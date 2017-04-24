«Воентелеком» создал для Минобороны отказоустойчивый кластер — конкурента VMware и Stratus

«Воентелеком» создал отказоустойчивый кластер узлов связи для нужд Минобороны. При выходе в нем из строя основного сервера, практически мгновенно происходит автоматическое переключение на резервный.

Кластер с горячим резервированием

Как стало известно CNews, «Воентелеком» разработал и провел испытания первого в России отказоустойчивого кластера для комплексного оснащения узлов связи. Он представляет собой аппаратную модульную платформу (систему серверов) и набор общего и специализированного программного обеспечения.

Два сервера в узле работают в режиме горячего резервирования, дублируя все функции и вычисления. При выходе из строя основного из них, практически мгновенно происходит автоматическое переключение на резервный, и на нем продолжают работать все виртуальные сетевые функции (NFV).

Такой эффект достигается за счет постоянной синхронизации виртуальных устройств, содержимого регистров процессоров, оперативной памяти, буферов обмена. Благодаря этому виртуальные сетевые функции продолжат осуществляться ровно из того же состояния, в котором находились в момент выхода из строя основного сервера.

«Воентелеком» выпустил отказоустойчивый кластер для Минобороны

Кластер позволяет обеспечить в секторе открытой связи работу сервера, содержащего до десяти NFV, в число которых могут входить программный маршрутизатор, IP-АТС, сервер видеоконференцсвязи и т. д. Заказчик может сам выбрать конфигурацию и зарезервировать наиболее критичные для себя сервисы, масштабируя решение — как в аппаратной части, так и в программной части.

Как можно было заключить из общения с представителями «Воентелекома», описанные выше свойства решения весьма актуальны для конечных пользователей одного из главных заказчиков компании — Минобороны.

Из чего состоит кластер

Как пояснили CNews в «Воентелекоме» «железную» часть решения составляет произведенная в России аппаратная платформа на базе двух центральных процессоров Intel E5-2620 v3 (Haswell, 6-core@2.4 GHz, 15 MB cache, 85W TDP), четырех модулей памяти (DIMM 8 GB, 1Rx4, 2133 MHz DDR4) и двух жестких дисков HDD SATA. Конкретного разработчика этой платформы в «Воентелекоме» назвать оказались не готовы.

Что касается софтверной начинки, то в ее разработке, по заверению представителей компании, участвовал ряд других российских компаний.

В чем уникальность разработки

«Решение проблемы горячего резервирования в среде виртуализации предлагают две американские компании, но на российском рынке такого решения пока не было, — рассказывает руководитель научно-технического центра “Воентелекома” Павел Воробьев. — Более того, данное решение перспективнее иностранного аналога и позволяет получить практически бесперебойное функционирование серверов. Кластер способен поддерживать для каждой виртуальной машины до 160 виртуальных процессоров, в то время как зарубежные разработки — только четыре».

Из общения CNews с другими представителями компании можно было заключить, что две отмеченные американские компании — это VMware и Stratus. Решение VMware в «Воентелекоме» называют сугубо программным — оно реализуется на уровне гипервизора.

«FaultTolerance кластер VMware имеет ряд ограничений, — говорят в “Воентелекоме”. — на физическом хосте должен быть процессор Intel архитектуры Sandy Bridge (или новее) либо AMD Bulldozer (или новее). Машины, на которых используется Fault Tolerance, должны быть объединены в 10-гигабитную сеть с низкими задержками. Компания VMware настоятельно рекомендует выделенную сеть: не более четырех виртуальных процессоров на ВМ, не более восьми виртуальных процессоров на физический хост, не более четырех виртуальных машин на физический хост, невозможно использовать снэпшоты виртуальных машин, невозможно использовать Storage vMotion».

Фирма же Stratus, по словам представителей «Воентелекома» предлагает программно-аппаратное решение. «Резервируется физическая среда исполнения. Для функционирования требуется три физических сервера, говорят в компании. — На данный момент предельная конфигурация платформы Stratus включает максимум два CPU Xeon E5 2670v.3, 2.3 Ghz».

Несколько фактов о «Воентелекоме»

«Воентелеком» позиционируется как стратегическая телекоммуникационная компания федерального значения, выполняющая государственный оборонный заказ в строительстве военной связи и обеспечивающая интересы государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций.

Научно-техническая политика компании строится на едином комплексе программного обеспечения, унификации аппаратных средств и общих для всех стандартах управления, эксплуатации и безопасности сети связи.