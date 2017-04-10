Почему в 2017 г. госпрограмма «Информационное общество» подорожала до 114 миллиардов

Утвержденное финансирование госпрограммы «Информационное общество» на 2017 г. укрепляет сложившуюся за последние годы практику, в рамках которой вне зависимости от сумм, фигурирующих в базовых и промежуточных документах, итоговые бюджетные вливания всегда оказываются значительно выше.

«Информационное общество» продолжает дорожать

Финансирование госпрограммы «Информационное общество» в 2017 г. будет увеличено до p113,8 млрд. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Дмитрий Медведев, и, судя по указанной сумме, он тем самым он полностью утвердил подготовленный Минкомсвязи в конце 2016 г. законопроект. Это означает, что Правительство помимо прочего одобрило в текущем году дополнительное финансирование поддержки создания и распространения телерадиопрограмм и электронных СМИ в размере p4,37 млрд, а также мероприятий по участию России в международном информационном обмене на p2,3 млрд и обеспечению безопасности в период подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA на p1,1 млрд.

В пояснительной записке к подписанному Медведевым документу говорится, что размер государственных вливаний в программу был приведен в соответствие с законом «О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.».

Напомним, что по сформированному в 2014 г. плану в 2017 г. на «Информационное общество» предполагалось выделить p108,8 млрд. В конце 2016 г. Минкомсвязи при подготовке нового подписанного сейчас документа сообщало, что в соответствии с методическими рекомендациями объемы бюджета программы на 2017-2019 гг. будут сформированы на уровне 2016 г. (p122,8 млрд), но с учетом поручения Медведева и общих подходов по оптимизации на 6%, 9%, 11% по годам соответственно.

В результате, в соответствии с возвратным распределением расчетный объем бюджетных ассигнований на госпрограмму составил p105,54 млрд на 2017 г., p103 млрд на 2018 г., p98,63 млрд на 2019 г. Однако в итоге Минкомсвязи удалось настоять на увеличении финансовых вливаний — не только в текущем году, но и в последующих. В частности, в 2018 г. предполагается бюджет на уровне p106,1 млрд, в 2019 г. — p98,8 млрд. Ориентировочный бюджет на завершающий 2020 г. программы сейчас прописан на уровне p98,83 млрд.

Одобренная Правительством главная госпрограмма Минкомсвязи продолжает дорожать

Кроме того, нужно отметить, что выбранный за базовый размер бюджета 2016 г. накануне его принятия и так был существенно увеличен. По сформированному в 2014 г. плану, на программу в этот период предполагалось выделить всего p91,5 млрд. В конце 2015 г. речь уже шла о p108,92 млрд. Позже Минфин решил сократить финансирование до p97,77 млрд. Но с учетом ряда решений Правительства, реальный объем средств и составил вышеупомянутые p122,8 млрд.

Из-за чего госпрограмма дорожала раньше

Как было отмечено выше, вне зависимости от того, какое финансирование прописано в базовых и промежуточных документах, реальный итоговый объем бюджетных вливаний в «Информационное общество» в последние годы превышает плановые значения.

В 2016 г. увеличение финансирования было объяснено Минкомсвязи появлением распоряжения Правительства от 27 января 2015 г. № 98-р, в соответствии с которым в программе были изменены приоритеты — для финансирования наиболее важных направлений и дополнительных антикризисных мер.

Порядка p22,7 млрд дополнительных средств, которые тогда получила подпрограмма «Информационная среда», можно было отнести к расходам на пропаганду. Эти деньги пошли на выпуск телевизионных и радиопрограмм (p9 213 млрд), вещание ТВ за рубежом (p5,557 млрд), освещение в СМИ внешней и внутренней политики России (p3,448 млрд), вещание телерадиоканалов в населенных пунктах РФ с населением менее 100 тыс. человек (p2,884 млрд), обеспечение выпуска материалов по приоритетным направлениям госполитики в печатных СМИ (p0,871 млрд).