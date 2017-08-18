Mail.Ru ворвалась на рынок промышленного «интернета вещей»

Компании Mail.Ru Group и «Вавиот» интегрируют свои продукты — платформу промышленного интернета вещей Tarantool IioT и сеть базовых станций для приема показаний промышленных датчиков Waviot. Базовые станции используют радиоканал и работают в радиусе 50 км.

Интеграция продуктов

Mail.Ru Group намерена интегрировать свою платформу для промышленного интернета вещей Tarantool IIoT с разработкой компании «Вавиот» — технологией LPWAN (Low-Power Wide-Area Network). LPWAN — это протокол передачи данных на большие расстояния в телеметрических сетях.

Интегрировав Tarantool IioT с сетью Waviot, Mail.Ru получит готовое полностью российское решение, для сбора и анализа телеметрических данных, то есть различных показателей датчиков вроде напряжения, давление, температуры и т. п. Mail.Ru Group и «Вавиот» уже заключили стратегическое партнерство, результатом которого и станет интеграция продуктов.

В настоящий момент полученный продукт проходит пилотные испытания в нефтегазовом секторе, где его применение, по мнению разработчиков, особенно актуально.

Технические особенности

Полученная в результате интеграции система будет отслеживать показания беспроводных датчиков, установленных на производственных объектах, в транспорте или в магазинах. Данные будут подвергаться анализу и использоваться для машинного обучения.

Mail.Ru интегрирует Tarantool IIoT с сетью Waviot



Сеть Waviot состоит из базовых станций, которые получают показания датчиков. Радиус действия станции — 10 км в городе и 50 км на открытой местности. Каждая станция рассчитана на получение данных от 2 млн «умных» устройств. Для передачи данных используется радиоканал. Сами датчики могут быть от любого производителя.

На базовых станциях устанавливается решение Tarantool IIoT Data Hub, которое осуществляет первичную обработку показаний датчиков и дальнейшую их передачу в диспетчерский центр. Платформа Tarantool IioT способна обрабатывать показания нескольких миллионов датчиков в секунду.

По словам Дениса Аникина, технического директора почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group, платформа является открытой и дает возможность реализовать любой промышленный сценарий. LPWAN позволяет подключить к сети устройства, которые раньше невозможно было подключить. Сейчас Mail.Ru занимается расширением круга поддерживаемых протоколов и совершенствованием инструментария машинного обучения.

Чем занимается «Вавиот»

Компания «Вавиот» была создан в конце 2016 г. путем выделения из состава компании «Стриж Телематика». Причиной разделения «Стрижа», основанного в 2010 г., стали разногласия по поводу стратегии развития между Андреем Бакумено и Евгением Ахмадишиным, которым в сумме принадлежало 55% компании, и ее гендиректором Андреем Синицыным. Главой «Вавиота» стал Ахмадишин.

Компании занимаются схожей деятельностью — разработкой LPWAN-решений и созданием LPWAN-сети. Уже будучи самостоятельной структурой, «Вавиот» договорился в феврале 2017 г. о партнерстве с Huawei по использованию в своей продукции технологии NB-IoT. Технология позволяет подключать устройства не к базовым станциям, а сразу к сотовой сети.

«Вавиот» не только развивает LPWAN-сеть, но и производит сами датчики — например, «умные» счетчики воды, подключенные к беспроводной сети и передающие по ней показания.

Собственники «Стрижа»

До разделения компании стопроцентным владельцем ООО «Стриж Телематика» являлось ООО «Инвестиционные технологии», возглавляемое Синицыным. В «Инвестиционных технологиях» доля в 50,38% принадлежала Валентине Ахмадишиной, доля в 28,32% – Светлане Синициной. Кроме того, 7% владел Александр Плигин, 4,98% принадлежало Бакуменко, и по 0,01% было у Ахмадишина и Синицина.

9,3% «Инвестиционных технологий» принадлежит ООО «Аск Менеджмент», которое представляет инвесторов проекта. 50% «Аск Менеджмента» принадлежит Юрию Алиеву, по 25% имеют Андрей Куприн и Таисия Стрельникова. Алиев занимает пост гендиректора компании «Стриж Менеджмент», стопроцентным владельцем которой также являются «Инвестиционные технологии».