Российские умельцы придумали, как обмануть Apple Siri и Amazon Echo при управлении «умными домами»

Российская компания Iridium Mobile, разрабатывающая системы управления «умными домами» и «умными зданиями», создала продукт Iridium Gate. Он расширяет перечень оборудования и устройства интернета вещей, которым можно управлять голосом с помощью решений Apple Homekit, Amazon Echo и Google Home.

Расширение для голосового управления «умными домами»

Российская компания Iridium Mobile, производящая системы управления умными домами и зданиями, представила продукт Iridium Gate. Он предназначен для расширения возможностей по голосовому управлению устройствами интернета вещей с помощью решений Apple Homekit, Amazon Echo и Google Home.

Для чего нужен новый продукт

Apple Homekit - приложение, обеспечивающее управление различными устройствами «умного дома» с помощью голосового помощника Siri для iPhone или iPad.

Однако список оборудования, которым они управляют, ограничен устройствами, которые сертифицированы корпорацией Apple. Аналогичная ситуация со смарт-динамиком Amazon Echo и беспроводным динамиком Google Home, также предназначенными для управления «умными домами».

Iridium Mobile утверждает, что в мире существует гораздо больше оборудования для «умных домов» и офисов, чем поддерживается экосистемами Apple, Amazon и Google, что и вызвало необходимость в появлении Iridium Gate.

Решения Iridium Mobile предназначены для обхода ограничений, накладываемых компаниями Apple, Google и Amazon. Оно способно поддерживать большое количество профессиональных систем автоматизации производства AMX, Creston, KNK, Modbus и др.

С помощью решений Iridium Gate можно через Apple Homekit, Amazon Echo и Google Home

управлять оборудованием, не одобренным Apple, Amazon и Google

Продукт обеспечивает их управление с помощью Apple Homekit и Amazon Echo, в ближайшее время будет добавлена и поддержка управления с помощью Google Home. Iridium Gate можно встроить и в существующие системы «умных домов» без дополнительной настройки проектов автоматизации.

Какие возможности дают продукты Iridium

Основной продукт Iridium Mobile - это система Iridium Pro. Ее «сердцем» является Iridium Server - контролер для сбора информации и управления системами автоматизации и устройствами интернета вещей ( в Iridium Gate используется специализированная версия Iridium Server).

Также в продукт входят графический редактор для разработки проектов и создания модулей управления оборудованием Iridium Studio, облачная платформа для хранения проектов и удаленного управления Iridium Cloud и пользовательское приложение i3 pro для непосредственного управления «умным домом».

Кроме того, Iridium Mobile создала магазин приложений Iridium Store. Он позволяет создавать и загружать модули для управления различным оборудованием «умного дома» и интернета вещей.

Минувшей весной Iridium Mobile представила новый продукт - Iridium Lite. В отличие от Iridium Pro он не требует сложной настройки и программирования. Он предназначен для интеграторов, которые не планируют создавать индивидуальные проекты для своих клиентов, а могут довольствоваться готовыми проектами.

Платформа Iridium обеспечивает управление различными видами устройств: аудио-видео системами, системами управления климатом и освещением, разного рода датчиками, системами безопасности, камерами видеонаблюдения и т.д.

С использованием платформы Iridium интеграторы могут реализовывать различные проекты: от домашних кинотеатров и систем «умного дома» для квартир и коттеджей до оснащения конференц-залов и систем управления офисными зданиями.

Резидент «Сколково»

Компания Iridium Mobile была создана в 2006 г. в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Компания является одним из крупнейших экспортеров Свердловской области.

Компания является резидентом «Сколково», где получила грант на создание продукта Iridium Pro. Компания также подала заявку и на грант для продукта Iridium Lite.