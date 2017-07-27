Российский «конкурент Oracle» оставил ДИТ Москвы без 30 млн

ДИТу Москвы так и не удалось добиться от своего подрядчика — компании «ОТР 2000» — выплаты неустойки в 30 млн за просрочку исполнения контракта. Судебные инстанции трижды встали на сторону ответчика.

Проигранные суды против «ОТР 2000»

Департаменту информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы трижды не удалось убедить судий в том, что компания «ОТР 2000» не вовремя исполнила свои договорные обязательства по ИТ-контракту и осталась должна ДИТу 29,7 млн руб. Иск был подан чиновниками в мае 2016 г. В феврале 2017 г. Арбитражный суд Москвы оставил его без удовлетворения. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы истца правомерность первого решения 12 апреля подтвердил апелляционный суд, а 24 июля без удовлетворения осталась и кассационная жалоба ДИТа.

Проблемный контракт был заключен сторонами в октябре 2014 г. по итогам открытого конкурса на развитие функций автоматизированной системы ведения реестра выданных пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения на территории Москвы (АС ОВГА). Начальная цена контракта была выставлена на уровне 47,98 млн руб. «ОТР 2000» победила с предложением в 45,72 млн руб. Конкуренцию ей безуспешно пыталась составить компания «Системные проекты», но ее предложение оказалось менее привлекательным.

В пресс-службе ДИТа прямо не ответили CNews на вопрос, собирается ли департамент продолжать отстаивать свои права в вышестоящих судебных инстанциях. Собеседники редакции ограничились формальным сообщением о том, что «при принятии решения о подаче кассационной жалобы в Верховный суд департамент как правило исходит из вероятности ее принятия к рассмотрению».

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В «ОТР 2000», позиционирующей себя как российский конкурент Оracle, прокомментировать CNews судебное разбирательство отказались.

Суть претензий ДИТа

Как следует из материалов дела, претензии ДИТа касались исполнения второго этапа контракта, работы по которому в понимании чиновников были просрочены на 246 дней.

Суд с доводами истца не согласился, указав, что исполнение контракта в срок принципиально подтверждается выводами комиссии, сформированной самим ДИТом, которая еще в декабре 2014 г. установила, что по итогам предварительных испытаний создаваемая система готова к вводу в опытную эксплуатацию.

Спорным нюансом стал один из пунктов ТЗ, касающийся требований по взаимосвязанности системы с внешними и смежными системами. И тут суд установил, что в соответствии с тем же ТЗ интеграция должна была осуществляться исполнителем только при наличии ее технической возможности. А ее непосредственно заинтересованный в проекте Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Москвы обеспечить не смог — на момент приемки внешние системы не были в полной мере готовы.

«Таким образом, подписать окончательный акт сдачи-приемки в установленные сроки не представилось возможным», — говорится в заключении суда.

Какие работы выполнял подрядчик

Как следует из ТЗ тендера, на момент заключения контракта система была уже создана, и с ее помощью владельцы грузовиков для беспрепятственного передвижения по Москве в автоматическом режиме могли подать документы на получение пропусков, а чиновники могли их проанализировать и вынести решение.

Контракт ДИТа с «ОТР 2000» подразумевал развитие этой системы. Ее целями были указаны готовность к переводу необходимого для оказания госуслуг межведомственного информационного взаимодействия в электронную форму, увеличение максимально допустимого объема заявления (с учетом вложений) со 100 МБ до 5 ГБ, мониторинг исполнения сроков предоставления услуг, межведомственное электронное взаимодействие заинтересованных госорганов, проектирование и формирование гибкой статистической отчетности и др.

После окончания работ система должны была принимать с московского портала госуслуг до 10 тыс. тематических заявлений в сутки.

Несколько фактов об «ОТР 2000»

Компания «Организационно-технологические решения 2000» («ОТР 2000») ведет свою историю с 2000 г. Ее учредителями выступают Денис Крикунчик (доля в 80%) и Дмитрий Гусев (20%). Ранее в числе соучредителей также присутствовал Алексей Брызгалов.

Одним из главных своих достижений в компании считают создание платформы инфраструктуры бизнес-приложений на основе собственных решений — «Опора». Руководство компании позиционирует ее как разработку для импортозамещения, выражая уверенность в том, что она способна потеснить на отечественном рынке Oracle, считая свои решения наиболее близкими по свойствам программам именно этой компании.

«У Оracle есть линейка технологических продуктов (которые можно использовать для создания на их основе приложений) — Fusion Middleware, а также линейка готовых продуктов под прикладные задачи — Fusion Applications, — рассуждает вице-президент ОТР Алексей Кулешов. — У нас соответственно есть технологическая линейка, в которую входят продукты “Опоры”: “Ядро”, “Интеграция”, “Портал” и др., а также прикладная линейка, включающая решения “Гуру”, “Купол”, “Документы” и пр. Кроме того, как и западные вендоры, мы наращиваем “магазин готовых решений”: “Опора: Лицензирование” и др.».

Платформа уже была использована Федеральным казначейством для создания системы «Электронный бюджет» (позволяет одновременно работать 300 тыс. пользователей и создает рабочую среду для 1 млн аккаунтов) и другими госзаказчиками.