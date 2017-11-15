Российским разработчикам ПО предложили поддержку на 30 миллиардов

В рамках реализации программы «Цифровая экономика» предлагается направить на поддержку отечественных разработчиков ПО 29,6 млрд руб., в том числе 11,7 млрд руб. будут взяты из федерального бюджета. Средства пойдут на акселерацию команд разработчиков, поддержку использования российского ПО внутри страны и за рубежом, а также на создание прототипов отечественного ПО.

Сколько нужно отечественным разработчикам ПО

Проект плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная безопасность» предполагает комплекс мер по поддержке отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО) и оценку соответствующего финансирования. Документ был разработан Центром компетенций по данному направлению, созданному на базе Сбербанка.

Хотя это предложение проходит по разделу «Информационная безопасность», оно охватывает поддержку разработчиков ПО различных видов, а не только защитных программ.

По подсчетам CNews, всего на различные меры поддержки разработчиков ПО в 2018-2020 г.г. предлагается направить 29,63 млрд руб. Из этой суммы 11,65 млрд руб. предлагается взять из федерального бюджета, 17,98 млрд руб. - из внебюджетных источников (средств государственных фондов).

Предлагаемые меры можно условно разделить на три направления. Первое из них - создание механизмов стимулирования разработки отечественного ПО. На эти цели планируется направить 21,5 млрд руб., в том числе 5 млрд руб. предлагается взять из федерального бюджета, 16,5 млрд руб. - из внебюджетных источников.

ФРИИ проакселерирует разработчиков ПО

Одно из предлагаемых мероприятий состоит в том, что Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) потратит 900 млн руб. на акселерацию команд-разработчиков отечественного ПО (финансирование будет взято из внебюджетных источников). ФРИИ уже занимается акселерацией (обучение, поддержка, взращивание) команд-разработчиков интернет-проектов, данную модель предлагается использоваться и для команд разработчиков ПО.

Фото: ru.depositphotos.com На поддержку разработчиков отечественного ПО предлагается выделить 30 млрд рублей

Акселератор должен будет в течение трех-шести месяцев финансировать проект по разработке ПО в интересах цифровой экономики и осуществлять его менторскую поддержку. Условием поддержки будет вхождение ФРИИ в уставной капитал стартапа. Это должно способствовать развитию и коммерциализации разработок соответствующих проектов. По истечении указанного периода акселератор должен будет продать долю в проекте его учредителям или сторонним инвесторам, обеспечив получение прибыли.

Гранты от Фонда Бортника

Другое направление поддержки - выделение грантов малым инновационным предприятиям на разработку и коммерциализацию отечественного ПО. На эти цели Фонду содействия инновациям (Фонд Бортника) предлагается потратить 6,5 млрд руб., из которых 5 млрд руб. будут взяты из федерального бюджета, оставшиеся 1,5 млрд руб. - из внебюджетных источников.

Гранты будут выделяться на конкурсной основе, размер одного гранта будет составлять до 20 млн руб. Авторы документа считают, что грантовая поддержка малых инновационных предприятий будет способствовать не только решению отдельных задач, но и коммерциализации разработок.

Проект мер по поддержке государством отечественных разработчиков ПО и соответствующего финансирования

№ направления/мероприятия Название направления/мероприятия Исполнитель Предлагаемый бюджет на 2018-200 гг, млн руб В том числе из федерального бюджета, млн руб В том числе из внебюджетных источников, млн руб I Создание механизмов стимулирования разработки отечественного ПО и увеличения его доли в условиях цифровой экономики 1 Акселерация команд-разработчиков отечественного ПО Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 900 0 900 2 Грантовая поддержка маллых инновационных предприятий по разработке и коммерциализации отечественного ПО Фонд содействия инновациям 6 500 5 000 1 500 3 Программа соинвестирования и инвестирования в уставной капитал разработчиков отечественного ПО ВЭБ, "ВЭБ-инновации" 4 500 0 4 500 4 Создание венчурных фондов для финансирования разработчиков ПО Российская венчурная компания (РВК) 4 500 0 4 500 5 Льготное кредитование разработчиков ПО Фонд развития промышленности 2 500 0 2 500 6 Поддержка инновационных отечественных разработок ПО, ориентированных на новые рынки Фонд "Сколково" 1 300 0 1 300 7 Поддержка экспортно-ориентированных разработчиков ПО Российское агентство по страхованию экспортных кредитво и инвестиций Всего по направлению I 21 500 5 000 16 500 II Создание механизмов стимулирования использования отечественного ПО всеми участниками информационного взаимодействия 1 Разработка и реализация мер по стимулированию использования отечественного ПО промышленными предприятиями Минпромторг 1 000 1 000 0 2 Реализация механизмов стимулирования использования ПО зарубежом Российский экспортный центр 1 300 0 1 300 3 Осуществление ознакомления крупных компаний с отечественным ПО и содействие по доработ ке под нужды заказчиков Фонд "Сколково" 180 0 180 4 Всего по направлению II 2 480 1 000 1 480 III Разработка прототипов отечественного общесистемного и прикладного ПО, включая операционные системы, системы управления базами данных, офисное и иное прикладное ПО 1 Проведение конкурса, в рамках которого соискатели на собственные средства создают и представляют прототипы отечественного общесистемного и прикладного ПО по заднным направлениям Российский фонд развития информационных технологий 500 500 0 2 Осуществление поддержки разработчиков лучших прототипов общесистемного и прикладного ПО Российский фонд развития информационных технологий 5 000 5 000 0 3 Актуализация перечня приоритетных направлений разработчик отечественного и общесистемного ПО, отбор новых прототипов ПО и расширение круга разработчиков Российский фонд развития информационных технологий 150 150 0 Всего по наравлению III 5 650 5 650 0 Всего по направлениям I-III 29 630 11 650 17 980

Источник: CNews Analytics

На программы соинвестирования и инвестирования в уставной капитал разработчиков отечественного ПО из внебюджетных источников предлагается направить 4,5 млрд руб. Данные средства предоставит ВЭБ и его дочернее предприятие - «ВЭБ-Инновации».

Аналогичную сумму, также из внебюджетных источников, планируется направить на создание венчурных фондов для финансирования разработки ПО. Это мероприятие предлагается поручить Российской венчурной компании (РВК).

На льготное кредитование (кредитование с пониженными процентными ставками) разработчиков ПО предлагается направить из внебюджетных источников 2,5 млрд руб. Этим займется Фонд развития промышленности (ФРП). С этой целью в устав ФРП будут внесены необходимые поправки.

Поддержка российского ПО за рубежом и на новых рынках

Еще 1,3 млрд руб. из внебюджетных источников планируется направить на поддержку инновационных отечественных разработок ПО, ориентированных на новые рынки. Этим мероприятием займется Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»).

В рамках данного мероприятия предполагается оказание отечественным разработчикам ПО инфраструктурой поддержки: консультационной поддержки, услуг в области интеллектуальной собственности, доступа к необходимому оборудованию. Также предполагается предоставление налоговых и иных льгот.

На поддержку экспортно-ориентированных разработчиков ПО предлагается направить из внебюджетных источников 1,3 млрд руб. Речь идет о таких мероприятиях, как страховая поддержка экспорта, содействие выходу на новые рынки, развитие системы финансирования экспорта, обеспеченного страховым покрытием и страховании краткосрочной дебиторской задолженности иностранного покупателя.

Стимулирование использования отечественного ПО

Второе направление поддержки отечественных разработчиков ПО заключается в стимулировании использования их разработок. На эти цели предлагается выделить 2,48 млрд руб., в том числе 1 млрд руб. из федерального бюджета.

В рамках данного направления планируется разработать меры по стимулированию использования отечественного ПО промышленными предприятиями. На эти цели Минпромторгу из федерального бюджета предлагается выделить 1 млрд руб. Одной из предлагаемых мер является субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным промышленным предприятиям на приобретение и внедрение отечественного ПО.

На реализацию механизмов стимулирования использования ПО за рубежом Российскому экспортному центру (РЭЦ) предлагается потратить из внебюджетных источников 1,3 млрд руб. РЭЦ будет предоставлять финансовые (кредитование, страхование, банковские гарантии) и нефинансовые услуги экспортерам, способствовать преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений для стимулирования использования отечественного ПО за рубежом.

Фонд «Сколково» потратит 180 млн руб. из внебюджетных источников на ознакомление крупных компаний с отечественным ПО. В том числе будет осуществлять содействие по доработке существующего ПО под нужды заказчика.

Создание прототипов отечественного ПО

Третье направления поддержки - создание прототипов отечественного ПО. С этой целью подведомственному Минкомсвязи Российскому фонду развития информационных технологий (ФРИТ) предлагается провести конкурс, в рамках которого соискатели на собственные средства будут создавать и представлять прототипы отечественного общесистемного и прикладного ПО по заданным направлениям. Речь идет, в том числе, об операционных системах, системах управления базами данными, офисном ПО и др.

На проведение этого конкурса из федерального бюджета предлагается выделить 500 млн руб. По каждому из направлений конкурса должны быть предусмотрены призы в размере 10 млн руб., 20 млн руб. и 50 млн руб. После конкурса Минкомсвязи разработает федеральцую целевую программу по стимулированию отечественных проивзодителей общесистемного и прикалдного ПО.

На поддержку разработчиков лучших прототипов ПО из федерального бюджета планируется направить 5 млрд руб. Средства будет распределять ФРИТ. Также фонд будет осуществлять консультационную, менторскую и инфраструктурную поддержку прототипов общесистемного и прикладного ПО.

Еще 150 млн руб. предлагается выделить ФРИТ из федерального бюджета на актуализацию перечня приоритетных направлений разработки отечественного общесистемного и прикладного ПО, отбор новых прототипов ПО и расширение круга разработчиков. Речь идет о проведении мониторинга развития прототипов, отобранных в рамках вышеупомянутого конкурса. В случая отсутствия «жизнеспособных» прототипов или появления новых инициатив должны будут проводиться повторное конкурсные процедуры, говорится в документе.

Замечания от рабочей группы под руководством Натальи Касперской

Отметим, что описанный проект плана мероприятий еще не утвержден, а к отдельным предлагаемым идеям есть замечания со стороны рабочей группы по направлению «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика», которую возглавляет Наталья Касперская.

В частности, рабочая группа выступила против создания механизма акселерации команд-разработчиков отечественного ПО, так как такие механизмы уже есть. Также у экспертов вызвало сомнение предложение выделить 500 млн руб. на конкурс прототипов отечественного ПО, ведь такие прототипы должны быть разработаны за счет самих соискателей. Рабочая группа указывает и на отсутствие внятных критериев того, как между победителями данного конкурса будут распределяться 5 млрд руб.

В отношении же предложения по созданию Минпромторгом условий для использования промышленными предприятиями отечественного ПО эксперты предлагают сузить мероприятия до стимулирования использования отечественного инженерного ПО, так как именно в этой сфере доминируют иностранные вендоры.