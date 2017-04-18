Intel закрыла мегаконференцию для разработчиков, которую проводила 20 лет подряд

Форум разработчиков Intel, запланированный на август, был отменен компанией. Больше он проводиться не будет, новинки вендор будет представлять на отдельных мероприятиях. Причиной отмены стало то, что форум посвящен ПК, а Intel хочет развиваться в других направлениях.

Intel закрыла форум разработчиков

Компания Intel больше не будет проводить ежегодный Форум разработчиков Intel (IDF), на котором представляет потребителю новые продукты. Мегаконференция обычно проходила в Сан-Франциско, США, в течение почти 20 лет. Очередной форум должен был состояться в августе 2017 г., но на сайте Intel появилось сообщение, что он отменяется. До этого компания отменила тот IDF, который ежегодно проводила в Китае.

Форум был закрыт потому, что он посвящен в основном ПК и серверам, сообщает ресурс Anandtech. Intel стремится ослабить свою зависимость от этого рынка, сконцентрировавшись на искусственном интеллекте, интернете вещей, беспроводных коммуникациях и автоматизации. Все это сложно будет вместить в рамки одной конференции, поэтому компания в качестве альтернативы собирается проводить отдельные, менее масштабные мероприятия. Кроме того, вендор усилит свое присутствие на общеотраслевых выставках и конференциях.

За годы существования форума Intel представила на нем множество своих новых продуктов, в том числе такие известные как процессоры Skylake и Kaby Lake, а также ряд решений из области сетевой инфраструктуры и хранилищ. Теперь компания будет демонстрировать новинки не все сразу, а по отдельности.

Intel и мобильные устройства

В свое время Intel, как и Microsoft, упустила огромные возможности на рынке мобильных устройств, пишет ресурс The Verge. На процессорах Intel работает большая часть ПК в мире, в том числе производства Apple. Однако в миллионах смартфонов используется архитектура ARM. В прошлом году, на последнем форуме разработчиков Intel сообщила, что намерена приступить к производству ARM-чипов, однако реальных изменений в продуктовой линейке пока не произвела, пишет The Verge.

Intel закрыла форум разработчиков, который вела 20 лет

Тем не менее, в августе 2016 г. компания заключила лицензионное соглашение с британской ARM, которое дает ей право производить на своих фабриках ARM-чипы, в том числе по техпроцессу 10 нм. Intel собирается поставлять их таким партнерам как LG Electronics, Netronome и Spreadrum. Также вендор намерен производить 64-битные ядра для Nvidia, Qualcomm и Apple.

Незадолго до подписания соглашения с ARM, в мае 2016 г., Intel закрыла несколько собственных проектов по производству чипов для смартфонов. В их число вошел проект SoFIA, в рамках которого создавались энергоэффективные системы-на-кристалле (SoCs) для бюджетных смартфонов. Также был закрыт проект Broxton, целью которого был выпуск мобильных SoCs нового поколения на базе 14-нм ядер процессоров Atom. Сами Atom используются в планшетах и нетбуках.

Рынок ПК

Желание Intel переориентироваться с ПК на другие устройства связано с тем, что рынок ПК уже несколько лет демонстрирует последовательное падение. По итогам I кв. 2017 г. он впервые показал небольшой годовой рост, согласно подсчетам компании IDC. Однако эти надежды остудила компания Gartner, по данным которой рынок продолжил рушиться, более того, поставки ПК впервые за 10 лет оказались меньше 63 млн устройств.

Gartner отмечает, что корпоративный сектор демонстрирует устойчивый спрос на ПК, которые по-прежнему остаются основным рабочим инструментом в офисах. Однако этот спрос перекрывается потерей интереса со стороны обычных пользователей. Для многих из них ПК больше не является устройством первой необходимости, поэтому они не спешат его обновлять. Некоторые частные покупатели вообще покинули этот рынок с ростом популярности смартфонов и планшетов.