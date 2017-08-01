«Дочка» «Ростеха» создаст ИТ-систему для «Почты России» чужими руками

Входящий в «Ростех» НЦИ, заполучив от «Почты России» 245-миллионный контракт на создание системы управления недвижимостью оператора, решил перепоручить эти работы субподрядчику, объявив тендер по его выбору с начальной суммой контракта в 159 млн руб., планируя таким образом оставить за собой не менее 86 млн руб.

Субподряд с дельтой в 86 млн

Дочерняя структура «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ) не станет в полной мере самостоятельно создавать для «Почты России» автоматизированную систему по управлению ее недвижимым имуществом. Получив в апреле 2017 г. контракт на этот фронт работ за 245 млн руб., НЦИ 20 июля 2017 г. запустил конкурсную процедуру по выбору субподрядчика с начальной суммой договора в 158,9 млн руб. Таким образом, разница в цене контракта и лота на субподряд составляет 86 млн руб.

Заявки на новый конкурс будут приниматься до 11 августа 2017 г., определение поставщика запланировано на 17 августа 2017 г.

В базовом тендере «Почты» НЦИ подавал заявку совместно с еще одной «дочкой» «Ростеха» — московской компанией «Системы управления», хотя контракт в итоге был оформлен на НЦИ. При этом конкуренцию ему безуспешно пыталась составить также дочерняя структура «Ростеха» Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ).

Проведенное CNews сравнение техзаданий в базовом тендере «Почты» и в новом тендере НЦИ не выявило принципиального отличия в этих документах. На момент публикации этого материала в НЦИ и в «Ростехе» не смогли ответить на вопрос CNews, планирует ли НЦИ выполнить в рамках проекта какие-либо работы самостоятельно — не отдавая субподрядчику, и какие именно.

Что за система создается для «Почты»

Как следует из техзадания «Почты России», создаваемая система АС УНИП предназначена для автоматизации процессов управления недвижимым имуществом организации, включая процессы капитального строительства, эксплуатации, оптимизации использования и затрат владения, управления площадями недвижимости, отчуждения и приобретения, сдачи и взятия в аренду, регистрации прав на недвижимость и др.

ИТ-«дочка» «Ростеха» НЦИ, выиграв тендер на создание ИТ-системы «Почты России» за 245 млн руб.,

ищет на эту работу субподрядчика за 159 млн руб.

Система должна обеспечить автоматизацию выполнения задач, возлагаемых на работников, участвующих в процессах управления недвижимостью «Почты».

При разработке системы исполнителю необходимо будет предусмотреть технические возможности ее информационного взаимодействия с ресурсами смежных или разрабатываемых систем управления «Почта», а также внешними системами или ресурсами.

Информационные системы для интеграции делятся на три группы. В первую из них входят уже переведенные в промышленную эксплуатацию ИС: тиражное решение «1С» в части получения данных по принятым актам из автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета (АСБНУ) и данных по постановке на баланс, балансовой стоимости недвижимости, данных по принятым и уволенным сотрудникам.

В эту же группу входит система Active Directory в части настройки авторизации пользователей, единая информсистема казначейства в части получения данных по платежам, включая обеспечительный платеж, а также удостоверяющий центр «Почты» в части подписания документов квалифицированной электронной подписью и в части валидации подписанных документов.

Во вторую группу входят информационные системы, еще только запланированные к сдаче в промышленную эксплуатацию. К таковым относятся единая система электронного документооборота (СЭД) в части передачи документов на согласование и возврата подписанной документации, получения данных по статусу согласования (в том числе договоров). «На текущий момент функционал СЭД доступен для аппарата управления и 3-5 пользователей филиалов на платформе DocsVision 4.5», — отмечается в техзаднии.

Также во вторую группу входят система единой нормативно-справочной информации в части взаимодействия по ведению справочников, автоматизированная система управления заказом (АИС УЗ) в части передачи данных по потребностям и формирования заявки на закупку, получения данных по статусу согласования/утверждения, данным по заключенным договорам.

Кроме того, группа включает системы бюджетного планирования и анализа (АИС БПА) в части контроля данных по бюджетным лимитам, юридически значимого электронного документооборота с контрагентами (договора, соглашения, акты, счета и т. д.).

К внешним информационным системам «Почта» относит Реестр федерального имущества (Росимущество), русскоязычные карты ГИС, классификатор адресов (ФИАС), общероссийские классификаторы форм собственности (ОКФС), организационно-правовых форм (ОКОПФ), единиц измерения (ОКЕИ), основных фондов (ОКОФ), видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Исполнение начального договора «Почты» и НЦИ должно завершиться до 20 января 2020 г.

Дополнение

После публикации этого материала с CNews связались представители НЦИ, которые передали комментарий заместителя генерального директора – директора по развитию бизнеса компании Константина Юнова.

Он сообщил, что в объем передаваемых на субподряд работ не входят четыре значительных блока. Прежде всего, это обследование бизнес-процессов, разработка общей методологии управления объектами недвижимого имущества в количестве более 60 тыс. и вся проектная работа, в частности, проектирование системы управления недвижимым имуществом, описание решений по юзабилити, системной архитектуре, разработка модели угроз и мероприятий по защите всей системы. Кроме этого, силами НЦИ будет реализована первая линия технической поддержки для 87 филиалов «Почты России» (call-центр), а также поставка лицензионного программного обеспечения «1С» на 1 тыс. пользователей.