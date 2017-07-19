Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями

Российские компании Polymedia и Visiology представили аналитическую платформу Visiology 2.0, которая собирает и математически анализирует данные, чтобы на их основании руководители ведомств и корпораций принимали различные решения. Все данные можно наглядно визуализировать на большом экране. Платформа использует базу данных in-memory под названием ViQube.

Платформа Visiology 2.0

Российский системный интегратор Polymedia совместно со своей «дочкой» Visiology выпустили новую версию аналитической платформы Visiology 2.0. Платформа предназначена для аккумуляции больших объемов данных и проведения их анализа математическими методами. Обработанные данные визуализируются на дисплее, это может быть настольный экран или экран смартфона, а также большой дисплей с высоким разрешением. Этот класс программных продуктов называется Business intelligence (BI).

По словам гендиректора компании Visiology Ивана Вахмянина, их платформа выгодно отличается от аналогов возможностью кастомизации под конкретного заказчика. С момента выхода первой версии Visiology прошел год, в ближайшее время разработчики намерены включить продукт в Реестр отечественного ПО. Компания сообщает, что платформа сейчас проходит внедрение у клиентов из разных сфер деятельности — телекоммуникационной, энергетической, банковской, топливно-энергетической и торговой. Сама компания Visiology, основанная в 2015 г., является инвестиционным проектом Polymedia.

Разработка платформы продолжается уже 4 года. Команда состоит из 25 сотрудников и 5 специалистов по Data Science. Группу в основном составляют разработчики и аналитики. Поскольку компания является резидентом особой экономической зоны Иннополис, часть команды работает в Татарстане, часть в Москве.



Сравнение с конкурентами

Согласно рейтингу CNews «Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2015», лидерами рынка BI в России являются «Прогноз», AT Consulting, Softline, «Крок», «Ай-Теко», «Сапран», «Энергодата» и другие. На российском рынке представлены BI-продукты от таких зарубежных производителей как Tableau, Qlik, Microsoft, IBM, SAS, SAP, Oracle, Microstrategy и др. Однако хорошо известные BI-решения от IBM, Oracle и SAP могут потерять завоеванные позиции – их стоимость становится серьезным препятствием для активного использования в России.

По сравнению с продукцией SAP, Oracle или IBM платформа Visiology отличается более простым внедрением, но при этом перечисленные аналоги более функциональны. Однако разработчики Visiology утверждают, что их продукт более дружественный по отношению к пользователю. Также платформа Visiology обойдется дешевле решений от крупных зарубежных вендоров. Что касается аналогов от средних компаний, то они тоже дороже, и не все из них имеют собственную систему сбора данных.

В компании считают важным, что платформа дает возможность работы на видеостенах, где изображения высокого разрешения распределяются по нескольким экранам, из которых состоит видеостена. Банкам, где уже есть BI-системы, Visiology может предложить решение частных задач, таких как анализ рисков, анализ банковского портфеля, волатильности и ликвидности, анализ оттоков клиентов, ROI по привлечению новых клиентов и т. д.

Технические особенности

Платформа Visiology представляет собой информационно-аналитическое ПО и аппаратуру для визуализации. По словам гендиректора компании Polymedia Елены Новиковой, до 2015 г. для выполнения задач по анализу и визуализации данных компания использовала сторонние BI-решения. В Visiology предусмотрен дэшборд-сервер для создания отчетов, аналитический портал для их публикации, модуль сбора данных и пользовательская аналитика.

Платформа Visiology наглядно визуализирует данные на экране

Дэшборд-сервер имеет инструментарий разработчика для создания сложной логики отчета (C#, Python) и визуализации (JavaScript). Интерактивные дэшборд-отчеты можно создавать без программирования. Портал дает возможность интеграции сторонних сервисов и провайдеров справочной информации.

Базы данных

Платформа обрабатывает информацию с помощью базы данных типа In-Memory под названием ViQube, которая является собственной разработкой компании. ViQube позволяет добавлять и удалять данные в реальном времени. Разработчики считают это преимуществом продукта, поскольку большинство аналогов не позволяют проводить такие операции с данными без полной перезагрузки.

Как утверждают авторы проекта, ViQube предлагает ускорение до двух порядков по сравнению с реляционным OLAP (ROLAP), поддержку многомерных и реляционных (SQL like) запросов, хранение многомерных метаданных непосредственно в СУБД, а также настройку импорта данных из Excel и SQL-источников через веб-интерфейс. Преимуществом ViQube считается многомерная ролевая модель и HTTP REST интерфейс доступа к данных.

Изменения в новой версии

В версии Visiology 2.0 были обновлены инструменты для аналитиков, а также для пользователей — руководителей ведомств и компаний, которым собранные данные нужны для принятия решений по различным вопросам.

Также в новой версии предусмотрена встроенная система веб-форм, предназначенная для быстрой автоматизации сбора данных. Кроме того, была добавлена интеграция со стеком технологий Big Data. Помимо этого, были созданы приложения для iOS и Android, упрощающие работу с Visiology 2.0 с мобильных устройств. Разработчики сообщают, что постарались учесть пожелания пользователей, поступившие за год использования предыдущей версии.

Внедрение

Платформа Visiology прошла внедрение в администрации (акимате) Кызылординской области в Казахстане. Она была включена в работу информационно-аналитической системы ситуационного центра. Для центра были разработаны подсистемы «Здравоохранение» и «Образование». Подсистема «Здравоохранение» предназначена для отслеживания и проведения сравнительного анализа показателей заболеваемости и смертности. С ее помощью контролируется эпидемиологическая ситуация в регионе и дается оценка профилактических мер. Эта же подсистема следит за обеспечением здравоохранительных учреждений всем необходимым, а также контролирует наличие необходимого кадрового состава.

Задача подсистемы «Образование» — следить за количеством мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, проводить мониторинг вариантов дополнительного и специального образования, а также отслеживать трудоустройство выпускников.