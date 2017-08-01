Правительство приняло программу «Цифровая экономика» с нейротехнологиями, 5G и искусственным интеллектом

Широкополосный интернет по всей стране и 5G в городах-миллионниках: к 2024 г. правительство обещает построить цифровое будущее для населения. Кроме того, Россия превратится в конкурентоспособную на глобальном ИТ-рынке державу.

На создание цифровой экономики будут тратить 100 млрд руб. ежегодно

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил программу «Цифровая экономика» (PDF на файл-сервере CNews). В документе перечислены основные задачи по цифровизации государства, которые будут достигнуты в 2024 г.

«Цель программы — организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: и в экономике, и в предпринимательстве как социальной деятельности, и в госуправлении, и в социальной сфере, и в городском хозяйстве. Перевод экономики в «цифру» — вопрос нашей глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности», — сказал Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, которое прошло в подмосковных Горках.

Глава кабинета министров выделил пять основных направлений программы: нормативное регулирование, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, ИТ-инфраструктура и кибербезопасность.

О подписании программы Дмитрий Медведев объявил на совещании с вице-премьерами

Основными сквозными технологиями, входящими в рамки программы, стали большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей. Список может меняться в зависимости от развития новых технологий.

Как заявлял глава Минкомсвязи Николай Никифоров, общий бюджет программы составит около 100 млрд руб. ежегодно, причем две трети от суммы уже предусмотрены в различных статьях бюджета, и «примерно треть может потребоваться».

Какой будет цифровая Россия

В программу заложены конкретные показатели, по которым можно будет судить об ее успешности. К 2024 г. в стране должны работать не менее 10 компаний-лидеров (операторов экосистем), успешных на глобальном рынке. Для основных областей экономики будут созданы также не менее 10 цифровых платформ. Помимо гигантов рынка, разработкой профильных технологий и оказанием цифровых услуг будут заниматься от 500 малых и средних предприятий. Государство ставит задачу реализовать не менее 30 проектов в области цифровой экономики, объем каждого из которых превысит отметку в 100 млн руб.

Серьезно подрастет информационная инфраструктура страны. К моменту окончания программы 97% домохозяйств будут иметь широкополосный доступ к интернету (100 Мбит/с). Все города-миллионники обзаведутся сетью 5G или выше.

Отдельная задача — внедрение электронных технологий в медицине. Каждая больница и поликлиника страны должны быть как минимум подключены к интернету.

«В этом году мы планируем выделить довольно значительную сумму — почти 5,5 млрд и подключить 4 тыс. точек. Медицинские учреждения смогут развивать современные услуги — телемедицину, онлайн-консультации, а в будущем — работать с электронными медицинскими картами, чтобы история болезни, результаты были доступны врачу при подключении к специальной базе данных», — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, напомнив, что подписал соответствующее распоряжение в этом году.

Реформа коснется сферы образования. Количество специалистов с высшим образованием в области информационно-телекоммуникационных технологий будет с 2024 г. увеличиваться на 120 тыс. человек ежегодно. Вузы, техникумы и колледжи каждый год будут выпускать еще по 800 тыс. специалистов в области ИТ. В том числе благодаря этому доля населения, обладающего цифровыми навыками, вырастет до 40%.

Программа, помимо перечисленных целей, содержит детальную дорожную карту. В ней отмечены не только основные вехи, но и промежуточные цели. Развитие многих направлений прописано поквартально.

История вопроса

О переходе на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил президент России Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте РФ по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле этого года Минкомсвязи представил предварительную версию программы. В ней говорилось о строительстве 50 умных городов с беспилотниками, создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике президент Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля.