Проект модернизации информсистемы ФСБ не привлек ни одного подрядчика

На тендер по техническому оснащению сегмента ФСБ миграционной информсистемы «Мир», известной пилотами по использование «Эльбрусов», не пришло ни одного претендента на контракт.

Система ФСБ не соблазнила подрядчиков

Подряд на создание программно-технических средств для ведомственного сегмента ФСБ системы миграционного и регистрационного учета ГИС «Мир» не заинтересовал ни одного из потенциальных подрядчиков. Тендер на проведение работ был объявлен 14 сентября 2017 г. с начальной ценой контракта в 32,5 млн руб. По истечении срока подачи документов на участие в электронном аукционе организаторами не было получено ни одной заявки.

Закупаемые техсредства должны были обеспечить печать и регистрацию миграционных карт, а также автоматизированное оформление и передачу данных в госинформресурсы миграционного и регистрационного учета. Работы по проекту планировалось завершить до 4 декабря 2017 г. Они должны были затронуть дальневосточные рубежи нашей родины — пограничные пункты в Приморском крае, на Камчатке и на Сахалине.

Непосредственным заказчиком работ выступило Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Росгранстрой). На момент публикации материала в этой организации не смогли ответить на вопросы CNews относительно того, планируется ли перезапуск тендерной процедуры, и что может измениться в условиях контракта (цена, сроки оказания услуг и пр.).

Что именно предполагалось закупить

Напомним, что ГИС «Мир» известна проектом по переводу ее ведомственного сегмента Минкомсвязи с «железа» и софта IBM на серверы на процессорах «Эльбрус» и на открытое ПО. Однако, как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, сегмента ФСБ импортозамещение пока не коснулось.

Тендер на техоснащение сегмента ФСБ миграционной ГИС «Мир» не привлек ни одного подрядчика

Из приложений к техзаданию можно заключить, что типовые автоматизированные рабочие места (АРМ) системы должны строиться на процессорах Intel E 2200, обладать оперативной памятью на 2 ГБ и жестким диском на 160 ГБ. Также в состав АРМ должен входить лазерный принтер Laserjet Pro P1102 компании HP.

Заказчик обосновывает невозможность применения отечественного ПО из Реестра, курируемого Минкомсвязи, тем, что закупаемые техсредства должны быть совместимы с ПО, уже использующимся на границе. Среди них названы СУБД Microsoft SQL Server, платформа Microsoft Windows и офисный пакет Microsoft Office.

Несколько фактов о ГИС «Мир»

Система «Мир» была утверждена постановлением Правительства от 6 августа 2015 г. Система объединяет государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и ГИС миграционного учета.

Взаимодействие и деятельность федеральных госорганов и организаций в рамках системы координирует МВД. Минкомсвязи при этом обеспечивает реализацию единой технической политики, ИКТ-взаимодействие на базе единой информационно-технологической инфраструктуры, а также формирует правила и процессы, обеспечивающие межведомственное взаимодействие.

В состав «Мира» входят ведомственные сегменты МВД, Минкомсвязи, Минфина, Минобороны, МИДа, ФСБ, Минтранса и Росморречфлота.