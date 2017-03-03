Американский фонд скупил акции Luxoft на $95 млн

Wasatch Advisors вложился в Luxoft

Американский фонд Wasatch Advisors консолидировал 4,7% акций Luxoft, офшорного разработчика ПО. Это следует из материалов, размещенных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Исходя из котировок акций Luxoft на Нью-Йоркской фондовой бирже, рыночная стоимость этого пакета акций на нынешний момент составляет $94 млн. По данным SEC, Wasatch Advisors начал скупить акции Luxoft в 2015. По состоянию на начало 2016 г. у фонда было 3,3% акций Luxoft.

Как вели себя акции Luxoft

Фонд Wasatch Advisors создан в 1975 г. Его основатель - Сэм Стюарт (Sam Stewart). Штаб-квартира фонда находится в американском города Солт-Лейк-Сити.

В ноябре 2015 г. началось падение акций Luxoft, и в начале 2016 г. одна акция стоила $50. Весь 2016 г. ценные бумаги компании торговались в коридоре $50-60. На нынешний момент одна акция Luxoft стоит $59,4.

Кто еще владеет крупными пакетами акций Luxoft

Недавно стало известно, что еще одна американская инвестиционная компания - Morgan Stanley - вошла в число крупнейших акционеров Luxoft, собрав 7% акций компании.

Фонд Wasatch Advisors собрал 4,7% акций Luxoft почти на $94 млн

По состоянию на начало 2017 г. в число крупнейших акционеров Luxoft также входили фонд Fidelity Managment & Research (4,5% акций), BlackRock (3,7%) и JP Morgan Chase & Co (6%).

Контролирующим акционером Luxoft является группа IBS. Она владеет 33,5% от общего числа акций и 61% от общего числа голосов. Такая диспропорция связана с тем, что акции Luxoft разделены на два типа. Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу, акции класса «B» - десятью голосами на одну акцию. При этом акции класса «B» не подлежат свободной продаже.

Финансовые показатели Luxoft

За 2016 финансовый год (закончился 31 марта 2016 г.) выручка Luxoft составила $650,7 млн, операционная прибыль – $78,4 млн, чистая прибыль - $70,2 млн. За IV квартал 2016 г. выручка Luxoft составила $206,9 млн, операционная прибыль $20,5 млн, чистая прибыль $18,5 млн.