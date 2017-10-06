«Ростелеком» не успевает осваивать бюджетные миллиарды: на интернет в больницах дадут в три раза меньше

Правительство назначило «Ростелеком» единым поставщиком обеспечения доступом в интернет медицинских организации. Но если ранее на эти цели планировалось выделить в 2017 г. 5,5 млрд руб., то теперь из-за проволочек с заключением контракта эта сумма была сокращена до 1,93 млрд руб.

Медведев поручил «Ростелекому» подключить больницы к интернету

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о назначении подконтрольного государству оператора «Ростелеком» в 2017 г. единым исполнителем работ по подключению государственных и муниципальных медицинских организаций к интернету. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Доступ в интернет для медицинских организаций будет закупать Минкомсвязи. Согласно постановлению, интернет в этих учреждениях необходим для «внедрения практики консультирования населения специалистами ведущих федеральных и региональных медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий».

Скорость доступа — не ниже 1 Мбит/с

Медицинские организации должны быть обеспечены волоконно-оптическими каналами связи для доступа в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с, говорится в постановлении. В случае же использования спутниковых каналов скорость доступа должна быть не менее 1 Мбит/с.

«Ростелеком» временно недополучит бюджетные медицинские миллиарды

Минкомсвязи должно в месячный срок заключить соответствующий контракт с «Ростелекомом». Бюджетные обязательства по данному контракту будут приняты в срок со 2 октября по 15 ноября 2017 г. Руководителям высших органов исполнительной власти и местного самоуправления Медведев рекомендовал оказывать содействие «Ростелекому» в реализации данного проекта и принять меры по обеспечению сохранности данного оборудования.

Идею о подключении медицинских организаций к интернету в конце 2016 г. выдвинул Президент России Владимир Путин в ходе своего послания к Парламенту. Позднее Правительство поручило Минкомсвязи разработать план-график подключения больниц и поликлиник к интернету в период на 2017-2019 гг.

В три раза меньше денежных средств

Ранее министр связи Николай Никифоров уже говорил, что единым исполнителем работ по обеспечению доступом в интернет медицинских организаций станет «Ростелеком». В июле 2017 г. Правительство поручило выделить в 2017 г. Минкомсвязи из резервного фонда бюджета 5,5 млрд руб. на подключение медицинских организаций к интернету. Этих средств должно было хватить на подключение 3,5 тыс. объектов.

Позднее Минкомсвязи опубликовало на портале госзакупок информацию о закупке у единого поставщика услуг по подключению медицинских государственных и муниципальных организаций к интернету. Соответствующие услуги должны быть оказаны в декабре 2017 г. Сумма закупки — 1,93 млрд руб.

Закупка была осуществлена автоматически, ее исполнитель не указан. Но с учетом нынешнего постановления Правительства становится понятно, что этот поставщик — «Ростелеком». В пресс-службе «Ростелекома» отказались от комментариев по данному проекту до подписания официального контракта.

Источник, знакомый с деталями проекта, пояснил CNews, что в вопросе назначения «Ростелекома» единым поставщиком и заключении соответствующего контракт произошли задержки. В результате сумма в 5,5 млрд руб., которая ранее была выделена Правительством на данные цели, уже не будет освоена в этом году.

До конца года Минкомсвязи потратит на соответствующие цели лишь 1,93 млрд руб. (сумма вышеуказанной закупки) — то есть в три раза меньше, остальные же средства будут перенесены на 2018 г., сказал собеседник издания. В пресс-службе Минкомсвязи к моменту публикации не ответили на запрос CNews.