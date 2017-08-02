Российский искусственный интеллект получил 11 млн на распознавание рака

Фонд Primer Capital вложил 11 млн руб. в проект диагностики рака с помощью искусственного интеллекта TeleMD. TeleMD — это программная платформа, которая анализирует снимки и другие медицинские данные, чтобы помочь врачу поставить диагноз. Primer Capital принадлежит доля в компании «Интеллоджик», которая занимается развитием TeleMD.

TeleMD получает средства

Венчурный фонд Primer Capital инвестировал 11 млн руб. в проект TeleMD, который разрабатывает программную платформу для диагностики рака с помощью искусственного интеллекта. Диагностика, а также оценка вероятности появления онкозаболевания проводится на основе медицинских снимков и другой информации о пациенте. С помощью этой же платформы врач может провести удаленную консультацию с коллегами для уточнения диагноза.

Критерии и методы диагностики рака TeleMD разрабатывает совместно с Российским онкологическим научным центром им. Н. Н. Блохина и другими профильными центрами. По словам гендиректора Primer Capital Екатерины Теплухиной, современные методы диагностики по снимкам слишком субъективны, даже опытные специалисты ошибаются в 30% случаев. Поэтому диагностику по изображениям следует автоматизировать.

Полученные средства TeleMD намерен потратить на доработку функциональности, позволяющей распознавать онкозаболевания по медицинским изображениям. По словам гендиректора компании «Интеллоджик» и руководителя проекта TeleMD Сергея Сорокина, после этого проект будет масштабироваться, появится возможность анализа гетерогенных медицинских данных для разных нозологий. TeleMD получит как самостоятельную, так и облачную версию.

Искусственный интеллект способен помочь врачу диагностировать рак

В США около половины клиник намерены прибегнуть к помощи искусственного интеллекта в своей медицинской практике в следующие 5 лет. Интерес к этому сегменту проявляют Amazon, Apple, Google, IBM, Medtronic Inc., Microsoft, Propeller Health и другие крупные компании. Они как разрабатывают собственные решения, так и покупают уже готовые.

Инвестиции Primer Capital

Венчурный фонд Primer Capital начал работу в августе 2015 г. Гендиректор Теплухина имеет в предприятии долю в 1%, остальные 99% принадлежат компании Rampelet Group, Corp., зарегистрированной на Виргинских островах и фигурирующей в так называемом Панамском архиве как оффшорная российская компания.

На момент запуска Primer Capital объем предполагаемых инвестиций составлял 100 млн руб. Фонд вкладывает средства в проекты, связанные с биологическими и медицинскими технологиями. Среди его партнеров числятся OCT Clinical Trials, Северо-Западный центр трансфера технологий, «Сколково» и ВЭБ Инновации.

Схема работы платформы TeleMD

В сентябре 2016 г. Primer Capital вложил 5 млн руб. в сервис Solo, предназначенный для диагностики рака и персонализации его лечения. Сервис разрабатывается биомедицинской компанией «ЦСБ Геномика», входящей в состав холдинга «Атлас».

В декабре 2016 г. Primer Capital вложил 10 млн руб. в компанию Data MATRIX, которая специализируется на обработке данных клинических исследований. Инвестиция была осуществлена совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), который предоставил компании 150 млн руб. Созданная в 2014 г. на основе отдела компании «ОСТ», Data MATRIX известна такими программными продуктами как EDC, IWRS и Pharmacovigilance.

Платформа TeleMD

Программная платформа TeleMD разрабатывается компанией «Интеллоджик», основанной в Москве в 2015 г. Основная деятельность компании — разработка ПО. 80% акций компании принадлежит ее гендиректору Сергею Сорокину, еще 20% — фонду Primer Capital.

Основные компоненты платформы TeleMD

TeleMD предназначена для диагностики и анализа опасности возникновения заболеваний с использованием искусственного интеллекта и математических моделей представления пациентов. Платформа состоит из трех основных компонентов. Первый — это искусственный интеллект, обрабатывающий снимки и объединяющий разнородную медицинскую информацию в вектор, кодирующий все данные о пациенте.

Второй компонент — медицинские онтологии, используемые в процессе создания математических моделей, а также для интерпретации результатов работы искусственного интеллекта. Третий — система представления результатов, которая упрощает оценку модели врачом-специалистом. В состав TeleMD входит API для интеграции с различными информационными системами: клиническими, телемедицинскими и т. п.