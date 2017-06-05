Умерла автор языка COBOL

Язык программирования, изобретенный более полувека назад

Жан Е. Саммет (Jean E. Sammet), одна из старейших инженеров-программистов планеты, и соавтор языка программирования COBOL, после кратковременной болезни ушла из жизни 20 мая в возрасте 89 лет.

После выхода на пенсию Жан Е. Саммет проживала в сообществе пенсионеров в Сильвер Спринг, Мэриленд, США, и свои последние часы провела в расположенном поблизости госпитале, сообщили представители колледжа Маунт-Холиок (Mount Holyoke College) в Массачусетсе, мисс Саммет в свое время получила степень бакалавра и позднее степень профессора кафедры информатики.

Процедурный объектно-ориентированный язык программирования КОБОЛ (Common Business Oriented Language – COBOL), впервые был представлен в 1959 г. Несмотря на то, что КОБОЛ отпраздновал 50-летие 8 лет назад, миллиарды строк, написанные на этом языке, до сих пор исполняются мейнфреймами в государственных учреждениях и крупнейших корпорациях мира, а КОБОЛ считается сегодня первым языком программирования, приспособившим компьютерные вычисления к нуждам массового бизнеса.

Вехи жизненного пути

Жан Саммет родилась 23 марта 1928 г. в г. Нью-Йорке. Ее родители, Гарри и Рут – оба юристы, рано заметили выдающиеся математические способности Жан, что обусловило в дальнейшем ее поступление в колледж Маунт-Холиок на кафедру математики.

Впервые Жан Саммет познакомилась с возможностями вычислительной техники в 1949 г. в Университете Иллинойса будучи аспирантом-математиком. «Компьютер сначала показался мне непристойным куском железа, с которым не хотелось иметь ничего общего», - вспоминала она в одном из своих интервью в 2000 г. Подобное отношение к вычислительной технике было нередким среди математиков-«пуристов» того времени.

Позже, когда она предприняла первые попытки программирования с помощью перфокарт, отвращение сменилось обожанием: «К моему безмерному удивлению, я полюбила его».

Карьера Жан Саммет в качестве программиста началась задолго до ее поступления на работу в IBM в 1961 г. – сначала в компании Sperry Gyroscope, которая затем была реорганизована в Sperry Rand (один из ведущих поставщиков электроники для нужд армии США в те времена), и позже в компании Sylvania Electric.

Жан Саммет в лаборатории IBM, 1960-е

Жан Саммет сыграла огромную роль в зарождении, становлении и дальнейшем развитии языка COBOL. Министерство обороны США, крупнейший заказчик вычислительной техники того времени, в общих рекомендациях для COBOL установило, в том числе, чтобы этот язык программирования «максимально использовал простой английский язык» для «расширения списка тех, кто способен решать проблемы с компьютерами». Позже в Пентагоне и вовсе декларировали, что не будут приобретать или брать в лизинг компьютеры, которые не способны работать с языком COBOL.

Жан Е. Саммет в Университете Мэриленда, 1974 г.

Жан Саммет в соавторстве с пятью другими программистами создали основу языка COBOL всего за две недели, работая круглосуточно взаперти в отеле Sherry-Netherland на Манхэттене. Их вариант был принят с незначительными исправлениями в ноябре 1959 г. производителями компьютеров – поставщиками Пентагона.

Выдающийся ученый своего поколения

Жан Саммет была крайне разносторонним человеком, и частично сыграла роль историка и популяризатора своей профессии. Ее книга «Языки программирования: история и основы» (Programming Languages: History and Fundamentals), впервые опубликованная в 1969 году, по словам Дага Спайсера (Dag Spicer), старшего куратора Музея компьютерной истории в Маунтин Вью, Калифорния, «была и остается классическим трудом в этой области».

Сегодня Жан Саммет вспоминают как одну из самых выдающихся женщин своего поколения в области вычислительной техники. Ее наибольший интерес был связан не только с непосредственно программированием, но также с обучением компьютерным языкам максимально широкой аудитории. По словам ее современника, Бена Шнейдермана (Ben Shneiderman), ученого из Университета штата Мэриленд, она говорила, что «каждому человеку нужно уметь общаться с компьютером».

В 1974 г. Жан Саммет стала первой женщиной – президентом Ассоциации вычислительной техники США (Association for Computing Machinery), и занимала этот пост на протяжении двух лет.

Жан Е. Саммет на пенсии, 2000-е

Современные программисты критикуют COBOL, особенно его ранние версии, за возможность создания кода без особой структуры, из-за чего он разрастается в сложное нагромождение – так называемый «спагетти-код».

В то же время, для своего времени COBOL было инновационным явлением и предоставлял программисту возможность простого описания и предоставления данных в компьютерном коде. С помощью языка COBOL составлялись программы для организации баз данных по пользователям или гражданам, включая имена, адреса, номера карточек социального страхования и телефонные номера.

По мере развития COBOL Жан Саммет была одной из тех, кто настаивал на внедрении в язык программирования большего числа инженерных определений для более удобного его использования в различных отраслях, в том числе, в банковой сфере, здравоохранении, рознице и правительственных учреждениях.

Изначально COBOL разрабатывался как краткосрочное решение проблем для обработки бизнес-данных на несколько ближайших лет, пока на свет не появится что-либо более практичное.

Однако COBOL жив и сейчас. Согласно данным IBM Research, в настоящее время более 200 млрд строк кода COBOL находится в постоянном использовании, и более 2 млрд строк нового кода или изменений появляется ежегодно.