Москва запретила сторонним разработчикам создавать «электронные дневники» для Android и iPhone

В столичном ДИТе приняли решение закрыть от сторонних программистов API городского школьного дневника. Причиной чиновники указывают халатность самих разработчиков, которая в отдельном случае привела к показу детям непристойного контента.

Закрытие API столичного дневника

Сторонние разработчики мобильных приложений для московского электронного дневника больше не смогут получить к нему доступ. Это стало понятно из сообщений Департамента информационных технологий правительства Москвы (ДИТ). «Поддержка API дневника для всех без исключения разработчиков будет остановлена с 1 сентября. Все они уже получили соответствующие уведомления», — рассказали CNews в ДИТе.

«К другим ныне доступным наборам данных доступ разработчиков закрыт не будет. Ограничение коснулось только особо чувствительных данных школьников», — заявил в разговоре с CNews глава ДИТа Артем Ермолаев. — Сейчас мы готовим для раскрытия API электронной медицинской карты, и, когда кончится лето, и все вернутся из отпусков, нам предстоит много дискутировать с ИТ-сообществом, как это сделать безопасно».

Причины закрытия

«Халатность или неопытность некоторых сторонних разработчиков, их неготовность глубоко анализировать последствия своей работы, стали причиной того, что в разгар прошлого учебного года, в одном их самых массовых неофициальных мобильных приложений дневника, были размещены материалы порнографического характера, — указывает Ермолаев. — Это происшествие создало серьезный резонанс среди родителей. На ДИТ массово были поданы жалобы, в отдельных случаях — судебные иски. Из-за этой истории мы чуть вообще не похоронили “Электронный дневник”, потому что общественность нас уничтожала».

Разработчики сторонних приложений к столичному электронному дневнику по решению ДИТа остались без API

Чиновник заверяет, что разработчик проштрафившегося приложения на вопрос, как такое могло произойти, ответил «скорее всего, я накосячил с фильтром гугл адмоб». «Он относится к этому случаю, как всего лишь к ошибке, которая, между тем, привела к тому, что тысячи детей увидели контент, который не должны были видеть. Кто может дать гарантии того, что подобные “косяки” не повторятся?», — задается вопросом Ермолаев.

Упомянутого главой ДИТ разработчика зовут Леван Квирквелия. По его словам, он только что закончил обычную московскую школу и поступил в вуз. В своем недавнем интернет-посте, привлекшем внимание общественности и ставшем причиной, по которой ДИТ сегодня выступил с разъяснениями, упомянутую Ермолаевым ситуацию молодой человек описывает следующим образом. «В какой-то момент 300 пользователей увидели рекламу, которая почти 18+ (просто пошлая), а при переходе по ней открывался UС Browser. Ошибка была исправлена в тот же вечер».

Свое приложение для Android и iOS Квирквелия именует «помощником» ребенка. Программа дает ему простейшие советы и подсказки по учебе — относительно мест проведения уроков, тем занятий и т. п. Кроме того, оно предоставляет ему возможность в динамике отслеживать свои учебные успехи. Аудиторию своего приложения Квирквелия оценивает в 100 тыс. пользователей по состоянию на конец 2016 г.

Что теперь станет с официальным дневником

С началом нового учебного года воспользоваться сервисом столичного дневника можно будет только через авторизацию на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. Пользователю предстоит корректно и достоверно указал свой номер телефона и e-mail, чтобы в ДИТе смогли его однозначно идентифицировать в базах данных. «Для защиты персональных данных ребенка, а также для защиты ребенка от неэтичной информации, мы будем использовать те же уровни защиты, которые используем при предоставлении других государственных услуг и сервисов», — заявляет Артем Ермолаев.

«Мы переводим дневник на бесплатный для жителей ресурс mos.ru и также у нас есть официальное бесплатное приложение дневника. Бесплатность — это тоже важно, — уверен Ермолаев. — Потому что мы защищаем людей в принципе от любой рекламы внутри сервиса, а тем более неэтичной».

В то же время, чиновник заверяет, что отдает себе отчет в том, что популярные приложения потому и стали популярными, что предоставляли жителям востребованный сервис, обладали определенными функциональными преимуществами в сравнении с официальным дневником. «Мы готовы перенять положительный опыт, наработки, обсудить возможные форматы работы со сторонними разработчиками, чтобы усилия, направленные на реализацию удобного продукта для жителей не было потрачены впустую», — заключает он.