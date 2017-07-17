В России создали новый тип 3D-биопринтеров

В России создали новый вид 3D-принтеров, печатающих человеческие органы – на основе магнитной ловушки. Для работы принтера необходима невесомость, в связи с чем его будут испытывать в космосе.

Новый вид биопринтеров

Российская компания 3D Bioprinting Solutions представила новый вид 3D-принтеров для печати человеческих органов – на основе магнитной ловушки. Презентация состоялась в ходе состоявшего в Нижегородской области фестиваля Alfa Future People.

Что такое 3D Bioprinting Solutions

Компания 3D Bioprinting Solutions создана Александром Островским, основателем сети медицинских лабораторий «Инвитро», и предпринимателем Юсефом Хесуани. Разработками в компании руководит Владимир Миронов, советский ученый, эмигрировавший в США, но затем вернувшийся в Россию. Миронов обладает рядом патентов в сфере печати человеческих органов.

В 2015 г. компания уже разработала первый 3D-биопринтер – «Фабион». На нем в лаборатории печатают щитовидную железу. Особенностью «Фабиона» является печать органа слой за слоем из биоматериала.

Необходимы испытания в космосе

Новый тип биопринтеров, представленный 3D Bioprinting Solutions, – магнитный, и он работает по-иному. Биопринтер использует сфероиды – биочернила, созданные из стволовых клеток. Биопринтер создает магнитную ловушку, в которой сфероиды сами собираются в ткань.

Биопринтер на магнитной ловушке в рабочем состоянии со вставленным сфероидом

Как пояснил CNews представитель 3D Bioprinting Solutions, существует теория, что магнитный биопринтер способен при работе более точно воспроизводить ход выращивания ткани, подобно тому, как это происходит в живом организме, нежели принтер «Фабион». Для магнитного биопринтера нужна невесомость.

В условиях земного притяжения для работы биопринтера требуется существенно увеличивать силу магнитных полей. Кроме того, при работе на Земле происходит вытягивание печатаемых тканей.

Извлеченный из принтера сфероид - картридж с «чернилами» из стволовых клеток

Для проверки работы магнитного биопринтера в условиях невесомости компания 3D Bioprinting Solutions договорилась об отправке устройства на Международную космическую станцию.

Как дождь усилил интерес к технологиям на Alfa Future People

Alfa Future People – ежегодный фестиваль электронной музыки под открытым небом, который проходит в селе Большое Козино Нижегородской области. Главным отличием Alfa Future People от других музыкальных фестивалей является наличия зоны для активного спорта и зоны технологий.

В зоне технологий происходят презентации технологических компаний и лекции. В том числе свой лекторий на фестивале организовал Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). В 2017 г. фестиваль проходил при неблагоприятных погодных условиях: из-за сильного дождя в день, предшествующий фестивалю, его территория была в лужах и грязи.

Но, как говорит гендиректор фестиваля Виктор Шкиипин, это не снизило количество зрителей, чье число составило около 50 тыс., а привело к увеличению посетителей в зоне технологий, где можно было укрыться от дождя.