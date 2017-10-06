CNews приглашает на работу журналистов, редакторов, дизайнеров

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Издание CNews приглашает к сотрудничеству талантливых редакторов, журналистов и дизайнеров.

Издание CNews приглашает к сотрудничеству редакторов (горящая вакансия), журналистов и дизайнеров.

ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР (горящая вакансия)

Обязанности:

  • редакторская правка материалов;
  • проведение интервью;
  • подготовка аналитических материалов;
  • реализация специальных проектов;
  • координация работы журналистов.

Требования:

  • грамотный русский язык;
  • опыт работы в журналистике;
  • умение четко организовать свою работу и работу журналистов;
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • работа в офисе - м. Калужская (3 минуты пешком);
  • рабочие дни с понедельника по пятницу.

Контактная информация - телефон +7 (495) 363-11-11 доб. 2449. Отправить резюме.

ЖУРНАЛИСТ-АНАЛИТИК

Обязанности:

  • проведение интервью;
  • написание аналитических материалов;
  • подготовка обзоров.

Требования:

  • грамотный русский язык;
  • опыт работы в журналистике;
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов;
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • работа в Москве или удаленно, график по договоренности.

Контактная информация: телефон +7 (495) 363-11-11 доб. 2449. Отправить резюме.

ДИЗАЙНЕР

Обязанности:

  • создание инфографики;
  • разработка дизайн-макетов для специальных проектов портала;
  • создание баннеров.

Требования:

  • Креативность;
  • Аккуратность;
  • Умение четко работать в рамках поставленных сроков.

Условия:

  • Удаленная работа;
  • Сдельная оплата труда;
  • Резюме рассматриваются с примерами работ.

Контактная информация - телефон +7 (495) 363-11-11 доб. 2449. Отправить резюме.

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