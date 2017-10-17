Исследование: 77% радиоэлектронных предприятий России были созданы еще в советскую эпоху

Как показало исследование ЦНИИ «Электроника», 77% российских предприятий радиоэлектронной отрасли были основаны до 1991 г. Кроме того, почти 40% организаций отрасли сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. Также в отечественной радиоэлектронике преобладает крупный бизнес, что объясняется наличием большого количества производственных предприятий.

«Старая» радиоэлектроника

Более 77% организаций радиоэлектронной промышленности, существующих в России, были созданы до 1991 г. Самым продуктивным в этом отношении оказался период с 1951 г. по 1991 г., когда было образовано 57,53% всех ныне действующих в отрасли предприятий. Еще 16,5% организаций были созданы между 1918 г. и 1950 г., а 3,46% — до 1917 г. К таким выводам пришли сотрудники ЦНИИ «Электроника» в ходе анализа статистических данных, полученных от представителей отрасли в 2016 г.

Что касается более молодых структур, то 13,33% российских организаций в сфере радиолектроники были созданы в период с 1992 г. по 1999 г., еще 6,67% — с 2000 г. по 2008 г., и, наконец, всего 2,96% — с 2009 г. по 2017 г.

Сравнив эту информацию с данными Росстата, специалисты ЦНИИ «Электроника» пришли к выводу, что радиоэлектронная отрасль намного старше российского бизнеса в целом. В бизнесе наблюдается обратный процесс: чем ближе период к сегодняшнему дню, тем больше организаций он породил. Например, с 2001 г. по конец 2016 г. в России в целом возникло 65% всех ныне действующих предприятий, а в 1990-е гг. — 20%.

Организации российской радиоэлектронной отрасли по году основания

Исследование ЦНИИ «Электроника» охватывает более чем 400 организаций радиоэлектронной отрасли. Их суммарный годовой оборот составляет около 15 трлн руб., общий штат насчитывает порядка 300 тыс. сотрудников.

Другие показатели

Около 25% российских организаций радиоэлектронной отрасли находятся в Москве, почти 15% — в Санкт-Петербурге, порядка 5% — в Московской области, чуть меньше 4% — в Нижегородской, 3,5% — в Воронежской, в остальных регионах этот показатель меньше.

Соотношение крупного, малого и среднего бизнеса в российской радиоэлектронике

По своему масштабу 60,51% предприятий радиоэлектронной отрасли можно отнести к крупному бизнесу, 21,01% — к среднему, 18,48% — к малому. Эта картина существенно отличается от общего соотношения в российском бизнесе, где 26,41% предприятий крупные, 6,34% — средние, и 67,25% — малые.

Наука и производство

Указанное выше несоответствие объясняется тем, что около 58,33% предприятий в отечественной радиоэлектронной отрасли являются промышленными и только 41,67% — научными. Среди производственных организаций в российской радиоэлектронике 69,16% могут быть признаны крупными структурами, а среди научных — только 49,1%. В среднем и малом бизнесе соотношение меняется: из научных организаций к этим категориям относятся 26,95% и 23,95% соответственно, а из промышленных — только 16,3% и 14,54%.

По году основания между научными и производственными структурами российской радиоэлектроники больших отличий нет. Однако есть отличия в географии расположения — порядка 60% научных организаций базируется в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как среди промышленных предприятий на эти города приходится всего 25%.