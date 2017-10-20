Разработчики «Эльбрусов» создают многокристальный процессор для дешевых ноутбуков

В России силами разработчиков «Эльбрусов» создается многокристальный процессор для тонких клиентов, дешевых ноутбуков и встраиваемых систем. Он объединит в одной микросхеме уже созданные на деньги Минпромторга процессор «Эльбрус-1С+» и контроллер периферийных интерфейсов КПИ-2.

Многокристальный процессор

Создатели отечественных микропроцессоров «Эльбрус» ведут разработку многокристального процессора для тонких клиентов, дешевых ноутбуков и встраиваемых систем (вспомогательных компьютеров). Новинка будет представлять собой объединение в одной микросхеме процессора «Эльбрус-1С+» и контроллера периферийных интерфейсов второго поколения (КПИ-2), обеспечивающего сопряжение центрального процессора с внешними устройствами.

Информация об этом содержится в материалах к прошедшей в начале октября 2017 г. в Крыму международной конференции «Микроэлектрониака 2017». Авторами презентации, описывающей нюансы разработки, заявлены Антон Воробьев и Игнат Бычков. В ряде более ранних публикаций они представлены как сотрудники ИНЭУМ им. И. С. Брука, хотя оба имеют почту в домене, принадлежащем компании МЦСТ, и их презентация отмечена логотипом именно этой организации. Напомним, что МЦСТ и ИНЭУМ им. И. С. Брука являются соразработчиками «Эльбрусов» и связанными по отношению друг к другу структурами — на уровне состава их соучредителей.

Разработчики считают создаваемый ими многокристальный микропроцессор новшеством для отечественной микроэлектроники и рассчитывают на его широкое применение в вышеописанном оборудовании.

В состав нового многокристального процессора войдет «Эльбрус-1С+»

На момент выхода публикации в пресс-службе МЦСТ не смогли ответить на вопросы CNews относительно сроков проекта и характера его финансирования, а также не прояснили, имеются ли уже у новинки потенциальные заказчики.

Отметим, что разработку используемого в новом изделии микропроцессора «Эльбрус-1С+» МЦСТ осуществил в 2012-2015 гг. по заказу Минпромторга за 410 млн руб. Контроллер периферийных интерфейсов КПИ-2 создавался МЦСТ примерно в тот же период также по контракту с Минпромторгом за 394 млн руб.

Скудные подробности

Однозначно интерпретируемые подробности, представленные в презентации разработчиков, весьма скудны. В частности интерфейсы многокристального микропроцессора включат один канал памяти DRAM DDR3-1600 ECC, выход VGA, два выхода HDMI, выход LCD (LVDS), три контроллера сетевого интерфейса Ethernet 1 Гбит/с, два контроллера интерфейса шины PCI Express 2.0, четыре выхода дискового интерфейса SATA-3, SD host, контроллер звукового интерфейса Intel HDA, четыре выхода последовательного интерфейса USB 2.0, два контроллера последовательного интерфейса RS-232/485, шину PCI 66 МГц, отладочные выводы GPIO, контроллер последовательных интерфейсов SPI и I2C.

С учетом малого размера микросхемы — предположительно 30 на 41 мм, описанные интерфейсы явно не нужно трактовать как физические разъемы непосредственно на изделии.