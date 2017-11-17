Опубликован рейтинг CNews крупнейших ЦОД-провайдеров. На рынке сменился лидер
Количество доступных стойко-мест на российском рынке продолжает расти, несмотря на то, что даже сейчас есть определенные проблемы с заполняемостью дата-центров. Наибольший рост площадей продемонстрировала компания DataLine, которая за счет запуска 504 стойко-мест вернула себе лидерство по итогам 9 месяцев 2017 г. В целом двадцатка крупнейших провайдеров увеличила емкость стоек на 3%, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2017», опубликованного CNews.
Предложение стойко-мест продолжает расти
Количество коммерческих стоек в российских дата-центрах продолжает увеличиваться. Согласно результатам нового исследования CNews, количество запущенных в эксплуатацию стойко-мест у 20 крупнейших провайдеров услуг ЦОД увеличилось на 3% и достигло 22,4 тыс. (данные на 1 октября 2017 г.). Наибольшее расширение коммерческих площадей зафиксировала компания DataLine, которая запустила в коммерческую эксплуатацию третью очередь дата-центра Nord-4 емкостью 504 стойки. Кроме того, по сравнению с прошлогодним рейтингом расширили свои ресурсы «Ростелеком» (200 стоек) и Selectel (100 стоек).
По сравнению с прошлогодним исследованием на рынке сменился лидер – первое место вернула себе компания DataLine, которая опередила «Ростелеком». Напомним, что ранее государственный оператор консолидировал в рамках дочерней компании РТК-ЦОД площадки SafeData 1, SafeData 2 и ММТС-9 (M9), что позволило ему создать нового «чемпиона» в поставках услуг ЦОД.
Крупнейшие поставщики ЦОД в России 2017
|№ 2017
|Название компании
|Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест, все ЦОД
|Совокупная площадь серверных залов, кв м
|Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, мВт
|Количество ЦОД на территории РФ
|1
|DataLine
|4 207
|7 669
|30,6
|7
|2
|Ростелеком
|4 100
|12 500
|35
|22
|3
|Linxtelecom
|2 040
|2 186
|17
|2
|4
|Selectel
|1 610
|6 700
|11,4
|6
|5
|Stack Group
|1 400
|2 800
|8,7
|2
|6
|DataPro
|1 350
|1 360
|20
|1
|7
|Сервионика (ГК «АйТеко»)
|1 200
|6 000
|8
|1
|8
|DataSpace
|1 152
|3 000
|9,5
|1
|9
|Xelent (SDN)
|1 074
|6 500
|9,3
|1
|10
|Крок
|1 000
|3 000
|11
|3
Источник: CNews Analytics, 2017Посмотреть рейтинг полностью
В целом, и DataLine, и «Ростелеком» заметно опережают конкурентов по количеству предлагаемых ресурсов (4207 и 4100 стоек соотвественно). Находящаяся на третьем месте компания Linxtelecom имеет в наличии 2040 стоек.
России пообещали «мегаЦОД»
В 2018 г. давление на игроков отрасли усилится, так как планируется запуск большого количества новых мощностей. Прежде всего, в этой связи следует отметить «мегаЦОД» на 8 тыс. стоек в Тверской области, который планирует запустить «Росэнергоатом». Кроме того, в подмосковном Лыткарино готовится к запуску дата-центр «Авантаж», который рассчитан на 2240 стойки. Планируют расширяться также действующие площадки: DataLine обещает запустить четвертую очередь ЦОД Nord-4 на 504 стойки, а IXcellerate готовится к запуску третьей фазы дата-центра Moscow One на 1450 стоек. Таким образом, до конца 2018 г. планируется ввод в эксплуатацию сразу нескольких тысяч новых стоек, что приведет к беспрецедентному росту предложения на рынке.
Потребности в ресурсах ЦОД удовлетворены на годы вперед
Хотя российский бизнес оживает после кризиса и постепенно увеличивает бюджеты на ИТ, одновременный запуск такого большого количество ресурсов закроет потребности рынка в новых площадях на несколько лет вперед. «Дефицита площадок на рынке сейчас нет, и вряд ли он будет наблюдаться в ближайшие пять лет. Это объясняется сдержанными темпами экономического роста и завершением строительства и вводом в эксплуатацию нескольких крупных дата-центров на территории Москвы и Тверской области», – объясняет Павел Колмычек, руководитель сети дата-центров компании «Крок». По его словам, уже на данный момент коммерческие ЦОД загружены не более чем на 70%. «Перспектива в ближайшие 2–3 года осуществлять инвестиции в строительство новых коммерческих высоконадежных ЦОД, а только в такие ЦОД имеет смысл вкладываться, выглядит достаточно рискованной», – утверждает Никита Дергилёв, руководитель облачного провайдера Техносерв Cloud.
Подробнее читайте в обзоре CNews «Облачные сервисы 2017».