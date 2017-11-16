Уровень инноваций в промышленности России достиг 17-летнего минимума

Эксперты ВШЭ констатировали, что уровень внедрения инноваций на промышленных предприятиях России достиг самого низкого значения с 1999 г. На данный момент страна в этом плане в четыре–шесть раз отстает от ведущих индустриальных держав мира.

Многолетний минимум инновационной активности

В 2016 г. уровень инновационной активности в промышленном производстве России составил 9,2%, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 0,3%. Это самый скромный показатель, начиная с 1999 г., когда он был оценен в 6,2%. Все последующие годы данный индекс находился на более высоком уровне, продемонстрировав наиболее высокие значения в 2000, 2003 и 2004 гг. — 10,6%, 10,3% и 10,5% соответственно.

К таким выводам пришли в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) при Высшей школе экономики (ВШЭ). Невысокие показатели 2016 г. исследователи объясняют снижением интенсивности инновационных процессов в среднетехнологичных производствах — таких, например, как выпуск электрических машин и электрооборудования, металлургия.

По сравнению с развитыми странами

По уровню и динамике инновационного развития отечественная промышленность в четыре–шесть раз отстает от ведущих индустриальных держав (Швейцария — 60,2%, Бельгия — 59,7%; Германия — 58,9%; Австрия — 52,5%, Финляндия — 52%; Великобритания — 45,7%) и в 2–3 раза от большей части государств Центральной и Восточной Европы.

В то же время исследователи отмечают, что существует целый ряд секторов, где уровень инновационной активности компаний достигает среднеевропейских значений. Это в первую очередь касается высокотехнологичных секторов промышленности (29,4%) и отдельных видов экономической деятельности, включая производство автомобилей (20,9%), химическое производство (20,4%), производство электрических машин и электрооборудования (20,0%), кокса и нефтепродуктов (19,6%), металлургию (17,7%), а также табачное производство, удерживающее на протяжении более 10 лет верхние позиции по данному индикатору.

Сектора с позитивной и нулевой динамикой

В исследовании отмечается определенный рост активности российских предприятий в выполнении исследований и разработок, интенсивность которых, хоть и незначительными темпами, но возрастает. Положительная динамика отмечается с 2005 г. В 2016 г. исследования и разработки выполняли 37,6% инновационно-активных предприятий (против 31,6% в 2005 г.).

Наблюдается стабилизация процессов технологического обмена: за последние три года доля организаций, приобретавших новые технологии, остановилась на уровне 9,5–10% (в 2016 г. — 9,7%). «Это явно недостаточно для реализации радикальных инноваций, — уверены в институте. — Узким местом остается также слабая заинтересованность организаций в приобретении прав на патенты и патентных лицензий (договоров) на использование изобретений, промышленных образцов (6,1%)».

Как именно реализуются инновации

Значительная часть предприятий, занятых практически во всех отраслях промышленного производства, по-прежнему реализуют инновации преимущественно за счет модернизации производственного оборудования. В 2016 г. доля таких предприятий составила 60%.

Среди других приоритетных видов инновационной деятельности отмечается инжиниринг, связанный с проведением предпроектных работ, проектированием и конструкторской проработкой объектов техники и технологии на стадии внедрения инноваций (19,4%).

Каждая четвертая организация осуществляет обновление функций ИТ-систем, включая компьютерные программы и базы данных, необходимые для разработки нововведений.

Второстепенную роль в реализации инноваций организации отводят маркетинговым исследованиям. В 2016 г. их проводили всего 5,1% инновационно-активных предприятий (в 2015 г. — 6%).

Роботы вместо людей

В контексте рассматриваемого исследования стоит отметить, что его выход происходит на фоне углубляющейся дискуссии о том, в какой мере человек в ближайшем будущем сможет составить конкуренцию на рынке труда стремительно развивающимся технологиям.

В частности, в конце октября 2017 г. министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов спрогнозировал, что в ближайшее время могут остаться без работы около трех миллионов россиян. В первых рядах на увольнение окажутся бухгалтеры, юристы, административные работники — в основном женщины в возрасте 45-55 лет.

Эта категория очень тяжела, с точки зрения новых навыков образования, новых моделей, цитирует Абызова BFM. Они будут не востребованы, их заменят новыми информационными технологиями. Министр при этом признал, что сейчас у государства нет инструментов и механизмов, которые бы решили эту проблему, это надо делать вместе с крупными компаниями.