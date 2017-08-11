В МТС появятся сотрудники, нанятые роботом

МТС объявила о назначении робота на позицию специалиста по подбору персонала. В компании верят, что это повысит эффективность рекрутинга, а ежемесячно робот будет одобрять кандидатуры 200 соискателей.

Искусственный интеллект на собеседованиях

Искусственный интеллект поможет компании МТС нанимать людей на вакантные позиции. Заниматься этим будет робот, получивший имя Вера — это разработка российского стартапа Stafory, портфельной компании Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). В обязанности Веры, справиться с которыми поможет ее искусственный интеллект, входит поиск резюме потенциальных кандидатов по заданным параметрам и проведение первичного собеседования.

С помощью самообучающейся нейросети, Вера не только будет распознавать речь соискателей, но и вступать с ними в диалог. Если обе стороны останутся им довольны, профайл кандидата попадет в руки живого рекрутера.

«МТС давно использует инновационные инструменты при развитии "умных" сетей, применяет механизмы Big Data для разработки новых продуктов и строительства салонов связи. Сейчас мы решились на смелый эксперимент — применить искусственный интеллект в традиционно гуманитарной области. В отличие от многих скептиков, мы не боимся того, что роботы заменят нас или наших коллег. Мы видим, как они делают нашу повседневную работу комфортнее и эффективнее, и расширяем компетенции и сферу деятельности живых сотрудников, снимая с них нагрузку, связанную с рутинными операциями», — сказал вице-президент МТС по управлению персоналом Михаил Архипов.

От Вера должна повысить эффективность

Перед тем, как быть принятой на работу, Вера прошла самый настоящий испытательный срок — трехмесячное тестирование в масштабах страны. За это время робот оценил более 100 тыс. резюме в 50 городах России и нанял 69 новых сотрудников. Только после этого с Верой был заключен годичный контракт.

В компании говорят, что главная ценность Веры — способность «просматривать» огромные количества резюме, а также оперативно реагировать на появление новых соискателей. Это помогает МТС выиграть конкуренцию за кандидатов у других предприятий отрасли.

Перед приемом на работу в МТС Вера прошла трехмесячное тестирование

Пока в обязанности Веры входит поиск специалистов центров клиентского сервиса и специалистов по продажам услуг фиксированной связи. В МТС рассчитывают, что на этом направлении робот поможет серьезно повысить эффективность рекрутинга. В частности, время реакции на появление новых резюме должно сократиться с четырех часов до двух, доля заинтересованных кандидатов при «холодном» поиске вырастет с 40% до 70%, число собеседований живых рекрутеров с кандидатами также увеличиться на 30%.

По оценке МТС, ежемесячно около 200 сотрудников, принятых в итоге на работу в компанию, будут найдены и пройдут первичное собеседование с Верой.

Какие еще роботы появлялись в России

Стартап Stafory начал сотрудничать с ФРИИ в рамках восьмого акселератора в феврале 2016 г. Тогда в компанию было вложено p2,1 млн, а оценка Stafory составила p30 млн. Спустя семь месяцев в стартап инвестировали еще p15 млн. Stafory — это интернет-площадка по подбору персонала. Сервис позволяет оперативно закрывать вакансии любого уровня сложности, используя для этого ресурсы рекрутеров по всей России. Там их зарегистрировано около тысячи, в том числе — 250 агентств, то есть каждое пятое агентство страны.

Согласно данным с официального сайта Веры, за все время своего существования она провела более 2,3 тыс. интервью, предварительно совершив 440 тыс. звонков и отсмотрев более 1 млн анкет.

Этот опыт социализации искусственного интеллекта в России далеко не первый. Не так давно разработчик Promobot анонсировал создание робота-консьержа, который будет «работать» в умном доме в Ростовской области. Еще один робот поселится в центрах социального обслуживания, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения Москвы. Там он будет оказывать помощь пожилым людям.

Другой виртуальный сотрудник в скором времени будет создан в «Модульбанке». Там ему отведена роль бизнес-ассистента. Встречались и более экстравагантные идеи. Например, на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге презентовали робота-художника: он создавал картину с изображением Храма Василия Блаженного в стиле импрессионизма.