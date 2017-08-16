Секретарь Совбеза: Зарубежные технологии и ПО угрожают органам власти России

Секретарь Совбеза видит в иностранном телеком-оборудовании и ПО угрозу ИТ-инфраструктуре российских госорганов. По его словам, дело может кончиться остановкой всех процессов и удаленной блокировкой систем.

Заявление Патрушева

Использование госорганами зарубежного ПО, телеком-оборудования и других ИТ-решений настолько серьезно сказывается на информационной безопасности, что может привести к остановке технических процессов и дистанционной блокировке инфраструктуры этих госорганов. Такое заявление сделал на выездном совещании секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает информационное агентство «Интерфакс».

По его словам, анализ показал, что времена простой демонстрации технологического превосходства в информационном пространстве остаются позади, наступает время системных и массированных атак, нацеленных на умышленное причинение ущерба. В качестве примера Патрушев привел масштабные кибератаки, совершенные на отечественные информационные ресурсы в мае-июне 2017 г.

Ограничения Совбеза

Заявление Патрушева прозвучало на фоне распространившихся в СМИ сообщений о том, что Совбез предлагает ограничить госзакупки телеком-оборудования по той же схеме, по которой ограничены закупки госорганами иностранного ПО. По плану ведомства, мера должна вступить в силу с апреля 2018 г. Данные содержатся в письме Совбеза, отправленном в Минпромторг России.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев



Пока что предложение носит предварительный характер, окончательные решения будут приняты по итогам заседания на тему кибербезопасности, которое Совбез проведет в IV кв. 2017 г. После этого могут последовать конкретные поручения, направленные на создание правовых норм, отражающих запрет на госзакупки иностранного телеком-оборудования, если у него есть отечественные аналоги. Предложенная Совбезом мера касается как госорганов, так и госкомпаний, в то время как ограничение на закупку зарубежного ПО действует только для госорганов.

Помимо этого, с 1 февраля 2018 г. Совбез предлагает ввести правило, по которому создание телеком-инфраструктуры за государственный счет должно проходить с применением отечественного телеком-оборудования. В пример приводится программа устранения цифрового неравенства, которую реализует «Ростелеком».

Одновременно планируется установить квоту на использование операторами связи российской техники при работе с госорганами, чтобы мотивировать «большую тройку» операторов — МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») — закупать отечественную телеком-продукцию.

Запрет на иностранный софт и «железо»

В ноябре 2015 г. Правительство России утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Закупки госведомств были ограничены продуктами, включенными в реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Сайт реестра впервые был запущен в январе 2016 г. В настоящий момент в реестре насчитывается более 3 тыс. продуктов.

В сентябре 2016 г. вышло постановление правительства, ограничивающее закупки иностранной радиоэлектронной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Перечень продукции, на госзакупки которой ввели ограничения, содержит, в том числе, сотовые телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, кассовые терминалы, банкоматы, электронные схемы интегральные, клавиатуры, принтеры, графопостроители, терминалы ввода/вывода данных, сканеры, мониторы и пр. (всего более 100 наименований).

Согласно постановлению, при осуществлении закупок этих видов радиоэлектронной продукции госзаказчик обязан отклонить все иностранные заявки при условии, что на конкурс поступает как минимум две заявки, предлагающие поставку аналогичного оборудования российского производства или производства стран Евразийского экономического союза.