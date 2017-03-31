МТС открыл ЦОДы «для крупного бизнеса» после «Мегафона» и «Билайна»

Оператор МТС заявил о начале предоставления облачных вычислений для крупных корпоративных клиентов, после того как предоставил им возможность облачного хранения данных. Помимо IaaS в планах оператора освоение сегментов SaaS, PaaS и Big-Data-as-a-Service.

МТС запустил облачные вычисления

Российский сотовый оператор МТС начал предоставлять услуги облачных вычислений и для крупного бизнеса. Сервис доступен во всех регионах России, в которых работает оператор. Кроме того, МТС работает на рынке услуг облачных вычислений для малого и среднего бизнеса.

Корпоративные клиенты МТС уже пользуются услугами облачного хранения данных – их компания предоставляет с августа 2016 г. Место в облачном хранилища выделяется бесплатно, компания получает выгоду от увеличения интернет-трафика.

Вычислительная база

Проект МТС, в рамках которого оператор предоставляет бизнесу облачные услуги, получил название #CloudМТС. Коммерческая облачная платформа была создана на основе решения VMWare. В результате получилась распределенная облачная система, которая использует сеть собственных магистральных и городских каналов связи. МТС утверждает, что такая организация позволяет системе работать без перебоев и обеспечивает повышенную устойчивость к внешним воздействиям.

В 2017 г. компания собирается расширить вычислительные ресурсы за счет аппаратуры и ПО мировых вендоров. Помимо сегмента IaaS («инфраструктура как услуга»), планируется освоение сегментов SaaS («ПО как услуга») и PaaS («платформа как услуга»). Например, оператор собирается запустить сервис Big-Data-as-a-Service («большие данные как услуга»).

ЦОДы МТС

С 2007 г. у оператора есть свои ЦОДы, сейчас их уровень надежности определяется маркировкой Tier-III. Те ЦОДы МТС, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, были переоборудованы с использованием современных СХД и серверов мировых производителей. На 2017 г. запланировано переоборудование ЦОДов в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Развитием проекта #CloudМТС занимается специальная команда, сформированная на базе Центра инноваций МТС.

В будущем оператор МТС планирует освоить различные виды облачных услуг: SaaS, PaaS и Big-Data-as-a-Service.

Ранее МТС предлагала услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах МТС.

Ко времени публикации этого материала представители МТС не смогли ответить на вопросы CNews о нынешней производительности ЦОДов и имеющихся в них объемах СХД.

Что такое Tier-III

Tier-III – это третий уровень надежности из четырех по системе Tier. Для этой категории характерно дублирование оборудования за счет дополнительных компонентов, а также дублирование потоков. ЦОДы Tier-III работают без остановок на обслуживание, простой не превышает 1,6 часа в год, надежность инфраструктуры составляет 99,982%, вероятность остановки в ближайшие 5 лет равна 25,91%.

Самые популярные коммерческие ЦОДы – это Tier-II и Tier-III. В отличие от Tier-II, Tier-III дублирует также телекоммуникационные помещения, каналы связи и оборудование клиента. ЦОД Tier-III находится в отдельном здании, имеет огнеупорные серверные помещения и специальные зоны для настройки оборудования.

Реакция конкурентов

В ответ на сообщение о появлении новой услуги МТС оператор «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») сообщил, что предоставляет корпоративным клиентам услуги облачных вычислений на ЦОДах с 2016 г. Сервис Билайн Бизнес создает для клиента частное облако. Оно имеет вид виртуального ЦОДа с выделенными вычислительными ресурсами, системой хранения данных и внутренней сетью. Сопутствующие услуги связи подключаются через порт WAN-доступа.

Клиент управляет виртуальными машинами, виртуальными сетями и другими компонентами частного облака через портал, предоставленный компанией. Оператор обеспечивает эксплуатацию облачной платформы. В компании отметили, что «Билайн» считает своей стратегической задачей укрепить свои позиции на рынке XaaS («любой компонент как услуга») и Security-услуг для всех типов клиентов, не ограничиваясь облачными вычислениями.

В свою очередь, оператор «Мегафон» объявил о предоставлении услуг своего коммерческого ЦОДа в 2013 г. Для раздачи виртуальных серверов в аренду «Мегафон» использует собственный ЦОД в Самаре, сертифицированный по уровню надежности Tier-III.