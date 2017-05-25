«М.Видео» закупила для продавцов планшеты на Windows на 170 миллионов

«М.Видео» решило оснастить своих продавцов-консультантов планшетами под управлением ОС Windows 10, которые позволят лучше информировать клиентов и повысить персонифицированность продаж за счет технологии Real Time Dealing. Инвестиции в проект составили 170 млн руб.

«М.Видео» запустило проект продаж в реальном времени

Сеть магазинов электроники «М.Видео» запустило проект Real Time Dealing (RTD, «Сделка здесь и сейчас»), направленный на повышение продаж в рознице.

Консультантов «М.Видео» снабдят планшетами под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 с установленным на них специальным ПО.

Как заявляют представители сети, теперь продавцы могут прямо у полки с техникой смогут идентифицировать клиента, помочь с выбором, наглядно сравнить несколько моделей, уточнить остаток товара на складе, найти необходимый цвет или дизайн, подобрать аксессуары и сервисы, в режиме реального времени сравнить цену с условиями конкурентов и сделать максимально выгодное стоимостное предложение с учетом всех действующих акций и бонусных баллов клиента.

В компании отметили, что приложение, установленное на мобильных устройствах, полностью интегрировано с ИТ-системой «М.Видео», таким образом, планшет или смартфон в руках продавца заменяет традиционные стационарные терминалы в торговых залах.

Инвестиции составят 170 млн рублей

Пилотный проект Real Time Dealing прошел в 30 магазинах «М.Видео» в Москве, Казани и Екатеринбурге в 2016 г. В ходе пилота использовался планшет HP Pro Tablet 608. Подключение планшетов к интернету осуществляется через Wi-Fi.

Карточка товара «М.Видео» на планшете в руках продавца

В 2017 г. «мобильный» сервис появился еще в 21 новом магазине. До конца 2017 г. «М.Видео» планирует снабдить планшетами и фаблетами консультантов 200 ключевых магазинов по всей России. Всего в рамках проекта ритейлер планирует задействовать 3 тыс. мобильных устройств на Windows 10.

Инвестиции в развертывание RTD составят порядка 170 млн руб. с учетом закупки оборудования, разработки ПО и обучения продавцов. Компания планирует полностью окупить проект в течение первого года после внедрения.

Помимо полной интеграции мобильных решений с действующими системами компании, планшеты и смартфоны на Windows 10 обеспечивают полную защиту персональных данных клиентов и ИТ-инфраструктуры компании, добавили в «М.Видео». При этом устройства энергоэффективны: заряда батареи хватает на рабочий день продавца.

Что делать с не решившимися на покупку клиентами

Если клиент хочет обдумать будущую покупку, информация о выбранных с консультантом товарах отправляется по электронной почте – эта функциональность пока не имеет аналогов на российском рынке, настаивают в «М.Видео». Клиент получает персональное письмо с техникой, ссылками на карточки товара на сайте и личной подписью консультанта.

Доступ к этой омни-корзине имеет не только сам покуатель в личном кабинете на сайте розничной скети, но и сотрудники call-центра и консультанты в магазине, что значительно упрощает оформление заказа. По результатам пилота, 20% клиентов, получивших такую омни-корзину, возвращаются за покупкой, а до 60% из них приходят в тот же магазин и к тому же консультанту.

По словам директора по розничным продажам «М.Видео» Стива Люиса, магазины с мобильными консультантами показали за время пилота более высокие продажи по сравнению с сопоставимыми обычными магазинами, в среднем рост продаж составил до 5%, в некоторых точках разница достигла двузначных показателей. А благодаря интеграции с программой лояльности «М.Видео - Бонус» консультации стали персонализированными, за счет чего на 30% больше посетителей магазина вступают в программу лояльности».

«Проект подобного масштаба реализуется на российском рынке впервые, - отмечает директор департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Microsoft в России Светлана Анисимова. - Выбор Windows 10 в качестве универсальной платформы для всех устройств в сети предоставил «М.Видео» возможность легко интегрировать планшеты в уже имеющуюся инфраструктуру, а также беспрепятственно синхронизировать их работу с корпоративными ПК. Важным определяющим фактором стали прогрессивные инструменты обеспечения безопасности, предусмотренные в Windows 10».