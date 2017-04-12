Росаккредитация отказывается от Oracle и переходит на PostgreSQL
Росаккредитация на волне импортозамещения решила мигрировать с СУБД Oracle на PostgreSQL. Проект должен завершиться до конца 2017 г.
Отказ от Oracle
В Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации) намерены отказаться от СУБД Oracle в ее федеральной госинформсистеме (ФГИС). Об этом на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» сообщил начальник отдела информационных технологий ведомства Юрий Бутенко.
Росаккредитация на государственном уровне отвечает за признание и закрепление особых полномочий за различного рода организациями: образовательными и медицинскими учреждениями, научными центрами, коммерческими банками и т. д.
«Решение уже принято. В качестве основной СУБД мы рассматриваем отечественное решение PostgreSQL Professional», — сказал он. Позже в разговоре с CNews он добавил, что это наиболее вероятная кандидатура на замену, хотя другие варианты также изучаются.
По заверению Бутенко проектирование миграционных работ уже началось. «По нашим планам, миграция должна быть выполнена до конца 2017 года», — отметил он.
Причины миграции и ожидания от нее
В качестве главных причин замены Oracle Бутенко называет необходимость развития подсистемы хранения информации ФГИС и разделение ее на несколько сегментов и контуров. Также он указывает на желание ведомства повысить эффективность бюджетных расходов и стремление соответствовать доктрине информационной безопасности России в части создания и применения отечественного общесистемного и прикладного ПО в госорганах.
От реализации проекта Бутенко помимо соответствия госполитике и экономии денег в долгосрочной перспективе ожидает общий прирост производительности ФГИС.
ИТ-ландшафт Росаккредитации
По словам Юрия Бутенко, ФГИС Росаккредитации функционирует с 2013 г. и СУБД Oracle использовалась в ней изначально. Анализ сайта госзакупок показывает, что создание системы прошло в рамках контракта по итогам конкурса с начальной ценой соответствующего лота в p215 млн. Его победителем стала пермская компания «Прогноз» взявшаяся выполнить работы за p195,6 млн.
Кроме того, в том же 2013 г. Росаккредитация закупила через компанию «Инвенто сервис» для своей ФГИС оборудование на p49,8 млн а также лицензии на ПО на p27,6 млн. В первую поставку вошла вычислительная техника, СХД, коммуникационное и инфраструктурное оборудование, средства защиты информации. Во вторую — СУБД, ПО распознавания и конвертирования документов, ОС, пакет офисных приложений, а также ПО резервного копирования, почтового фильтра и средств защиты информации.
Из техзадания тендера на модернизацию ФГИС, проведенного в 2016 г., следует, что на тот момент во ФГИС Росаккредитации было зарегистрировано свыше 15 тыс. пользователей — работников центрального аппарата и территориальных органов ведомства, аккредитованных лиц, экспертов по аккредитации, экспертных организаций и пр.
ФГИС состоит из централизованного хранилища данных и целого ряда подсистем: ведения реестров, оказания госуслуг, планирования и реализации контрольных мероприятий, внутриведомственных процессов, реализации процессов деятельности участников системы аккредитации, планирования и прогнозирования эффективности деятельности, формирования регламентной и аналитической отчетности, администрирования, ведения нормативно-справочной информации, информационной безопасности, коммуникации, интеграции, межведомственного информационного обмена сведениями из реестров.
Сейчас во ФГИС эксплуатируются виртуальные серверы приложений и баз данных WMware 5.5. и прикладное ПО преимущественно Microsoft. Примечательно, что в качестве СУБД помимо Oracle DB 11g также задействованы открытые MemcacheDB 1.4.4 и MongoDB 3.0.3. В отношении последних Бутенко сообщил CNews, что они используются для решения отдельных технических задач, и объем хранимой в них информации по сравнению с Oracle невелик. Решение об их замене на PostgreSQL пока не принято.