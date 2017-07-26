Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 2017 9 ноября 2017 г. откроется в юбилейный десятый раз.

В рамках мероприятия делегаты смогут принять участие в электронном голосовании, цель которого определить наиболее эффективные и перспективные технологии, как для бизнеса, так и для государства.

Участие в CNews FORUM 2017 подтвердили ИТ-директора и ИТ-руководители корпораций, вошедших в «Топ-100 самых крупных компаний по объему реализации продукции в России».

В общей сложности участие в CNews FORUM 2017 примут более 1500 человек, прозвучит более 100 докладов от ведущих спикеров мирового и российского рынка.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2017 можно уже сейчас.

В качестве спикеров на CNews FORUM 2017 выступят представители ведущих компаний России.

Директор по ИТ Российских железных дорог Евгений Чаркин

Среди них директор по информационным технологиям, Дмитрий Чаркин, РЖД; Сергей Емельченко, заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов, ФГУП «Почта России»; Дмитрий Алтухов, руководитель блока информационных технологий; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ X5 Retail Group; Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент».

Дмитрий Алтухов, руководитель блока информационных технологий Интер РАО

Также ожидаются выступления Дмитрия Пшиченко, директора департамента разработки и внедрения информационных систем, «Локомотивные технологии»; Алексея Казарцева, советника, представителя России в рабочей группе по финансовым услугам Делового совета БРИКС, финансово-банковской ассоциации Евро-Азиатского сотрудничества; Юрия Секликова, директора по ИТ сети ювелирных магазинов 585GOLD; Эллиота Гойхман, «Легкий Банк»; Александра Спиридонова, менеджера розничных информационных систем, Adidas; Антона Гребельного, ИТ-директора, Sanofi; Александра Самородова, ИТ-директора, AstraZeneca Russia; Владимира Рахтеенко, генерального директора, группы компаний CUSTIS; Алгирдаса Шакманаса, вице-президента, руководителя блока «Цифровой бизнес», Промсвязьбанк.

Сергей Емельченко, замгендиректора по информационным технологиям, развитию новых продуктов, ФГУП «Почта России»

Программа форума, как и всегда, обещает быть плотной: вначале состоится пленарное заседание, затем откроется работа тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence.

Фабрисио Гранжа, директор по ИТ X5 Retail Group

Регистрация на мероприятие продолжается, стать участником можно прямо сейчас.

Подробности о мероприятии и регистрация доступны на сайте CNews FORUM.