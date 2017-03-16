Таможня переплатила за поддержку Oracle больше 100 миллионов

Российское таможенное ведомство переплатило 124 млн руб. за поддержку продуктов Oracle, так как сформировали стоимость услуг на основании неподходящих коммерческих предложений. Счетная палата нашла и другие проблемы с информатизацией у таможни: среди ее информационных систем только 56% работает нормально, остальные устарели или не используются. Системы контроля таможенных платежей теряют информацию при совместной работе, восполнять ее приходится вручную.

Расчеты таможни с Oracle

В 2015 г. Федеральная таможенная служба (ФТС) переплатила p124 млн за поддержку продуктов Oracle. К такому выводу пришла Счетная палата в ходе проверки таможенных органов, проанализировав договор с иностранным вендором. Как выяснилось, таможня сформировала стоимость услуг на основании коммерческих предложений, несопоставимых с условиями планируемой закупки, что и привело к увеличению суммы госконтракта. Подобный расчет стоимости услуг является нарушением закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее состояние ЕАИС ТО

В ходе проверки Счетная палата выявила и другие недостатки информатизации ФТС.

Так, почти половина информационных систем, которые использует российская таможня, оказались устаревшими. К такому выводу Счетная палата пришла в ходе инвентаризации подсистем Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). Как выяснилось, только 56% подсистем можно назвать актуальными, остальные либо морально устарели, либо не используются.

ЕАИС ТО – это комплекс информационных систем для таможенных органов, который состоит в общей сложности из 858 подсистем по состоянию на 2015 г. Система была создана в 1994 г., подсистемы добавлялись к ней в процессе модернизации. С момента создания и по 2016 г. включительно на ее развитие и поддержание государство выделило около p21,8 млрд.

Недостатки конкретных продуктов

Проверка выявила существенные технические недостатки таких систем как АИС «АИСТ-М» и АПС «Лицевые счета». Это основное ПО, которое таможня использует для декларирования и выпуска товаров, а также для контроля за начислением и уплатой таможенных платежей. В 2014-2016 гг. расходы на поддержку и модернизацию АИС «АИСТ-М» достигли p209,5 млн. В случае с АПС «Лицевые счета» эта сумма составила p19,6 млн.

Счетная палата проверила состояние информационных систем российской таможни

Из-за технических недостатков системы теряют информацию при совместной работе, в результате данные об оплаченных таможенных платежах приходится серьезно корректировать. Формирование таможенной стоимости и начисление таможенных платежей инспекторы контролируют вручную, что усиливает влияние человеческого фактора на таможенное оформление, делая его непрозрачным.

Последствия для будущих внедрений

Плачевное состояние ЕАИС ТО и неотрегулированные отношения с зарубежными партнерами могут сорвать выполнение дорожной карты правительства по совершенствованию таможенного администрирования. Например, к январю 2018 г. на таможне планируется завершить полномасштабное внедрение технологии автовыпуска товаров, но теперь эти планы находятся под угрозой срыва.

Технология авторегистрации пользуется определенным спросом. По состоянию на 11 декабря 2016 г., с начал года было подано 1,3 млн деклараций на авторегистрацию, если говорить об экспортируемых товарах. При этом 440 тыс. из них, то есть 34,9%, успешно прошли процедуру. Внедрение авторегистрации для импортируемых товаров началось в апреле 2016 г.

Проверка Счетной палаты

Основной целью данной проверки Счетной палаты было выяснить, насколько эффективно таможенные органы расходуют средства федерального бюджета, выделенные на информатизацию. Кроме того, палата попыталась оценить, насколько положительно внедренные технологии влияют на процесс оформления и контроля на таможне.

В число проверенных ведомств вошли Федеральная таможенная служба, Центральная энергетическая таможня и Центральное информационно-техническое таможенное управление в Москве, а также Северо-Западное таможенное управление в Санкт-Петербурге. Проверка охватила деятельность ведомств в 2014-2015 гг. и частично в 2016 г.

Расходы вне планов информатизации

Как выяснилось, таможенные ведомства расходуют бюджетные средства на закупку ИКТ без предварительного одобрения Минкомсвязи, которое является обязательным согласно стандартной процедуре. Чтобы попасть в поле зрения Минкомсвязи, эти расходы должны быть внесены в планы информатизации, а для этого они должны классифицироваться как «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Однако таможня классифицирует траты на ИКТ как «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы». Таким образом, на них не распространяется постановление правительства «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов», а значит, их можно не включать в планы информатизации и не согласовывать с Минкомсвязи.

Нарушение планов информатизации

Счетная палата утверждает, что таможенные ведомства склонны начинать закупки ИКТ и связанных с ними услуг до согласования планов информатизации на соответствующий год. Например, такие закупки были внесены в План-график размещения заказов на 2016 г. до утверждения плана информатизации на этот год. Общая стоимость годового плана составила p838,7 млн.

Кроме того, в 2014-2016 гг. российская таможня также заключала госконтракты до утверждения планов информатизации. Общая стоимость таких контрактов составила p1,92 млрд. При этом в отчетах таможни о выполнении планов информатизации за 2014 г. и 2015 г. нет данных о заключенных контрактах.

Проверка показала, что расходы таможенных ведомств на информатизацию в 2014-2015 гг. превысили запланированную цифру на p1,24 млрд. В 2015 г. фактические расходы оказались больше предусмотренного финансирования на p1,024 млрд, то есть на 27,6%. По состоянию на 1 декабря 2016 г. то же самое можно было сказать и о тратах 2016 г. – они были больше запланированных на p312,6 млн, то есть на 14,9%.

На момент публикации данного материала таможенные ведомства, ставшие объектом проверки Счетной палаты, не смогли ответить на вопросы CNews.