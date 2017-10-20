LWCOM модернизировал инфраструктуру сети магазинов «О’кей»

Одна из крупнейших розничных сетей России по торговле продуктами питания модернизировала свою сетевую инфраструктуру. Целью работ было улучшение качества Wi-Fi в магазинах ритейлера.

В магазинах сети «О’кей» улучшили Wi-Fi

Крупный российский ритейлер — сеть «О’кей» — провела модернизацию сетевой инфраструктуры. В компании были недовольны качеством Wi-Fi, который используют сотрудники гипермаркетов и супермаркетов сети. В основу беспроводной сети положены решения Cisco. Системный интегратор был определен с помощью тендера — им стала компания LWCOM.

«В конце концов, даже самое передовое решение должно быть экономически оправданным и максимально выгодным для всех участников сделки, — комментирует победу в тендере директор по проектам LWCOM Виктор Слизун. — И дело здесь не только в хороших предложениях по стоимости оборудования, но и, в первую очередь, в организации рабочих процессов и логистики. Грамотно выстроенные, они позволили нам сократить расходы и выиграть тендер».

География присутствия ритейлера достаточно широка

Модернизация потребовала выполнения ряда нетривиальных задач. В частности, сеть не строилась заново, а замещала и оптимизировала существующую. В LWCOM отмечают, что процесс интеграции в действующую инфраструктуру всегда на порядок сложнее построения с нуля. В том числе, потому, что во время миграции необходимо обеспечивать бесперебойность всех существующих сервисов.

Под модернизацию попали 111 магазинов

Сотрудники LWCOM в сжатые сроки провели радиоразведку на 111 объектах. На основе полученных данных были определены точное количество точек доступа и их расположение. При этом учитывались материалы, использованные в отделке объектов, а также особенности архитектурных планировок помещений.

«Мы должны были выполнять пусконаладку и проверку работоспособности сервисов сразу же после проведения монтажных работ, — рассказывает технический директор LWCOM Михаил Любимов. — После закрытия магазина за одну ночь должна была быть произведена интеграция нового оборудования в существующую сервисную модель. Осуществлено это должно было быть таким образом, словно мы вообще не вмешивались в работу объекта — ведь утром магазин должен принимать покупателей, персонал возвращается на рабочие места, и все должно функционировать, как и раньше, только лучше».

Каждую ночь сотрудники компании-интегратора сдавали и запускали несколько объектов по всей стране. В итоге интеграция, настройка и запуск сети были проведены с минимальным воздействием на рабочий процесс.

«Вопрос квалификации кадров решает возможность реализации такого проекта на высоком уровне и в сжатые сроки, — считает генеральный директор LWCOM Сергей Бобров. — Именно наличие опытных менеджеров проекта, способных организовать взаимодействие с заказчиком и техническим партнером, решить сложности логистики, позволило оптимизировать расходы заказчика, подготовить необходимую базу для выполнения проекта и сделать его выгодным для всех заинтересованных сторон. Именно наши высококвалифицированные инженеры, способные работать в жестких условиях по 16 часов в сутки без выходных на время модернизации сети, замотивированные на успешный результат, обеспечили бесперебойную работу объектов согласно техническим требованиям заказчика».