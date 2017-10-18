«Неубиваемый» ноутбук на «Эльбрусах» увидит свет до конца 2017 г. Не госзаказ
На отечественной элементной базе
Как стало известно CNews, к стадии испытания опытного образца своего защищенного ноутбука на процессорах «Эльбрус 1С+» научно-производственный центр «Аквамарин» намерен подойти еще до конца 2017 г. Об этом рассказал представитель компании, отметив, что создание ноутбука является инициативным проектом — осуществляемой без какого-либо госзаказа, на собственные средства разработчика.
Размер инвестиций в проект, а также ориентировочную стоимость готового изделия в «Аквамарине» пока назвать не готовы. Известно лишь, что у ноутбука уже есть ряд потенциальных заказчиков, имена которых не раскрываются.
В настоящий момент «Аквамарин» досрочно завершил очередной этап разработки модели под маркой ПНЗ-Э1-15. По данным компании, в настоящее время завершена компоновка изделия и его внешний дизайн, определены финальные габариты. Сейчас инженеры занимаются системой теплоотвода ноутбука.
Разработка ноутбука началась в январе 2017 г. Он ориентирован на работу в сложных условиях окружающей среды, на использование дорожными, военными, правоохранительными и пожарными службами в полевых условиях. На базе этого носимого ПК возможна организация автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора мобильных диспетчерских пунктов, штабов быстрого развертывания. Он также может использоваться в качестве рабочей ЭВМ ремонтных бригад и для организации передвижных рабочих мест в составе информационных систем мобильного базирования.
Технические подробности проекта
Согласно предварительным данным, ноутбук выполнен в корпусе из алюминиевого сплава и обеспечивает защиту от брызг и струй по всем направлениям со степенью защиты IP65, согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-98).
Ноутбук сохраняет полную работоспособность в условиях окружающей температуры от -20° C до +55°C при влажности от 5 до 95%. Габариты ноутбука составляют 394 × 325 × 80 мм.
Изделие получит 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей), соотношением сторон 16:9, яркостью 300 нит и контрастностью 500:1. Экран обеспечивает углы обзора ±80° по горизонтали и по вертикали. В зависимости от модификации дисплей может опционально комплектоваться защитным стеклом толщиной 3 мм с антибликовым покрытием или покрытием с функциональностью сенсорного ввода.
Аппаратная часть ноутбука выполнена на базе процессора «Эльбрус 1С+», работающего с тактовой частотой 950 МГц. Особенностью процессора является архитектура «Эльбрус» 4 поколения. Чип процессора «Эльбрус 1С+» включает ядро «Эльбрус» общего назначения, ядро МЦСТ MGA2 с ускорителем 2D-графики, ядро Vivante GC2500 с ускорителем 3D-графики и поддержкой OpenGL 2.1 и OpenCL 1.2.
Процессор обеспечивает высокую производительность в математических расчетах, криптографии и цифровой обработке сигналов и аппаратную поддержку защищенных вычислений. Чип сохраняет работоспособность в очень широком диапазоне рабочих температур от -60°С до +85°С, при низком энергопотреблении – не более 10 Вт.
Ноутбук комплектуется оперативной памятью DDR3 с коррекцией ошибок (ECC), при этом базовый объем 16 ГБ может быть увеличен до 64 ГБ. Дисковая подсистема ноутбука представлена компактным скоростным твердотельным накопителем (SSD) с интерфейсом mSATA емкостью 120 ГБ, имеется возможность опционального использования дополнительного SATA-накопителя в 2,5-дюймовом формфакторе емкостью до 1 ТБ.
Ноутбук оснащен скоростным 2-канальным LAN-интерфейсом с поддержкой Ethernet до 1 Гбит/с на канал, четырьмя портами USB 2.0, промышленным последовательным интерфейсом RS-232, видеовыходом и аудиоинтерфейсами.
Питание ноутбука осуществляется от источника постоянного тока с напряжением 12 В или от внешнего адаптера сети переменного тока 220 В со встроенной изоляцией. Комплектный сменный аккумулятор обеспечивает автономность работы ноутбука на протяжении 2 часов.
Ноутбук работает под управлением операционной системы «Эльбрус ОС», опционально также может использоваться защищенная операционная система реального времени (ЗОС РВ) «Нейтрино» на базе ядра QNX.