомним, что ранее государственный оператор консолидировал в рамках дочерней компании РТК-ЦОД площадки SafeData 1, SafeData 2 и ММТС-9 (M9), что позволило ему создать нового «чемпиона» в поставках услуг ЦОД.



Крупнейшие поставщики ЦОД в России 2017



№ 2017 Название компании Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест, все ЦОД Совокупная площадь серверных залов, кв м Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, мВт Количество ЦОД на территории РФ 1 DataLine 4 207 7 669 30,6 7 2 Ростелеком 4 100 12 500 35 22 3 Linxtelecom 2 040 2 186 17 2 4 Selectel 1 610 6 700 11,4 6 5 Stack Group 1 400 2 800 8,7 2 6 DataPro 1 350 1 360 20 1 7 Сервионика (ГК «АйТеко») 1 200 6 000 8 1 8 DataSpace 1 152 3 000 9,5 1 9 Xelent (SDN) 1 074 6 500 9,3 1 10 Крок 1 000 3 000 11 3

Источник: CNews Analytics, 2017 Посмотреть рейтинг полностью

В целом, и DataLine, и «Ростелеком» заметно опережают конкурентов по количеству предлагаемых ресурсов (4207 и 4100 стоек соотвественно). Находящаяся на третьем месте компания Linxtelecom имеет в наличии 2040 стоек.

России пообещали «мегаЦОД»

В 2018 г. давление на игроков отрасли усилится, так как планируется запуск большого количества новых мощностей. Прежде всего, в этой связи следует отметить «мегаЦОД» на 8 тыс. стоек в Тверской области, который планирует запустить «Росэнергоатом». Кроме того, в подмосковном Лыткарино готовится к запуску дата-центр «Авантаж», который рассчитан на 2240 стойки. Планируют расширяться также действующие площадки: DataLine обещает запустить четвертую очередь ЦОД Nord-4 на 504 стойки, а IXcellerate готовится к запуску третьей фазы дата-центра Moscow One на 1450 стоек. Таким образом, до конца 2018 г. планируется ввод в эксплуатацию сразу нескольких тысяч новых стоек, что приведет к беспрецедентному росту предложения на рынке.

Потребности в ресурсах ЦОД удовлетворены на годы вперед

Хотя российский бизнес оживает после кризиса и постепенно увеличивает бюджеты на ИТ, одновременный запуск такого большого количество ресурсов закроет потребности рынка в новых площадях на несколько лет вперед. «Дефицита площадок на рынке сейчас нет, и вряд ли он будет наблюдаться в ближайшие пять лет. Это объясняется сдержанными темпами экономического роста и завершением строительства и вводом в эксплуатацию нескольких крупных дата-центров на территории Москвы и Тверской области», – объясняет Павел Колмычек, руководитель сети дата-центров компании «Крок». По его словам, уже на данный момент коммерческие ЦОД загружены не более чем на 70%. «Перспектива в ближайшие 2–3 года осуществлять инвестиции в строительство новых коммерческих высоконадежных ЦОД, а только в такие ЦОД имеет смысл вкладываться, выглядит достаточно рискованной», – утверждает Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud.

Подробнее читайте в обзоре CNews «Облачные сервисы 2017».