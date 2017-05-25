 

В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн»

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, Текст: Денис Воейков

AT Consulting приняла на работу на ключевые позиции выходца из АФК «Система» и «Энвижн», а также бывшего финансиста кондитерской компании и сети зоомагазинов.


Новые назначения в AT Consulting

В AT Consulting, по данным этого интегратора, появилась новая должность — операционный директор, которую занял Александр Пьявкин, чьим последним официальным местом работы была «Энвижн груп», где он выступал в роли первого заместителя генерального директора.

На новом посту он станет отвечать за развитие бизнеса в рамках блоков BI (бизнес-аналитика), CRM (взаимодействие с клиентами) и ERP (планирование ресурсов), за работу по текущим контрактам и привлечение новых клиентов. Его назначение гендиректор AT Consulting Леван Васадзе связывает с необходимостью для компании развития новых рынков и направлений, в том числе за рубежом. «Для этого необходимо организовать взаимодействие между блоками и практиками, подготовить компанию для масштабного роста с точки зрения структуры и процессов», — отмечает он.

Васадзе и Пьявкин в разное время работали в различных структурах АФК «Система», однако, по заверению Пьявкина, до его нового трудоустройства лично знакомы не были.

Александр Пьявкин пришел на новую должность в AT Consulting

Как уточнили CNews в пресс-службе AT Consulting, назначение Пьявкина состоялось 22 мая 2017 г. На его странице в Linkedin говорится, что «Энвижн» он покинул еще в августе 2015 г. — год и 10 месяцев назад. Свою профессиональную деятельность в этот промежуточный период сам он описывает как консультации частных инвесторов по вложениям в ИТ-проекты. «Как правило, за такими услугами обращаются к тем, кого хорошо знают и кому доверяют», — поясняет он.

Еще одним кадровым изменением в AT Consulting стал приход на пост замгендиректора по финансам Георгия Чкареули, ранее возглавлявшего финансовую службу в Mars СНГ, розничных сетях «36,6» и «Бетховен». На позиции CFO ему предстоит организовать систему управления финансовыми потоками, планирования и анализа проектов, контроля долгосрочных и краткосрочных рисков, а также работу с финансовыми институтами и инвесторами.

В пресс-службе ATConsulting сообщили CNews, что до прихода Чкареули финансами в компании занималась Ольга Креймер. Причины ее ухода и новое место работы в пресс-службе назвать не смогли.

Напомним, в начале марта 2017 г. CNews стало известно, что AT Consulting окончательно покинул основатель и бывший гендиректор Сергей Шилов, возглавлявший компанию с 2001 г.

Биография Александра Пьявкина

По данным нового работодателя, Александр Пьявкин с отличием окончил Киевское высшее военное инженерное училище связи им. М. И. Калинина по специальности «Автоматизированные системы управления и связи». В 2009 г. окончил курсы EMBA «Управление развитием бизнеса» и «Евроменеджмент» в Академии народного хозяйства при Правительстве России.

С конца 1990-х годов Пьявкин он работал в компаниях, занимавшихся системной интеграцией. Он руководил различными департаментами, в задачи которых входили строительство сетей связи, эксплуатация объектов связи, реализация инвестиционных проектов с участием западных компаний по развертыванию мультимедийных систем.

Он занимал руководящие должности в компаниях «Элоком», «Пентаком», «Телко групп», «Национальные кабельные сети», «Стрим-ТВ» и «Система масс-медиа». Работал директором департамента телекоммуникационных решений и заместителем генерального директора по технологиям в компании «Ситроникс информационные технологии». В мае 2012 г. стал генеральным директором компании «Ситроникс телеком солюшнс».

С июня по сентябрь 2013 г. он был советником в Министерстве государственного управления, ИТ и связи Московской области. После интеграции «Ситроникс» в «Энвижн» с марта 2014 г. работал первым заместителем генерального директора этой группы.

Биография Георгия Чкареули

Георгий Чкареули в 1991 г. с отличием окончил Тбилисский государственный университет по специальности «Теоретическая физика». В 1995 г. окончил Университет Эмори (США, Атланта) и бизнес-школу Гоизуета. Имеет степень MBA.

В AT Consulting заверяют, что он имеет опыт финансового управления крупным бизнесом, выполнения объемных консалтинговых исследований по организационным преобразованиям, оценке стоимости крупных производственных предприятий, а также работы с финансовыми рынками по сделкам слияния-поглощения и размещению ценных бумаг.

Чкареули работал топ-менеджером по финансам в таких компаниях как МФК «Ренессанс», Mars СНГ, «Разгуляй Укррос», IBS, «36,6», «Антанта капитал», фонд Prometheus Capital Partners, сеть зоомагазинов «Бетховен».

Несколько фактов об AT Consulting

Компания AT Consulting была основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Ключевые направления деятельности — внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. В 17 офисах в четырех странах мира компании занято более 2,5 тыс. ИТ-консультантов.

С госсектором AT Consulting начал работать в 2010 г., сформировав блок «электронное правительство». Первым ее клиентом на этом поле стал Росреестр, а через некоторое время компания стала известна как один из ключевых подрядчиков «Ростелекома» в проектах, связанных с инфраструктурой электронного правительства (оператор является единственным исполнителем Минкомсвязи по ее развитию и эксплуатации).

По данным CNews, несколько лет назад по договоренности сторон из AT Consulting сотрудники массово (десятки человек) перешли в «РТ лабс» — дочернюю структуру «Ростелекома».

Анализ контрактов AT Consulting показывает, что за последнее время кроме «РТ лабс» и «Ростелекома» основным заказчиком работ для компании выступал Сбербанк. Гораздо реже AT Consulting получал заказы от Минкомсвязи, Росреестра, Лета банка, ВТБ банка.

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