Создатель московских «умных» парковок и ЖКХ арестован ФСБ

Гендиректор компании «Вавиот» и бывший совладелец компании «Стриж Телематика» Евгений Ахмадишин взят под стражу сотрудниками ФСБ. Причина ареста — предполагаемое хищение бюджетных средств. Ахмадишин занимался проектом по созданию «умных» парковок и выпуском «умных» датчиков для ЖКХ.

Арест Ахмадишина

Гендиректор компании «Вавиот» Евгений Ахмадишин был арестован постановлением Басманного суда Москвы, вынесенного 2 ноября, передает ТАСС. Компания «Вавиот» занимается беспроводной диспетчеризацией ЖКХ-сектора. Арест был произведен по тому же делу, по которому ранее были задержаны бывший гендиректор ФГУП «Свэко» ФСО РФ Олег Филиппов и директор государственного казенного учреждения «Дирекция капитального ремонта» (ГКУ ДКР) департамента капитального ремонта Москвы Александр Шукюров.

Евгения Ахмадишин арестовали в Москве, операцию проводили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщило агентство ТАСС. В Басманном суде о его аресте ходатайствовал Следственный комитет.

Основанием для ареста стало обвинение в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой или же в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое предлагает статья — тюремный срок в десять лет и штраф в размере 1 млн руб.

Причина ареста

Как сообщает «Росбалт», Ахмадишин был арестован в связи с контрактом, который его компания «ИТС» выполняла в 2012-2013 гг. В рамках контракта компания должна была оборудовать парковочные места Москвы интеллектуальной системой мониторинга. Система, созданная в «ИТС», включала в себя парковочные датчики, радиостанции, табло и сервера.

Гендиректор компании «Вавиот» Евгений Ахмадишин

Но генеральным подрядчиком по контракту была не «ИТС», а другие компании — вначале «Ювента», которую контролировал ее учредитель, замдиректора ГКУ ДКР Константин Сысоев, потом ФГУП ФСО «Свэко». Два контракта ФГУП с ДКР общей стоимостью 600 млн относятся к 2013 г. При обеих компаниях «ИТС» выступала в качестве субподрядчика. По мнению ФСБ, во время реализации проекта имели место хищения, в связи с чем и были произведены все три указанных ареста.

Процесс Сысоева

Четвертый арест, связанный с «умными» парковками Москвы, состоялся несколькими годами ранее, когда под стражу был взят Сысоев. Свидетельствуя по его делу, Ахмадишин сообщил, что результат конкурса, выигранного «Ювентой», был предрешен, поэтому «ИТС» не подала заявку. Однако «ИТС», по словам Ахмадишина, выполнила работы по оборудованию парковок интеллектуальными системами, за что не получила от «Ювенты» ни обещанного вознаграждения, ни даже договора субподряда.

«ИТС» пришлось перевести уже смонтированные системы в режим офлайн, сообщил Ахмадишин, причем при попытке сторонних специалистов восстановить онлайн-подключение парковочные датчики отказались работать вообще. В 2015 г. Сысоев был признан виновным в хищении бюджетных средств на сумму 30 млн руб, за что получил два года лишения свободы и штраф в размере 200 тыс. руб.

Чем занимается «Вавиот»

Компания «Вавиот» была создан в конце 2016 г. путем выделения из состава компании «Стриж Телематика». Причиной разделения «Стрижа», основанного в 2010 г., стали разногласия по поводу стратегии развития между Андреем Бакумено и Евгением Ахмадишиным, которым в сумме принадлежало 55% компании, и ее гендиректором Андреем Синицыным. Главой «Вавиота» стал Ахмадишин.

Компании занимаются схожей деятельностью — разработкой LPWAN-решений и созданием LPWAN-сети. Уже будучи самостоятельной структурой, «Вавиот» договорился в феврале 2017 г. о партнерстве с Huawei по использованию в своей продукции технологии NB-IoT. Технология позволяет подключать устройства не к базовым станциям, а сразу к сотовой сети.

«Вавиот» не только развивает LPWAN-сеть, но и производит сами датчики — например, «умные» счетчики воды, подключенные к беспроводной сети и передающие по ней показания. Системы для ЖКХ унаследовали опыт разработки систем для контроля автодорожного потока, созданные «Стрижом» в 2011 г. В 2014 г. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству Москвы ознакомиться с достижениями «Стрижа» в области ЖКХ.

Арест Филиппова

Гендиректор ФГУП «Свэко» Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Филиппов был задержан ФСБ по подозрению в хищение средств, которые ФГУП получило от правительства Москвы, в ноябре 2017 г. Средства были выделены властями для обслуживания и ремонта интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города, сумма контракта составляла 3,9 млрд руб.

В 2016 г. ФГУП «Свэко» стало победителем конкурса Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, обойдя «Ростелеком». По условиям конкурса ФГУП получило право в течение двух лет обеспечивать функционирование интеллектуальной транспортной системы, в состав которой входят 3300 детекторов загруженности дорог, 2254 светофоров, 166 информационных табло и 2059 видеокамер. ИТС была создана компанией «Ситроникс», дочерним предприятием АФК «Система», выигравшим подряд на строительство в 2011 г.

Конкурс на обслуживание и ремонт ИТС был объявлен в апреле 2016 г. Стартовая цена контракта составляла 4,02 млрд руб. «Свэко» предложило выполнить работы за 3,88 млрд руб., «Ростелеком» — за 3,62 млрд руб. В конкурсе также участвовала телекоммуникационная компания «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), предложение которой составило 3,92 млрд руб., наряду с компаниями «Интелин» и «Интеллектуальные системы будущего», которые были согласны выполнить работы за 0,8 млрд руб. и 4 млрд руб. соответственно.