Intel хоронит процессоры Itanium: вышла прощальная серия

Новых процессоров Itanium больше не будет

Intel официально представила четыре 64-битных серверных процессора Itanium новой серии 9700 на базе микроархитектуры IA-64 с рабочим названием Kittson. Одновременно с этим стало известно, что данные процессоры станут последними, которые компания собирается поставлять на рынок под маркой Itanium.

В настоящее время Hewlett-Packard Enterprise выступает единственным потребителем процессоров Itanium, и только она планирует поставки продукции на новых процессорах Itanium в составе обновленной серверной линейки HPE Integrity.

Представители Intel официально подтвердили, что после выпуска чипов с архитектурой Kittson дальнейшее обновление семейства Itanium больше не планируется. Hewlett-Packard Enterprise, согласно договоренности между компаниями, оплачивает Intel разработку Itanium до конца 2017 г. Дальнейшее продление этого договора маловероятно, поскольку ни одна сторона не высказала заинтересованности в развитии проекта Itanium.

Hewlett-Packard Enterprise планирует начать поставки серверных систем HPE Integrity на процессорах Intel Itanium семейства 9700 и Unix-платформе HP-UX во второй половине 2017 г. Новые серверные системы Integrity i6 по цене от $14,5 тыс. уже доступны для заказа у компании и ее реселлеров. Решения Integrity i6 интересны поддержкой шины NVMe и наличием встроенной all-flash системы хранения данных HPE 3Par.

Система HPE Integrity на процессорах Intel Itanium

Официально HPE планирует поддерживать заказчиков систем с процессорами Itanium до 2025 г. Ожидается, что HPE представит последнее обновление своей платформы HP-UX 11i v3 2017 под Itanium-системы в июне 2017 г.

Архитектура Kittson

Новые 64-битные IA-64 процессоры Kittson представлены моделями Intel Itanium 9760 и 9740 c 8 ядрами, и моделями Intel Itanium 9750 и 9720 c 4 ядрами. Все новые чипы Itanium выпускаются на собственных производственных мощностях Intel с соблюдением норм 32-нанометрового техпроцесса. При этом техпроцесс остается неизменным с 2010 года, когда в производство была запущена серия Itanium 9300. По 32-нанометровому техпроцессу производились самые первые процессоры семейств Intel Core i3, i5 и i7.

Все процессоры с архитектурой Kittson поддерживают технологию Hyperthreading и память стандарта ECC DDR3. Термопакет (TDP) для новых 4-ядерных чипов составляет 130 ВТ, для 8-ядерных 170 Вт.

Линейка серверных процессоров Itanium 9700 (Kittson)

Первоначально предполагалось, что новое поколение Itanium с архитектурой Kittson будет электрически совместимо с разъемами под современные серверные процессоры Xeon E7, обеспечив заказчикам систем на чипах Itanium доступ к более современным платформам на более быстрых чипсетах и памяти.

Сложности с устойчивостью платформ x86 к отказам, недостаточное число x86-совместимых программ для платформ HP-UX и OpenVMS, а также слишком большие сроки их портирования привели к тому, что в 2013 г. планы плавной замены Itanium на Xeon E7 были свернуты, и теперь у чипов Kittson осталась совместимость только с процессорным разъемом LGA1248 под чипы поколений Itanium 9500 и 9300.

О процессорах Itanium

Процессоры Itanium и архитектура IA-64, разработанные совместными усилиями Intel и HP, были первой попыткой Intel по переходу с 32-битных на 64-битные вычисления. HP рассматривала эту архитектуру в качестве замены морально устаревшей PA-RISC с наследованием совместимости с Unix-системами. Чипы Itanium разрабатывались как полная замена 32-разрядным чипам не только для серверов, но и для настольных систем.

Логотип Intel Itanium

Первые процессоры Itanium, представленные в мае 2001 г., позиционировались как решение для обхода физического ограничения 4-гигабитной адресации оперативной памяти на 32-битных системах. В то же время, архитектура IA-64 изначально разрабатывалась без совместимости с традиционным набором инструкций процессоров с 32-битной архитектурой x86. Обратная несовместимость IA-64 с кодом x86 сделала перенос существующих программ дорогостоящим и неэффективным.

После того, как AMD в 2003 г. представила свои серверные x86-процессоры Opteron с архитектурой AMD K8, 64-разрядными расширениями AMD64 и, главное, с обратной совместимостью с 32-битным кодом x86, Intel пришлось принять схожую парадигму для своих чипов и начать выпуск процессоров с 64-разрядными расширениями для серверов и настольных систем.

В 2004 г. произошла команда разработчиков Itanium из НР перешла в Intel, и с тех пор компания развивала проект IA-64 только своими усилиями. В дальнейшем интерес к процессорам Itanium постепенно снижался, и уже в 2009–2010 гг. от поддержки архитектуры IA-64 отказались разработчики операционных систем Microsoft (Windows Server 2008 R2 стала последней версией с поддержкой Itanium) и Red Hat, в 2011 г. ушла Oracle.