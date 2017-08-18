Акции Luxoft рухнули на 25%

Офшорный разработчик Luxoft заработал за прошедший квартал $209,2 млн, показав 17,5% рост, однако акции компании упали на 25% в связи с меньшей доходностью, нежели прогнозировалась ранее. В Luxoft ослабление темпов связывают с сезонно слабым рынком и с реорганизацией недавно приобретенных компаний.

Рост замедлился, но не прекратился

Курс акций Luxoft Holding снизился на 25% после публикации отчета за I квартал 2018 финансового года, закончившийся для компании 30 июня 2017 г. Падение акций произошло на фоне снижения выручки на 18% меньше прогнозного уровня связывают с сезонной вялостью рынков, снижением активности в финансовом секторе, а также с продолжающейся реорганизацией недавно приобретенных компаний.

Согласно финансовому отчету Luxoft, выручка компании по GAAP составила $209,2 млн, увеличившись на 17,5% по сравнению с $178,0 млн за аналогичный период прошлого года.

Выручка компании за отчетные три месяца в сфере финансовых услуг составила $113,5 млн, снизившись на 7,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время выручка в сфере автомобильной промышленности и транспорта составила $35,1 млн, увеличившись на 37,6%, в сфере Digital – $25,8 млн (рост 29,6%), в сфере телекома – $25,5 (рост 157,6%).

Чистая прибыль Luxoft уменьшилась с $14,1 млн до $6,3 млн, или $0,18 на акцию $0,42 за аналогичный период прошлого года). Операционная прибыль упала с $16,5 млн до $6,1 млн. Прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) достигла $26,4 млн, скорректированная рентабельность по EBITDA - 12,6%.

По состоянию на 30 июня 2017 г. во всех подразделениях компании по всему миру работало 12 814 сотрудников, при этом средний доход инженера увеличился до $75,9 тыс.

Выручка Luxoft в России за прошедший квартал составила $7,6 млн, или 3,6% от всей выручки компании. За первый квартал предыдущего финансового года Luxoft заработала в России $6,9 млн, что составило 3,9% от глобальной выручки компании.

В региональном плане прошедший квартал стал наиболее доходным в Северной Америке, где выручка выросла на 66,3%. В Европе выручка Luxsoft выросла на 23,4%. В этом квартале компания изменила свою методологию отчетности о распределении доходов по географии, объединив некоторые из ранее автономных регионов.

Слияния, поглощения и реорганизация

«Мы показали квартальный результат почти на 20% ниже верхней планки прогноза. Давление оказало сезонное ослабление активности рынка, замедление развития вертикали финансовых услуг, а также снижение темпов роста в связи с поглощениями двух крупных компаний, которые сейчас находятся в стадии реорганизации. Несмотря на эти сложности, мы демонстрируем стабильный ежегодный прирост на уровне более 55%. Мы расширяем активность в сфере автомобилестроения, здравоохранения и цифровых услуг для предприятий, где мы наблюдаем растущий спрос на цифровые инновации и облачные технологии высокой сложности, – сказал Дмитрий Лощинин, CEO и президент Luxoft. – По мере дальнейшей диверсификации нашего бизнеса наблюдаем успешный рост нашей клиентской базы и дальнейший рост удельной выручки на каждого сотрудника, на фоне размытия доходности ведущей тройки наших клиентов на 16% по сравнению с прошлым годом. Финансовый 2018 год является ключевым годом для нашей компании, с множественными сдвигами и рядом проблем, но с действительно серьезными изменениями и отличными возможностями для развития бизнеса».

Luxoft отчитался за первый квартал финансового 2018 года

«Мы рады представить уверенный двузначный рост в первом квартале, в большой степени обусловленный эффективностью наших наиболее перспективных подразделений, их вклад составил 37% от всей выручки за этот период. В этом году мы по-прежнему наблюдаем замедление доходности, обусловленное, главным образом, инвестициями в развитие наших наиболее перспективных подразделений, которые хоть и наращивают выручку, но еще не достигли среднего по компании уровня доходности. На нашу рентабельность также влияет перераспределение клиентского портфеля и изначально более низкая доходность недавно приобретенных компаний, – отметил Евгений Фетисов, финансовый директор Luxsoft. – В нашем распоряжении имеется стабильный конвейер новых возможностей и продолжающаяся успешная работа с примерно 50 клиентами. Таким образом, мы прогнозируем органический рост с темпами более 30% по сравнению с прошлым годом. В следующих кварталах мы также прогнозируем улучшенную скорректированную EBITDA и большую чистую прибыль».

В октябре 2016 г. Luxoft сообщила о приобретении немецкой компании Symtavision, производящей ПО для автомобилей, за сумму в $5 млн. В 2015 г. у шведской компании Mecel были приобретены права на продукт Mecel Populus Suite, предназначенный для разработки пользовательских интерфейсов в автомобилях. Сумма сделки составила $3 млн. Еще одна шведская компания - Pelagicore, производящая на основе свободного программного обеспечения решения для развлечения в автомобилях и HMI-интерфейса, была приобретена Luxoft за $25,1 млн. Таким образом в общей сложности Luxoft потратила на приобретение автомобильных ИТ-компаний до $33 млн.

В феврале 2017 г. Luxoft приобрела украинскую ИТ-компанию IntroPro, специализирующуюся на разработках для американских телекоммуникационных и медиа-компаний за $28,3 млн. IntroPro занималась разработкой, тестированием и поддержкой ИТ-решений для телекоммуникаций, медиа и развлечений, и генерировала порядка 90% своей выручки от клиентов из Северной Америки.

В марте 2017 г. Luxoft приобрела созданную индийскими инвесторами компанию DerivIT, специализирующуюся на обслуживании финансового сектора, за $20 млн.

В 2016 г. Luxoft также осуществила самое дорогое приобретение в своей истории, купив американского ИТ-консультанта Insys Group, специализирующегося на фармацевтической и медицинской области. Сумма сделки, с учетом отложенных обязательств, составила $71,3 млн. Среди крупных сделок Luxoft также можно отметить приобретение американского разработчика решений в области интернета вещей Radius за $27,7 млн и покупку за $28,5 млн британской Excellian, занимающуюся интеграцией и техническим консалтингом в области трейдинга и систем управления финансовыми рисками.

Прогноз на следующий финансовый год

По результатам финансового года, который заканчивается для Luxoft 31 марта 2018 г., в компании прогнозируют выручку в объеме не менее $920 млн (ранее прогнозировался доход на уровне $943 млн), что составит прирост к уровню предыдущего года на уровне порядка 17,1%.

Рост скорректированного показателя EBITDA ожидается на уровне 15,5% - 16,5% (ранее прогнозировался рост порядка 17,0% - 19,0%).

Доход по разводненной акции по GAAP прогнозируется на уровне не менее $1,53, без учета GAAP не менее $2,85.