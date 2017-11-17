«Инфосистемы джет» дважды защитились от претензий ФСБ на 300 миллионов

Центр защиты информации и специальной связи ФСБ не смог взыскать по суду порядка 300 млн руб. с компании «Инфосистемы джет», которая не вовремя поставила ему оборудование по двум засекреченным контрактам.

Несостоятельность претензий ФСБ

Московская войсковая часть 43753, входящая в контур управления ФСБ, дважды не смогла убедить судей в том, что ИТ-компания «Инфосистемы джет» ненадлежащим образом исполнила в отношении нее два госконтракта от 12 мая 2014 г., заключенных в рамках гособоронзаказа по итогам закрытых конкурсов.

Совокупная сумма претензий составила 297,5 млн руб. Иск был подан 6 декабря 2016 г. Семью месяцами позже, 13 июля 2017 г. его отклонил Арбитражный суд Москвы, а затем, 10 ноября правомерность этого решения подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.

Подробности о проблемных контрактах и их суммы в публичном доступе не представлены, однако из материалов суда следует, что они касались поставок комплектов оборудования для систем электропитания, кондиционирования, вентиляции и пожаротушения — с монтажом и пусконаладкой.

По данным РБК, Федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 43753» — это не что иное как Центр защиты информации и специальной связи ФСБ. Центр занимается лицензированием в том числе криптографического оборудования и помогает Центральной избирательной комиссии (ЦИК) передавать информацию об итогах голосования по защищенным каналам связи.

ФСБ дважды не смогла добиться взыскания с «Инфосистем джет» 300 миллионов

Отметим, что к судебному разбирательству в качестве третьего лица был привлечен Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», специализирующийся на ядерных исследованиях, однако причины такого шага в заключении суда не объяснены.

Претензии ФСБ и комментарий «Инфосистем джет»

Из материалов дела следует, что по контрактам «Инфосистемы джет» должны были поставить оборудование 27 ноября 2014 г., однако в полной мере закончили этот процесс лишь только 19 марта 2016 г. При этом акты сдачи приемки по контрактам были подписаны еще 20 и 22 ноября 2014 г. То есть стороны еще тогда закрепили, что переданная продукция соответствует технической документации и надлежащего качества, а заказчик не имеет претензий к результатам работ и принятой продукции.

Что касается пусконаладки, то суд посчитал, что истец не предоставил доказательства того, что сторонами были заранее согласованы условия о неустойках относительно выполнения данного фронта работ.

В «Инфосистемах джет» не стали предметно отвечать на вопросы CNews, согласны ли в организации с алгоритмом расчета суммы претензий, в полной ли мере удовлетворены решением суда и почему именно, с точки зрения компании, истец не прав. «В документах [суда] все детально описано, дополнений нет», — сообщили в пресс-службе организации.