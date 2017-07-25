Российским компаниям начали продавать военные системы слежения за сотрудниками

Российская компания «Аргус-Спектр» предложила для гражданских потребителей комплект «Стрелец», предназначенный для контроля передвижения сотрудников опасных предприятий и передачи им тревожных сообщений. Параллельно «дочка» «Алмаз-Антей» предложила гражданскому рынку собственную РЛС.

Созданные для военных технологии контроля безопасности вышли на гражданский рынок

На прошедшей в Екатеринбурге выставке «Иннопром-2017» был представлен ряд технологий в области безопасности, которые изначально создавались для нужд военных, но теперь доступны и для гражданского применения. В частности, петербургская компания «Аргус-Спектр» представила комплект слежения за передвижения сотрудниками предприятий «Стрелец».

Контроль за перемещением сотрудников

В первую очередь «Стрелец» необходим предприятиям с вредными и опасными производствами или режимом секретности. Комплект состоит из управляющего модуля и наручных браслетов, которые надеваются сотрудниками и посетителями предприятия.

Благодаря браслетам администрация предприятия может следить за передвижениями своих сотрудников. Отслеживать перемещения можно как на улице - в этом случае используются спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС, так и внутри помещений. В последнем случае для определения местоположения используются специальные пожарные датчики, также разработанные предприятием.

Комплект системы «Стрелец» в мобильном исполнении

«Стрелец» позволяет определить, что сотрудник вошел в запретную зону или не покинул зону эвакуации в случае чрезвычайного происшествия. Браслет содержит датчик неподвижности, благодаря которому можно определить, что с сотрудником не все в порядке. В случае необходимости носитель браслета может сам подать сигнал тревоги, нажав соответствующую кнопку.

Рассылка пейджинговых сообщений о чрезвычайных ситуациях

Также система «Стрелец» позволяет рассылать сотрудникам и посетителям пейджинговые сообщения, сигнализирующие о чрезвычайных ситуациях, эвакуации и т.д. Браслеты «Стрелец» прошли сертификацию по стандарту IP67, означающую защиту устройства от влаги.

На следующем этапе планируется провести сертификацию относительно взрывоустойчивости браслетов. Это поможет использовать браслет для идентификации пострадавших в случае трагических инцидентов.

Браслет системы «Стрелец»

Дальность действия системы составляет 3-5 км, для связи используется диапазон 868 МГц. «Стрелец» уже несколько лет используется военными, но сейчас компания «Аргус-Спектр» представила его для гражданского применения.

Комплект «Стрелец» существует в мобильном и стационарном вариантах. В мобильный вариант входит планшет, с которого осуществляется управление системой, и браслеты. Стоимость такого комплекта составляет 600-800 тыс. руб. Стационарный вариант подразумевает управление с настольного компьютера, его стоимость зависит от комплектации.

Гражданский радиолокатор от «Алмаз-Антей»

Другая созданная для военных разработка, которая теперь стала доступна и для гражданского применения - это радиолокационная станция (РЛС) «Сова». Она разработана тульским НПО «Сова», входящим в состав концерна «Алмаз-Антей», специализирующегося на производстве систем ПВО.

РЛС «Сова» предназначена для охраны территории и обнаружения приближающихся объектов. Оборудование позволяет обнаружить движение как автомобилей, так и людей. Дальность обнаружения грузовых автомобилей составляет 20 км, людей - 8 км.

Средняя ошибка обнаружения по дальности составляет 5 м, по направлению - до 0,5 градусов. Сектор обзора в горизонтальной плоскости составляет от 24 до 360 градусов, в вертикальной плоскости - от -18 до +18 градусов. Время непрерывной работа составляет 24 часа, оборудование соответствует классу водозащищенности IP66.