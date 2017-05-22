Маленькие суперкомпьютеры на «Эльбрусах» для Минобороны подорожали в три раза

Цена контракта заказанных для Минобороны вычислительных комплексов на «Эльбрусах» без указания причин выросла более чем в три раза. Поставщик техники от комментариев отказался.

Рост цены без указания причин

Как стало известно CNews, цена договора на поставку вычислительных комплексов «Эльбрус-90 микро» для нужд Марийского машиностроительного завода, располагающегося в Йошкар-Оле в республике Марий Эл, выросла более чем в три раза. Контракт был заключен 8 февраля 2017 г. на p29,55 млн, а 12 апреля в карточку контракта на госзакупках были внесены изменения об увеличении его суммы до p91,94 млн.

Напомним, данная поставка должны быть осуществлена для выполнения госконтракта от 8 апреля 2015 г., заключенного Минобороны с акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз-Антей”», в состав которого входит Марийский завод.

Причины изменений суммы соглашения в публичных документах не отражены. Описана лишь их общая классификация: «изменение объема закупаемой продукции (изменены сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг или сроках исполнения договора)».

Представитель безальтернативного (определенного как единственно возможный) поставщика комплексов — компании МЦСТ — Константин Трушкин причину изменения стоимости договора CNews не прояснил, сообщив, что не вправе комментировать данную закупку.

Анализ других контрактов МЦСТ на поставку ее техники за последнее время (вычислительных комплексов «Эльбрус 801-РС», «Эльбрус 101-PC» и «Эльбрус 401-РС») других фактов увеличения цены изначально подписанных контрактов не выявил, таким образом, можно предположить, что рост стоимости закупки связан с увеличением числа закупаемых изделий и услуг, а не с увеличением цены компьютеров.

Что за техника «подорожала»

На сайте МЦСТ под наименованием «Эльбрус-90 микро» представлено три типа изделий, именуемых как высокопроизводительные многопроцессорные вычислительные системы, разработанные на основе микропроцессоров архитектуры Sparc. Одно из этих изделий — модификация 27 и 27.01 — работает под ОС Solaris. В нем задействовано по четыре микропроцессора МЦСТ R150 и МЦСТ R500. Размер оперативной памяти — 1 ГБ.

Второе изделие — модификация 27.02 — также использует ОС Solaris и четыре микропроцессора МЦСТ R500. Оперативная память — 1 ГБ.

Третье изделие — модификация 52 — использует ОС МСВС и 16 процессоров МЦСТ R500S. Оперативная память — 16 ГБ. В описаниях к изделиям говорится, что ОС МСВС и Solaris «обеспечивают многопользовательский, многозадачный режим вычислений в реальном времени».

Компьютер «Эльбрус-90 микро» на базе процессоров МЦСТ в защищенном исполнении для жестких условий эксплуатации

Какие именно системы (в какой конфигурации) закупает у предприятия Минобороны и для каких целей, в МЦСТ CNews не прокомментировали.

Кто еще закупал «Эльбрус-90 микро»

Анализ сайта госзакупок позволяет определить, что комплексы «Эльбрус-90 микро» еще как минимум дважды становились предметом внимания госзаказчиков. Так в конце 2013 г. тендер на их поставку объявлял концерн «Моринформсистема — Агат». Сумма лота тогда составила p5,6 млн. Единственным участником и победителем аукциона стала компания МЦСТ. Целью приобретения «железа» была заявлена модернизация производства по программе «Техническое перевооружение научно-технической базы для создания интегрированных корабельных систем автоматизации».

Кроме того, в июле 2015 г. тендер на поставку этих комплексов в формате закупки у единственного поставщика с ценой контракта в p5,17 млн осуществил Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт. Поставщиком также выступила компания МЦСТ.