«Почта России» потратила почти 100 миллионов на CRM

«Почта России» внедряет CRM-систему, созданную на базе платформы bpm’online компании Terrasoft. Непосредственно внедрением займется компания «Айти», выигравшая конкурс. Стоимость подряда — около 95 млн руб. До этого «Почта» собиралась создать CRM-систему вместе с «Ростехом».

Внедрение в «Почте России»

«Почта России» начала внедрение CRM-системы автоматизации продаж в федеральном масштабе. В системе будет сведена воедино информация о работе «Почты» с юридическими лицами во всех регионах. Через нее будет осуществляться управление продажами таких услуг как экспресс-доставка, директ-мейл, подписка, отправка письменной корреспонденции и счетов. Система позволит всем отделениям «Почты» работать с одним списком клиентов и использовать для этого единые форматы.

В официальном заявлении «Почта» сообщает, что за последние три года процесс продаж стал достаточно «зрелым», чтобы нуждаться в автоматизации. Поэтому в 2016 г. компания провела необходимый анализ и занялась предпроектной подготовкой к внедрению CRM. В частности, был объявлен конкурс на выполнение работ по проекту, в котором победила компания «Айти». Само внедрение планируется завершить к 1 октября 2017 г.

По данным сайта госзакупок, цена договора с «Айти» составила 94,9 млн руб. Итоги тендера были подведены в конце декабря 2016 г. Конкуренцию победителю безуспешно пытались составить компании «Норбит» и «ИБС экспертиза» (юрлицо интегратора IBS). Отметим, что «ИБС экспертиза» была готова выполнить работы за 49,9 млн руб.

Прежний договор с Ростехом

В пресс-службе «Почты» сообщили CNews, что до этого ведомство использовало локальные решения, единая CRM-система внедряется впервые. Примечательно, что в ноябре 2015 г. «Почта» подписала соглашение о сотрудничестве с Ростехом, подразумевавшее создание альтернативных импортным аналогам современных российских ИТ-решений, которые позволят повысить качество традиционных почтовых сервисов и внедрить ряд новых услуг для населения. В частности, сотрудничество предполагало развитие отечественных CRM и ERP-систем для «Почты России».

«Почта России» намерена автоматизировать продажи юрлицам



На вопрос CNews, почему «Почта» не стала развивать это сотрудничество в направлении внедрения CRM-системы в компании ответили, что «соглашение с Ростехом — это рамочный документ о взаимодействии по нескольким направлениям», и что в случае с CRM «был проведен открытый конкурс, по итогам которого был заключен договор с победителем».

К моменту публикации данного материала в пресс-службе «Ростеха» не смогли ответить на вопрос CNews, что именно госкорпорация успела сделать для реализации совместного с «Почтой» проекта, и почему проект не был реализован в части CRM-систем.

Технические особенности

За основу нынешнего проекта «Почты» была взята CRM-система bpm’online компании Terrasoft, модификацией которой займется уже непосредственно «Айти». С апреля 2016 г. платформа присутствует в Едином реестре российского ПО, разработчиком выступает российское ООО «ТС Консалтинг».

Bpm’online сочетает в себе технологии системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и системы управления бизнес-процессами (BPM). Она создана с применением трехуровневой архитектуры на базе .NET Framework 4, выпущенного Microsoft в 2002 г. Пользовательский интерфейс bpm’online основан на технологиях HTML, AJAX и Microsoft Silverlight. Чтобы создавать приложения на базе платформы, не нужно писать код, достаточно связать между собой сервисы. Бизнес-процессы, которые позволяет создать bpm’online, используют систему условных обозначений BPMN 2.0. Для обеспечения безопасности на платформе применяется ограниченный и ролевой доступ, а также поддержка SSL-протокола.

«Почта» сообщает, что bpm’online занимает первую строку в мировом рейтинге лучших CRM-решений мира аналитической компании The Forrester Wave. Помимо этого, платформа числится в «магическом квадранте» компании Gartner.

Чем занимается Terrasoft

Terrasoft — это компания-разработчик корпоративного ПО, основанная в 2002 г. Александром Поповым и Катериной Костеревой. Первым продуктом компании стала система Terrasoft CRM, созданная Поповым. В настоящий момент Terrasoft имеет представительства на Украине, в России, Великобритании, США и Австралии.

В 2007 г. компания выпустила систему управления продажами Terrasoft Sales, а в 2009 г. приступила к разработке платформы bpm’online. На ее базе была создана система bpm’online CRM, флагманский продукт Terrasoft. ПО Terrasoft использую более 6,5 тыс. компаний мира, включая ЕВРАЗ, Tele2, АВВ, HeadHunter, ВТБ, «Яндекс», Bayer и др.